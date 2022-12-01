Thấy chồng chở nữ đồng nghiệp tình tứ lướt qua, tôi bám theo rồi sững sờ khi xe dừng ở nhà nghỉ, tôi vội chạy đến dúi vào tay anh 200 nghìn rồi lặng lẽ ra về

Chiều qua vừa ra khỏi công ty thì tôi thấy chồng nhắn tin. Anh bảo có lẽ anh sẽ phải về muộn, vì xe anh bị hỏng lốp mà tiền lại không còn, đồng nghiệp đã về hết, thành ra chẳng vay được ai. Chồng tôi nói anh đang dắt bộ xe, vừa đi vừa tìm quán sửa xe đồng ý vá nợ.

Sống với nhau gần 10 năm, tôi và chồng đã vun đắp một gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người. Chồng tôi luôn là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Còn nhớ thời gian trước, khi em chồng tôi bị phát hiện chuyện ngoại tình. Lúc đó chồng tôi đã đứng ra để khuyên can em trai mình. Anh còn nói làm đàn ông, nếu muốn được tôn trọng thì tốt nhất là hãy chung thủy với vợ con mình. Lời của chồng tôi vẫn y nguyên, vậy mà bây giờ anh lại đi ngược với những gì mà mình đã khẳng định trước kia. Lâu nay, tôi không kiểm soát chồng hay bắt anh phải chứng minh sự trong sạch bao giờ. Thậm chí khi có chuyện xảy ra, tôi vẫn tin là chồng mình vô tội.

Hôm vừa rồi, tôi nghe con kể lại. Rằng thằng bé thấy bố chở một cô đi trên đường, cô kia còn ôm lấy chồng tôi nữa. Nghĩ trẻ con thường hay nói lung tung, tôi còn mắng con và nói không được kể sai về bố. Cho đến hôm qua, tôi mới biết thực ra người có mắt không tròng lại chính là mình, rốt cuộc chồng tôi cũng ngoại tình công sở như nhiều người khác. Chiều qua vừa ra khỏi công ty thì tôi thấy chồng nhắn tin. Anh bảo có lẽ anh sẽ phải về muộn, vì xe anh bị hỏng lốp mà tiền lại không còn, đồng nghiệp đã về hết, thành ra chẳng vay được ai. Chồng tôi nói anh đang dắt bộ xe, vừa đi vừa tìm quán sửa xe đồng ý vá nợ.

Ảnh minh họa: Internet Nghĩ thương chồng, tôi bèn đi thẳng đến công ty anh. Đang đi vào trục đường ấy, tôi bất ngờ thấy chồng đang chở một người phụ nữ. Cô gái ấy vòng tay ôm lấy chồng tôi, họ mải mê nói chuyện đến nỗi lướt qua tôi mà vẫn không nhận ra. Tôi đi theo chồng và dừng lại ở một nhà nghỉ. Quả thật chồng tôi đang ngoại tình, không những vậy, anh còn ngoại tình với đồng nghiệp của mình. Mặc dù sốc nhưng tôi vẫn muốn chồng thấy mặt mình. Khi họ đang làm thủ tục nhận phòng, tôi gọi tên chồng và đưa cho anh 200 nghìn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cười với anh: "Anh cầm tiền để thay lốp. Em về trước nấu cơm cho hai bố con ăn". Chồng tôi và cả người tình của anh đều á khẩu. Có lẽ họ đều bất ngờ khi tôi làm điều đó. Rời khỏi nhà nghỉ ấy, tôi về nhà mua đồ ăn và nấu nướng như mọi ngày. Chồng tôi cũng về ngay sau đó. Anh đứng ngồi không yên, có lúc còn nắm tay tôi để giải thích. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi vẫn cười, vẫn chuyện trò như chuyện lúc chiều vẫn chưa xảy ra. Ảnh minh họa: Internet Thấy vợ có biểu hiện lạ, chồng tôi càng lo sợ. Cả đêm qua, anh quỳ dưới giường xin tôi tha thứ. Còn tôi thì lãnh cảm đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt nữa rồi. Điều khiến tôi băn khoăn đó là nên làm gì trong lúc này. Tôi nên cấm chồng không được qua lại với người đồng nghiệp kia hay ly hôn vì đã bị phản bội?

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

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