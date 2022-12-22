Suốt buổi chực chờ sau cánh cửa để 'kiểm tra' vợ sắp cưới, ngay khi chiếc váy cưới được kéo lên, anh hốt hoảng trốn chạy bỏ lại những thứ phía sau

Đến lúc nghe tin Tân lấy vợ, mà lại còn lấy được một em còn trinh nguyên bạn bè anh chẳng ai thê tin nỗi, ấy vậy mà sự thật là Tân sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Vợ chưa cưới của Tân là một cô gái thành phố chính hiệu đang làm cho công ty nhà nước có tiếng.

Tân vốn nức tiếng đa tình khi mà bao nhiêu cô gái xinh đẹp qua tay anh được thời gian là anh chán rồi lại thay cô mới vào. Bạn bè nhiều lúc trêu chọc ham cho lắm đến khi lấy phải một cô chẳng ra gì. Lúc đó Tân lại cười khẩy mà chẹp miệng nói ” trời cho sao thì cứ hưởng đến thế”

Nhiều lần đi chơi với chỗ vắng vẻ với Liễu cứ định ôm eo hay hôn gì đó thì được duyệt ngay, nhưng nếu có ý định tiến xa thì ngay lập tức nhận được cái lắc đầu của cô người yêu cứng đầu.

Tân quen Liễu qua mai mối của mẹ anh. Liễu là con gái của bạn mẹ anh nên cả hai nhanh chóng bắt kịp sóng đi chơi này nọ rồi nảy sinh tình cảm. Đúng nghĩ yêu Liễu là gái nhà lành dù cô sinh ra ở thành phố. Nên lối sống của Liễu khiến Tân phải mở tròn mắt mà khâm phục.

Dù trải qua mấy mối tình với các thể loại cô gái, nhưng với Liễu lại một trải nghiệm khác. Chính sự nghiêm túc, giữ gìn của Liễu khiến Tân càng khao khát có được cô hơn. Thế nên dù mới yêu nhau chưa đến 1 năm trời mà Tân đã hốt hoảng giục mẹ sang đặt trầu cau xin cưới Liễu càng sớm càng tốt.

Ban đầu Liễu phản đối vì cô vẫn còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình bây giờ. Nhưng vì ngày nào Tân cũng đứng canh cổng bắt cưới cho bằng được nên cô đành gật đầu. Nhưng chỉ là làm lễ ăn hỏi trước rồi một thời gian sau mới làm tiệc cưới.

Tân thì chỉ muốn mọi thứ nhanh nhất có thể, nhưng đành miễn cưỡng đồng ý vì ban đầu anh nghĩ nếu ăn hỏi rồi thì anh với Liễu chẳng khác gì vợ chồng rồi nên anh lại sung sướng khi nghĩ kiểu gì chả được đến đêm tân hôn với cô vợ trinh nguyên của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân dịp sinh nhật của Liễu, Tân có rủ cô đi du lịch xa để có kỷ niệm đáng nhớ. Liễu vui vẻ đồng ý, còn Tân lên sẵn kế hoạch cho đêm tân hôn trước của mình. Lúc thấy Tân có ý tiến xa thì Liễu hơi ái ngại xô anh ra. Nghĩ vợ sắp cưới của mình là gái ngoan nên e thẹn, Liễu càng chống cự càng khiến Tân sung sức hơn.

Vừa dứt câu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vì vốn dĩ nãy giờ hừng hực mãi nhưng Tân vẫn chưa làm ăn được gì cả. Đang định hỏi vì sao thì Liễu xô Tân ngã lăn quay xuống giường chạy vào nhà tắm. Từ cái giây phút đó trở đi Liễu hậm hực đi về thẳng thành phố mà không nói lời nào.

Tân tò mò muốn biết xem hôm đó xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám hỏi vì sợ Liễu nổi cơn giận. Trong đầu anh vẫn không tài nào lý giải được chuyện Liễu xô ngã mình rồi chạy vào nhà tắm. Có lần nhớ lại anh gặng hỏi thì Liễu chỉ e thẹn “đêm đầu tiên” nên cô chưa quen.

Nghĩ người yêu mình là gái ngoan nên Tân tin tưởng tuyệt đối. Anh còn vô tư kể lại cái “đêm hụt” ấy cho bạn bè nghe. Tuy nhiên ai cũng cười Tân ngây thơ khi mà không biết đó là chiêu trò của bọn con gái giả nai.

Hậm hực vì những câu nói của bạn bè, một phần lúc này Tân cũng nảy ý nghi ngờ Liễu lừa dối mình chuyện còn trinh. Thế rồi Tân nói thẳng với Liễu việc mình muốn xác thực chuyện cô còn hay mất rồi mới quyết định làm đám cưới. Khỏi phải nói Liễu sốc nặng như thế nào khi thấy Tân nói trắng ra như vậy. Nhưng vì lời dọa dẫm không kết hôn nếu không được xác thực cô đành đồng ý.

Thay vì vào nhà nghỉ qua đêm với nhau để xác nhận thì Tân lại yêu cầu Liễu vào nhà tắm công cộng để anh kiểm ra xác thực. Thực ra Tân nghe lời bạn bè nếu kiểm tra trong phòng khi tắt đèn thì con gái sẽ giả vờ mình còn nên anh một mực đòi kiểm tra bằng mắt.

Tân lên kế hoạch mua một bộ váy mới tặng cô rồi dụ Liễu vào thay. Lúc này Liễu vui vẻ nhận món quà mà không hề biết chồng sắp cưới của mình lên sẵn kế hoạch để thử mình. Tân đứng trực sẵn mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng Liễu bước vào. Hồi hộp chờ đợi Tân cúi mặt ngó nghiêng mang sẵn miếng gương nhỏ để dưới chân để chuẩn bị kiểm tra vợ mình. Vậy nhưng khi Liễu vừa kéo cái váy xuống chân thì Tân tá hỏa thấy một miếng màng trinh giả rơi ra. Lúc này hốt hoảng quá Tân chỉ kịp kêu lên.

Nghe tiếng hét của Tân vọng lại từ nhà vệ sinh bên cạnh. Liễu hốt hoảng luống cuống kéo vội dây váy lên người chạy sang thì không ngờ chồng sắp cưới của mình nấp sẵn từ bao giờ sợ hãi quá mà bỏ của chạy lấy người khi nhìn thấy cái đó..

Hóa ra Liễu không còn trinh nguyên như Tân vẫn nghĩ, nhiều lần cô định nói ra sự thật cho anh biết. Nhưng thấy Tân quan trọng vấn đề ấy quá nên cô đành vội vàng tìm cách, đuối quá cô mới nghĩ ra cách sử dụng màng trinh giả để đ.ánh lừa Tân. Lần nào cô cũng phải mang theo cái của nợ đó bên cạnh vì sợ Tân lại nổi hứng kiểm tra để cô biết mà xoay chuyển. Nào ngờ bây giờ mọi chuyện lại xảy ra bi hài đến như thế này….