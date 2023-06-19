Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy, bất ngờ điện thoại đổ chuông rồi hé lộ 'sự thật kinh hoàng'

Tâm sự 19/06/2023 18:19

Tôi vội hỏi lý do thì vợ nghẹn ngào cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể cô ấy. Chưa hiểu tại sao vợ lại có thái độ kỳ lạ thế thì điện thoại của tôi đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người đàn ông lạ, anh ta bảo muốn được nói chuyện với Ánh.

Ánh là cô gái xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, tôi cũng là một trong số đó. Mới đầu cô ấy không để ý đến anh chàng như tôi mà thường xuyên hắt hủi xa lánh.

Trong một lần gia đình Ánh gặp khó khăn về kinh tế, tôi đã đưa cho cô ấy mượn 1 tỷ và gia thế giàu có của tôi bị bại lộ khiến cho cô ấy xiêu lòng. Suốt thời gian yêu nhau, tôi biết Ánh là cô gái đáng để cưới làm vợ nên đã ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới của hai đứa nhanh chóng được diễn ra.

Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau đã xảy ra chuyện quan hệ chăn gối vì thế đêm tân hôn tôi cảm thấy rất bình thường. Vậy mà khi vừa đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Ánh làm tôi lo lắng vô cùng.

Tôi vội hỏi lý do thì vợ nghẹn ngào cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể cô ấy. Chưa hiểu tại sao vợ lại có thái độ kỳ lạ thế thì điện thoại của tôi đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người đàn ông lạ, anh ta bảo muốn được nói chuyện với Ánh.

Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy, bất ngờ điện thoại đổ chuông rồi hé lộ 'sự thật kinh hoàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nóng mặt, chắc chắn người đó phải có quan hệ gì với vợ thì mới gọi cho tôi quấy phá ngay trong đêm tân hôn thế này? Tôi hỏi thẳng tên anh ta và mục đích muốn gì? Người đó bảo có gì hỏi vợ tôi thì rõ rồi tắt máy ngay.

Tôi giơ điện thoại ra hỏi vợ có biết số điện thoại lạ không? Không để tôi phải đợi, Ánh thú nhận là trước ngày cưới, bạn trai cũ của cô ấy đã đến gặp và yêu cầu được ngủ lần cuối. Nếu Ánh không chấp nhận thì anh ta sẽ nói sự thật chuyện cô ấy đã từng sống chung như vợ chồng với anh ta suốt 4 năm.

Khi Ánh đã đáp ứng nhu cầu thì anh chàng kia bắt cô ấy phải rời bỏ tôi quay lại với anh ta. Nhưng ngày cưới, vợ tôi không bỏ trốn theo kế hoạch nên anh ta đã tức giận và phá nát gia đình tôi.

Những lời vợ nói làm tôi chán nản tuyệt vọng, không muốn nhìn mặt cô ấy nữa. Không ngờ người vợ mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại có quá khứ bê bết đến vậy. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?

Đêm tân hôn, chuẩn bị 'động thủ' với vợ thì cô ấy bật dậy, khóc nức nở rồi cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy

Đêm tân hôn, chuẩn bị 'động thủ' với vợ thì cô ấy bật dậy, khóc nức nở rồi cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy

Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau đã xảy ra chuyện quan hệ chăn gối vì thế đêm tân hôn tôi cảm thấy rất bình thường. Vậy mà khi vừa đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Ánh làm tôi lo lắng vô cùng.

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