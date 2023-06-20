Sáng nào vợ cũng nấu mì tôm cho chồng, tôi liền mắng 'sang hàng xóm mà học tập, rồi cô ấy ngã quỵ dưới chân, tái mặt khi thấy điều này

Tâm sự 20/06/2023 10:18

Tôi thì cũng không phải người tình cảm. Trước giờ tôi vẫn khô khan như thế. Song, tôi nghĩ vợ cần là người hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm. Vì gia đình không khá giả, 2 vợ chồng tự lực hoàn toàn. Và phải mãi tới gần đây, chúng tôi mới tậu được căn chung cư 3 phòng ngủ. Bạn bè, người thân thì khen ngợi, chúc mừng. Ai cũng bảo chúng tôi giàu, giỏi... Thế nhưng mấy ai biết được 2 vợ chồng tôi từng khổ sở biết bao.

Cưới về, chúng tôi chẳng cả đi tuần trăng mật. Tiền ấy vợ lập tức gửi ngân hàng 1 khoản nhỏ, còn đâu đầu tư cùng bạn bè mở shop quần áo. Thoa vừa làm việc công ty, vừa kinh doanh riêng. Suốt 2 năm trời, cứ ngày làm thuê, tối về hì hụi ngồi tính sổ sách của cửa hàng. Vợ tôi bảo làm ăn chung mà không rạch ròi từ đầu sẽ rất dễ "toang", rồi thất thoát. Cô ấy không được lơ là 1 chút nào... Còn tôi thì cũng không khác gì. Sáng tôi rời nhà từ 7h, hôm nào cũng tận 8-9h tối mới trở về. Ngày cuối tuần người ta sẽ đi ăn, đi chơi, tôi lại... tăng ca. Bởi những ngày cuối tuần lương sẽ gấp đôi ngày thường.

Phải tận khi Thoa mang bầu, chúng tôi cũng có một số tiền tiết kiệm kha khá, hai vợ chồng mới giảm bớt cường độ lao động để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và khi con chào đời, cũng là ngày chúng tôi nhận nhà. Tuy nhiên, phải khoảng 2 tháng sau nhà cửa mới sửa sang xong xuôi. Khỏi nói, 2 vợ chồng hạnh phúc vô cùng...

Cuộc sống từ dạo đó mới chính thức sang trang. Vì nợ không còn quá nhiều, vợ có nguồn thu nhập thụ động, tôi thì vẫn kiếm được. Biết hưởng thụ và thoải mái hơn, thế nhưng, đời sống tình cảm vợ chồng tôi lại khá tẻ nhạt.

Mỗi lần nhìn vợ chồng nhà người khoe ảnh tình tứ lên Facebook mà tôi lại thèm... Hai chúng tôi sau khi cưới là lao vào kiếm ăn. Hầu như chẳng mấy khi hưởng thụ. Sau này thì vì có con rồi, Thoa lại càng hời hợt hơn. Cách quan tâm chồng của cô ấy chỉ dừng lại ở việc nấu nướng món ngon cho chồng. Còn chuyện tế nhị kia hầu như chỉ có tôi đòi hỏi, Thoa chẳng bao giờ chủ động.

Thậm chí, thi thoảng đưa con ra ngoài chơi mà cô ấy cũng lạnh lùng, xa cách. Người ngoài nhìn vào còn bảo 2 chúng tôi... không giống vợ chồng.

Sáng nào vợ cũng nấu mì tôm cho chồng, tôi liền mắng 'sang hàng xóm mà học tập, rồi cô ấy ngã quỵ dưới chân, tái mặt khi thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thì cũng không phải người tình cảm. Trước giờ tôi vẫn khô khan như thế. Song, tôi nghĩ vợ cần là người hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ.

Thời gian gần đây lại càng tệ. Thoa từ người vợ đảm đang còn bỏ bê luôn cả chuyện cơm nước. Buổi tối lúc nào tôi đi làm về cô ấy cũng than mệt. Rồi vì thế, vợ chỉ làm 2-3 món đơn giản. Hôm thì thịt luộc, canh rau ngót, trứng rán; bữa khác thì lại đậu sốt cà chua, canh ngao, cá rán... Nói thật, tôi đi làm về mệt nhìn mâm cơm đơn giản khá bực. Hai vợ chồng tuy nợ nần nhưng đâu đáng là bao nữa. Tôi cáu, tôi góp ý thì Thoa lại nói đau bụng, đau lưng, rồi mệt mỏi.

Nhưng đỉnh điểm, bữa sáng cô ấy mới chuẩn bị sơ sài. Suốt 3-4 hôm nay vợ đều úp mì tôm trứng cho tôi. Hôm nay thì tử tế hơn, ngoài mì tôm vợ gọt sẵn ít dưa chuột để bên. Hết. Tôi bực, cáu nhặng xị lên.

Thoa lại ôm đầu, than:

- Dạo này em mệt quá. Mai em sẽ mua sẵn bánh mì cho anh.

- Mệt, mệt, lại mệt. Mệt như nào? Mệt làm sao? Vợ người ta còn đi làm kiếm tiền, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Em thì chỉ có việc trông con cũng kêu ca. Nấu bữa sáng cho chồng mỗi gói mì tôm quả trứng. Anh đi làm còn mệt hơn, ăn uống không đủ chất thế này làm được à?

- Em nói thật, không hiểu sao cả nửa tháng nay cứ đau bụng dưới, đau lưng, chóng mặt. Trông con em cũng thấy mệt dù thằng bé rất ngoan. Anh xin nghỉ 1 hôm đưa em đi khám đi.

- Đúng là sướng quá hóa rồ mà. Em ở nhà nhiều quá, không ra ngoài nắng nên thế đấy. Khám gì tốn tiền.

Thế nhưng, khi tôi vừa quát vợ thì cô ấy từ từ quỵ xuống. Bát mì tôm mà Thoa đang đặt trên bàn cũng vì vướng tay cô ấy mà rơi xuống đất, vỡ tan. Tôi hốt hoảng đỡ lấy vợ, rồi gọi xe cấp cứu. Tôi lúc này mới biết sợ.

Và tới khi nhận kết quả, tôi mới nhận ra mình thờ ơ với vợ như thế nào. Luôn trách cô ấy không chủ động, không hâm nóng tình cảm, nhưng vợ bị bệnh mà tôi còn không hay biết gì... Thoa bị u xơ tử cung. Bệnh đã ở giai đoạn khá nặng.

Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, tôi thấy ân hận vô cùng. Chỉ mong giờ cô ấy khỏe lại, tôi sẽ bù đắp lại những tháng ngày mình quá vô tâm.

Đưa nhân tình đi đẻ rồi trở về nhà với vợ, vừa bước chân vào nhà, tôi toát mồ hôi, ngã quỵ xuống đất khi thấy thứ đặt trên bàn

Đưa nhân tình đi đẻ rồi trở về nhà với vợ, vừa bước chân vào nhà, tôi toát mồ hôi, ngã quỵ xuống đất khi thấy thứ đặt trên bàn

Khi Linh ly hôn chồng rồi quay về tìm tôi, tôi đã mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối của cô ấy một thân một mình nuôi con. Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn vợ, cô ấy luôn là người vợ tốt. Tôi dùng dằng giữa hai mối quan hệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu