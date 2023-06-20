Vợ bỏ về quê sau khi cãi nhau với chồng, 10 ngày sau không thấy chồng đến đón, tôi về nhà mở cửa rồi tá hỏa với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 20/06/2023 04:15

Đến lúc này Tiểu Phong mới nói với vợ rằng, từ trước đến nay thẻ ngân hàng đều liên kết với điện thoại. Tiền ăn uống, chơi game Tiểu Phong đều thanh toán bằng điện thoại nên Tiểu Cẩm không thể biết. Tiểu Cầm khóc lớn, cô thất vọng dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Tiểu Cầm và Tiểu Phong quen nhau từ khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai đã phá bỏ lời nguyền mùa tốt nghiệp. Dù chưa có nhà, có xe nhưng cả hai đã quyết định kết hôn.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thuê một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách tại thành phố nơi hai người làm việc. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, Tiểu Cầm phát hiện ra rằng hôn nhân không chỉ nói những lời đường mật mà hai bên phải biết cùng nhau xây dựng một mái ấm.

 

Vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Tiểu Phong là một người thiếu trách nhiệm, khi còn sống cùng bố mẹ anh không phải làm bất cứ việc gì. Khi kết hôn cùng Tiểu Cầm rồi Tiểu Phong vẫn lười biếng, mọi chuyện trong nhà đều đến tay vợ, Tiểu Phong chỉ biết ăn rồi ôm máy tính chơi game mà thôi. Tiểu Cầm nhiều lần góp ý với chồng nhưng Tiểu Phong không chịu thay đổi.

Vợ bỏ về quê sau khi cãi nhau với chồng, 10 ngày sau không thấy chồng đến đón, tôi về nhà mở cửa rồi tá hỏa với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Tiểu Phong đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho vợ giữ, Tiểu Cầm tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt trong phần lương của mình, riêng phần lương của Tiểu Phong cô không động đến và xem như đó là phần tiết kiệm để sau này mua nhà. Vậy nhưng đến một ngày, Tiểu Cầm nhìn thấy quảng cáo căn hộ, cô đưa Tiểu Phong đi xem và quyết định sẽ mua một căn trong dự án này. Tuy nhiên, Tiểu Phong lại tìm đủ mọi lý do để ngăn cản vợ. Nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng, Tiểu Cầm đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản của chồng thì mới vỡ lẽ, trong tài khoản không có tiền.

Đến lúc này Tiểu Phong mới nói với vợ rằng, từ trước đến nay thẻ ngân hàng đều liên kết với điện thoại. Tiền ăn uống, chơi game Tiểu Phong đều thanh toán bằng điện thoại nên Tiểu Cẩm không thể biết. Tiểu Cầm khóc lớn, cô thất vọng dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Vậy nhưng 10 ngày sau sau khi cãi nhau với chồng, Tiểu Phong không đến đón vợ, Tiểu Cầm lo lắng, cô về nhà kiểm tra, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Thì ra mỗi ngày ăn xong Tiểu Phong đều vứt đồ đạc đầy trong phòng. Nhìn thấy vợ về, Tiểu Phong nói rằng: “Cuối cùng em cũng về rồi, em đi nấu cơm đi, anh đói quá, ngày nào cũng gọi đồ ăn anh ngán quá rồi. Quần áo trong phòng tắm em giặt giúp anh nhé”.

Tiểu Cầm suy sụp hoàn toàn, cô vô cùng tức giận tiến đến tấn công Tiểu Phong. Trong lúc tức giận, Tiểu Cầm đã lấy chiếc máy tính của chồng và đập lên đầu anh ta, nhân cơ hội này Tiểu Phong lăn ra giường giả chết. Tiểu Cầm gọi điện tự thú với cảnh sát, vậy nhưng khi cảnh sát tới, Tiểu Phong đã ngồi dậy, thực tế anh ta không bị làm sao. Sau vụ việc này, Tiểu Cầm kiên quyết đòi ly hôn với người chồng lười biếng đó.

Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy, bất ngờ điện thoại đổ chuông rồi hé lộ 'sự thật kinh hoàng'

Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy, bất ngờ điện thoại đổ chuông rồi hé lộ 'sự thật kinh hoàng'

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