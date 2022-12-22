3 năm sung sướng vì bạn trai giữ gìn cho mình, đến đêm tân hôn cô phải ‘khóc thét’ vì tiết lộ động trời của anh

Tâm sự 22/12/2022 12:06

Anh giữ gìn cho cô đến mức mà... chưa bao giờ nhắc đến chuyện ấy trong những lần hẹn hò. Rồi hai đứa cũng thành đôi, đêm tân hôn, cô háo hức dâng hiến bù đắp cho anh.

Nói đến mức ấy nhưng Hải vẫn ngồi yên không chịu động đậy, điên tiết quá thì Lan đè ngửa luôn chồng ra giường. Vừa thò tay xuống cởi thắt lưng ra thì Hải bật dậy…

Yêu nhau hơn 7 năm thì cuối cùng Hải và Lan cũng đi đến kết hôn, khỏi phải nói Lan hạnh phúc và sung sướng như thế nào. Nói về cuộc tình của Hải và Lan thì suốt 7 năm qua trong khi người ta đã trải qua hết các giai đoạn nắm tay rồi ôm thì đi nhà nghỉ này nọ. Thế nhưng suốt 7 năm trời thì mấy lần Lan cũng thương Hải sợ anh kiềm chế khổ cực này mà bật “đèn xanh”. Thế nhưng thay vì đưa Lan vào nhà nghỉ thì Hải chỉ cởi áo hôn ngực rồi thỏ thẻ.

- Đàn ông ai chả muốn chuyện ấy…Nhưng mà anh không muốn em suy nghĩ, chính vì vậy mà anh sẽ giữ gìn trinh tiết đến đêm tân hôn cho em.

3 năm sung sướng vì bạn trai giữ gìn cho mình, đến đêm tân hôn cô phải ‘khóc thét’ vì tiết lộ động trời của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khỏi phải nói lúc đó Lan hạnh phúc như nào, chính vì vậy bây giờ sắp kết hôn về chung một nhà Lan tự nhủ đêm tân hôn nhất định cô sẽ chiều chồng một cách tuyệt đối. Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Hải và Lan diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lể mọi người trêu đùa về đêm tân hôn thì trong khi Lan cười hí hửng thì Hải lại đỏ mặt rồi toát mồ hôi hột.

 

Nhìn chồng với bộ dạng như vậy khiến Lan chỉ biết ôm mặt cười vì cô cho rằng Hải xấu hổ. Đáng ra như người ta khách khứa về hết thì chồng kéo tay vợ lên phòng tân hôn, ai dè đằng này thì Lan phải giục chồng lên phòng thì Hải mới chịu đi. Vừa khép cửa lại thì Lan thay ngay bộ váy hai dây quyến rũ, thế nhưng Hải vẫn ngồi im không chịu động đậy.

 

Nói đến mức ấy nhưng Hải vẫn ngồi yên không chịu động đậy, điên tiết quá thì Lan đè ngửa luôn chồng ra giường. Vừa thò tay xuống cởi thắt lưng ra thì Hải bật dậy…

 

3 năm sung sướng vì bạn trai giữ gìn cho mình, đến đêm tân hôn cô phải ‘khóc thét’ vì tiết lộ động trời của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi Hải tiết lộ vì lí do thứ ấy của anh không như người ta, 7 năm qua chỉ dám hôn ngực em. Anh sợ em chê nên mới không dám đưa em vào nhà nghỉ.

Cứ tưởng nói xong Lan sẽ quát mắng nào ngờ Lan chỉ ôm bụng cười. Sao người to cao mà thế nhỉ? Anh thật sự xấu hổ lắm….

Nhưng em vẫn muốn vợ chồng mình tân hôn.

Nói rồi Lan lao vào ôm hôn lấy chồng điên cuồng, mới đầu Hải co rúm người nhưng sau anh lấy lại bản lĩnh nên cũng cố khiến vợ thỏa mãn. Kết quả là đêm đó vợ chồng Hải và Lan hì hục đầy lãng mạn Xong chuyện Lan còn khen khiến Hải sung sướng vô cùng…

 

Đêm tân hôn vừa dứt cơn mặn nồng, chồng ghé tai đưa ra yêu cầu này khiến tôi nóng ran mặt, toan bỏ đi, khóc không thành lời

Đêm tân hôn vừa dứt cơn mặn nồng, chồng ghé tai đưa ra yêu cầu này khiến tôi nóng ran mặt, toan bỏ đi, khóc không thành lời

Cả đêm trằn trọc không ngủ, tôi không hiểu sao chồng có thể nói như vậy với mình. Anh không nghĩ đến tâm trạng và hoàn cảnh gia đình tôi sao?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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