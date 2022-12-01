Thấy chồng chở nữ đồng nghiệp tình tứ lướt qua, tôi bám theo rồi sững sờ khi xe dừng ở nhà nghỉ, tôi vội chạy đến dúi vào tay anh 200 nghìn rồi lặng lẽ ra về

Tâm sự 01/12/2022 18:34

Chiều qua vừa ra khỏi công ty thì tôi thấy chồng nhắn tin. Anh bảo có lẽ anh sẽ phải về muộn, vì xe anh bị hỏng lốp mà tiền lại không còn, đồng nghiệp đã về hết, thành ra chẳng vay được ai. Chồng tôi nói anh đang dắt bộ xe, vừa đi vừa tìm quán sửa xe đồng ý vá nợ.

Sống với nhau gần 10 năm, tôi và chồng đã vun đắp một gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người. Chồng tôi luôn là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Còn nhớ thời gian trước, khi em chồng tôi bị phát hiện chuyện ngoại tình. Lúc đó chồng tôi đã đứng ra để khuyên can em trai mình. Anh còn nói làm đàn ông, nếu muốn được tôn trọng thì tốt nhất là hãy chung thủy với vợ con mình.

Lời của chồng tôi vẫn y nguyên, vậy mà bây giờ anh lại đi ngược với những gì mà mình đã khẳng định trước kia. Lâu nay, tôi không kiểm soát chồng hay bắt anh phải chứng minh sự trong sạch bao giờ. Thậm chí khi có chuyện xảy ra, tôi vẫn tin là chồng mình vô tội.

Hôm vừa rồi, tôi nghe con kể lại. Rằng thằng bé thấy bố chở một cô đi trên đường, cô kia còn ôm lấy chồng tôi nữa. Nghĩ trẻ con thường hay nói lung tung, tôi còn mắng con và nói không được kể sai về bố. Cho đến hôm qua, tôi mới biết thực ra người có mắt không tròng lại chính là mình, rốt cuộc chồng tôi cũng ngoại tình công sở như nhiều người khác.

Chiều qua vừa ra khỏi công ty thì tôi thấy chồng nhắn tin. Anh bảo có lẽ anh sẽ phải về muộn, vì xe anh bị hỏng lốp mà tiền lại không còn, đồng nghiệp đã về hết, thành ra chẳng vay được ai. Chồng tôi nói anh đang dắt bộ xe, vừa đi vừa tìm quán sửa xe đồng ý vá nợ.

Thấy chồng chở nữ đồng nghiệp tình tứ lướt qua, tôi bám theo rồi sững sờ khi xe dừng ở nhà nghỉ, tôi vội chạy đến dúi vào tay anh 200 nghìn rồi lặng lẽ ra về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ thương chồng, tôi bèn đi thẳng đến công ty anh. Đang đi vào trục đường ấy, tôi bất ngờ thấy chồng đang chở một người phụ nữ. Cô gái ấy vòng tay ôm lấy chồng tôi, họ mải mê nói chuyện đến nỗi lướt qua tôi mà vẫn không nhận ra.

Tôi đi theo chồng và dừng lại ở một nhà nghỉ. Quả thật chồng tôi đang ngoại tình, không những vậy, anh còn ngoại tình với đồng nghiệp của mình. Mặc dù sốc nhưng tôi vẫn muốn chồng thấy mặt mình. Khi họ đang làm thủ tục nhận phòng, tôi gọi tên chồng và đưa cho anh 200 nghìn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cười với anh: "Anh cầm tiền để thay lốp. Em về trước nấu cơm cho hai bố con ăn".

Chồng tôi và cả người tình của anh đều á khẩu. Có lẽ họ đều bất ngờ khi tôi làm điều đó. Rời khỏi nhà nghỉ ấy, tôi về nhà mua đồ ăn và nấu nướng như mọi ngày. Chồng tôi cũng về ngay sau đó. Anh đứng ngồi không yên, có lúc còn nắm tay tôi để giải thích. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi vẫn cười, vẫn chuyện trò như chuyện lúc chiều vẫn chưa xảy ra.

Thấy chồng chở nữ đồng nghiệp tình tứ lướt qua, tôi bám theo rồi sững sờ khi xe dừng ở nhà nghỉ, tôi vội chạy đến dúi vào tay anh 200 nghìn rồi lặng lẽ ra về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ có biểu hiện lạ, chồng tôi càng lo sợ. Cả đêm qua, anh quỳ dưới giường xin tôi tha thứ. Còn tôi thì lãnh cảm đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt nữa rồi. Điều khiến tôi băn khoăn đó là nên làm gì trong lúc này. Tôi nên cấm chồng không được qua lại với người đồng nghiệp kia hay ly hôn vì đã bị phản bội?

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta

Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự chồng ngoại tình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới