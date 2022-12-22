4 năm yêu nhau không đi quá giới hạn, đêm tân hôn, chồng sửng sốt khi thấy thứ này rơi ra dưới chân vợ và tiết lộ sốc

Tâm sự 22/12/2022 11:19

Suốt 4 năm yêu nhau, cô không ngừng sợ sệt. Nên việc đi quá giới hạn với anh cũng chưa bao giờ. Cuối cùng, đêm tân hôn của hai đứa cũng đã tới, cô quyết định làm một việc.

Nghe Kiên nói như vậy nên Hiền hạ quyết tâm dùng màng trinh giả để đ.ánh lừa Kiên. Dù là nói dối nhưng Hiền nghĩ thà như vậy còn hơn, và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp…

Yêu nhau hơn 4 năm thì cuối cùng Kiên cũng cầu hôn Hiền làm vợ, khỏi phải nói Hiền hạnh phúc như thế nào. Thế nhưng xen kẽ niềm sung sướng đó thì cô lại lo lắng không biết liệu mình có thể giữ được cuộc hôn nhân này trong bao lâu. Mà cái nguyên nhân đó chính là Hiền không còn trinh tiết nữa, đây cũng chính là lý do vì sao mà yêu 4 năm nhưng Hiền chỉ cho phép Kiên ôm hôn mình ở mức trong sáng. Mỗi khi nhìn bạn trai kiềm chế khổ sở cô thương lắm, hưng nghĩ cảnh vào nhà nghỉ ân ái không có giọt m.áu đó rơi ra thì kiểu gì Kiên cũng chia tay với Hiền.

Đối với Hiền, cái quá khứ mất đi cái ngàn vàng khiến cô đau đớn vô cùng. Ngày đó Hiền đậu trường chuyên cấp 3 trên thành phố nên phải thuê trọ ở, và rồi đúng cái hôm trời mưa to tầm tã cô đi qua chỗ vắng thì bị một đám thanh niên kéo vào căn nhà ẩm mốc tôi đó giở trò. Mất đi đời con gái lại vừa nhục nhã nên Hiền chỉ muốn nhảy sông, thế nhưng nghĩ đến bố mẹ nên cô phải gắng gượng dậy. Bí mật đó Hiền chôn dấu mà không một ai hay biết.

4 năm yêu nhau không đi quá giới hạn, đêm tân hôn, chồng sửng sốt khi thấy thứ này rơi ra dưới chân vợ và tiết lộ sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ sau lần đó Hiền lao vào học tập, dù có nhiều người con trai tỏ tình nhưng cô vẫn không dám mở lòng vì cô sợ quá khứ của mình. Cho đến khi lên đại học năm 2 thì Hiền gặp Kiên, cô bất chấp tất cả để được ở gần người đàn ông như Kiên. 4 năm qua cô luôn mơ một cơn ác mộng lặp đi lặp lại đó là Kiên sẽ phát hiện ra cô mất trinh và rời bỏ cô.

Chính vì vậy mà bây giờ sắp làm đám cưới Hiền lo lắng vô cùng. Trong khi đó thì Kiên sung sướng và hả hê vô cùng, cứ nhìn Hiền là anh lại thỏ thẻ.

Nghe Kiên nói như vậy nên Hiền hạ quyết tâm dùng màng trinh giả để đ.ánh lừa Kiên. Dù là nói dối nhưng Hiền nghĩ thà như vậy còn hơn, và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp như mơ của Kiên và Hiền diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Sau khi khách khứa về hết thì Kiên bế luôn vợ lên giường ôm hôn nồng nhiệt.

4 năm yêu nhau không đi quá giới hạn, đêm tân hôn, chồng sửng sốt khi thấy thứ này rơi ra dưới chân vợ và tiết lộ sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khổ là anh bị chứng sợ bóng tối mình bật đèn ngủ cũng được em nhé.

Thấy chồng nói như vậy nên Hiền cũng gật đầu vì cô tin với ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ thì chắc chắn Kiên sẽ không phát hiện ra đó là màng trinh giả. Hiền nín thở cầu mong đêm tân hôn trôi qua thật nhanh. Thế nhưng vừa hì hục được 5 phút thì bỗng dưng màng trinh giả của Hiền dở chứng rơi lăn lóc ra sàn nhà. Khỏi phải nói lúc đó Hiền hoảng hốt như thế nào, khi cô chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức Kiên đứng dậy nhặt cái “vật thể lạ” từ vùng kín của vợ rồi nhét vào ân ái tiếp.

Hiền chảy nước mắt rồi nằm im, “lâm trận” xong chồng đứng dậy bật đèn. Hiền biết mình không thể giấu hơn được nữa… 

- Anh biết rồi mà vẫn tân hôn như không có gì xảy ra sao? Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh cứ đ.ánh chửi em đi….

- Em là vợ anh, anh cưới em vì yêu chứ không phải vì màng trinh mỏng đó. Anh đã bao giờ bắt em còn trinh đâu….Anh biết em lo lắng nên anh nghĩ cứ để em dùng màng trinh giả lại tốt hơn. Anh không quan trọng quá khứ đâu. Anh yêu em mà Hiền.

Nghe chồng nói câu đó thì Hiền ôm mặt bật khóc, đêm đó cô kể cho chồng mình nghe về quá khứ nhơ nhớp của mình. Kết quả là Kiên đã khóc vì thương Hiền vô bờ bến. Có lẽ hơn ai hết Hiền thấy mình may mắn vì cuộc đời này cô gặp được một người đàn ông như Kiên. Đàn ông không coi trọng trinh tiết thì phụ nữ được nhờ. Trinh đâu phải đủ tư cách đ.ánh giá một người phụ nữ tốt hay xấu. Chẳng phải hôn nhân là sống trọn đời…chỉ cần bên nhau thôi sao….

 

Đêm tân hôn chồng đột nhiên bỏ ra ngoài, lén theo dõi qua khe cửa, tôi giật mình khi nghe tiếng cười của phụ nữ ở phòng bên

Đêm tân hôn chồng đột nhiên bỏ ra ngoài, lén theo dõi qua khe cửa, tôi giật mình khi nghe tiếng cười của phụ nữ ở phòng bên

Âm thanh cứ như thế văng vẳng vang lên làm tôi chân đứng không vững, muốn ngay lập tức phá cửa xông vào. 12h đêm, đang tân hôn, chồng bỏ ra ngoài để làm gì?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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