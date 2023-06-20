Thấy tấm ảnh vợ cẩn thận treo lên tường, tôi hỏi là ai thì choáng váng với câu trả lời, lòi ra bí mật quá lớn của vợ

Tâm sự 20/06/2023 15:57

Cô gái trong ảnh có đôi mắt ti hí, mũi tẹt, đôi môi dày, thâm đen và làn da cũng ngăm đen. Đã thế, khuôn mặt còn tròn như mặt trăng chứ không thon gọn, V-line như bây giờ.

Vợ tôi rất xinh. Cô ấy đẹp kiểu ngây thơ, dễ thương với đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, khuôn mặt thon gọn và nước da trắng. Hồi cô ấy mới vào công ty, mấy chàng chưa vợ cứ điêu đứng cả, trong đó có tôi. Chúng tôi thay nhau đón đưa, giúp đỡ cô ấy rất nồng nhiệt. Và phải tốn một khoản thời gian kha khá cũng như tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, tôi mới "cưa đổ" được.

Yêu được nàng hoa khôi của công ty nên tôi bàn với bố mẹ phải cưới nhanh cho nóng. Cũng may vợ tôi đồng ý chuyện cưới xin ngay khi tôi đặt vấn đề nên mọi chuyện diễn ra càng gấp rút. Sau khi yêu 5 tháng, chúng tôi đã chính thức là vợ chồng.

 

Vì tình hình không thuận lợi nên vợ chồng tôi chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ ở hai bên gia đình. Đợi khi nào ổn định thì tổ chức đám cưới rình rang cũng không muộn. Hiện tại chúng tôi đã đăng kí kết hôn và làm tiệc báo hỉ được hai tuần. Vợ cũng về nhà tôi, làm dâu, làm vợ đúng như bổn phận. Lấy vợ đẹp, tôi nằm mơ cũng cười vì quá hãnh diện và hạnh phúc.

Thấy tấm ảnh vợ cẩn thận treo lên tường, tôi hỏi là ai thì choáng váng với câu trả lời, lòi ra bí mật quá lớn của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà hôm qua, khi thấy vợ cẩn thận treo mấy tấm ảnh lên tường phòng ngủ, tôi rất bất ngờ và hỏi vợ đó là ai? Vợ tôi không chút gượng gạo, nói ngay đó chính là cô ấy. Tôi nhìn mấy tấm ảnh rồi nhìn qua vợ mình mà sốc đến mức chết đứng tại chỗ

Cô gái trong ảnh có đôi mắt ti hí, mũi tẹt, đôi môi dày, thâm đen và làn da cũng ngăm đen. Đã thế, khuôn mặt còn tròn như mặt trăng chứ không thon gọn, V-line như bây giờ.

Thấy tôi ngạc nhiên, vợ mới nhẹ giọng bảo hồi trước cô ấy xấu lắm nên hay bị coi thường. Sau này, bố mẹ cô ấy thương con gái nên bán nhà để vợ tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ. Giờ có diện mạo xinh đẹp như vậy rồi, con đường công danh cũng thăng tiến hẳn. Cô ấy treo mấy tấm ảnh trên tường như muốn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực, cố gắng để không quay trở lại những ngày tháng bị khinh miệt như trước, cô ấy nhất định sẽ khiến những kẻ từng khinh thường mình phải nể phục.

Vợ nói ý chí, nghị lực gì đó, tôi đều nghe chẳng lọt lỗ tai. Cái tôi lo sợ nhất là liệu con cái chúng tôi sẽ giống bố hay mẹ? Và nếu giống mẹ thì chẳng phải tôi lại phải tốn tiền cho con đi phẫu thuật thẩm mĩ nữa sao? Tôi càng giận vợ và gia đình vợ vì đã cố tình giấu giếm một bí mật quá lớn về vợ mình như thế? Họ cho tôi ăn một cú lừa quá ngọt ngào rồi. Chưa kể nếu bố mẹ tôi biết được bí mật này, họ sẽ giận dữ đến thế nào?

Trong cơn say, tôi lơ mơ cảm nhận được có người dìu mình về phòng, sáng dậy thì tá hỏa khi thấy danh tính người kế bên

Trong cơn say, tôi lơ mơ cảm nhận được có người dìu mình về phòng, sáng dậy thì tá hỏa khi thấy danh tính người kế bên

Sáng sớm, tỉnh dậy sau cơn say, đầu tôi đau như búa bổ. Nhưng nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh, tôi càng bàng hoàng hơn.

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