Thấy bạn gái quyết tâm giữ gìn trước khi cưới, tôi chưa kịp vui mừng thì rơi nước mắt trước bí mật của em

Tâm sự 03/03/2023 07:32

Tôi buồn bã đem chuyện này kể với mấy thằng bạn thân thì chúng nó khuyên là người yêu tôi đang muốn giữ giá đấy. Chúng nói tôi cứ tấn công mạnh vào, thể nào cô ấy cũng cho.

Tôi yêu em rất nhiều. Không biết vì sao lại như thế. Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt to màu nâu với đôi mi dài hay rũ xuống. Lúc đầu em có vẻ rất đề phòng tôi. Em luôn tránh xa tôi. Phải hai năm làm việc cùng và 4 lần ngỏ lời em mới gật đầu nhận lời yêu tôi.

Em rất đa cảm. Tôi cảm nhận thấy thế. Có một chút chuyện gì đó rất nhỏ thôi cũng khiến cô ấy khóc. Có khi cả ngày ủ dột. Tôi phải động viên mãi mới khá lên.

Yêu nhau 2 năm chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Em chưa bao giờ để tôi chạm vào cơ thể em dù chỉ là nụ hôn nhẹ trên má. Thậm chí lần đầu tiên tôi nắm tay em, em còn run lên bần bật. Tôi cảm nhận rõ từng hơi thở em đang rung lên. Có cảm giác như em đang sợ.

Thấy bạn gái quyết tâm giữ gìn trước khi cưới, tôi chưa kịp vui mừng thì rơi nước mắt trước bí mật của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có những lúc hai đứa ở riêng, nhìn em tôi rất muốn được gần gũi người yêu mình. Tôi lân la đến gần thì em lại tránh xa, cứ như tôi đang muốn ăn thịt em vậy. Em không nhìn tôi mà cứ xút ra xa khiến tôi tủi thân lắm. Chẳng nhẽ em không yêu tôi?

Mấy lần như vậy khiến tôi suy nghĩ lại mối quan hệ này. Mặc dù tôi rất yêu em nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao em cứ né tránh tôi. Chả nhẽ em không có cảm xúc với tôi?

Tôi buồn bã đem chuyện này kể với mấy thằng bạn thân thì chúng nó khuyên là người yêu tôi đang muốn giữ giá đấy. Chúng nói tôi cứ tấn công mạnh vào, thể nào cô ấy cũng cho. Còn nếu cô ấy cứ nhất quyết cự tuyệt thì hãy xem lại mối quan hệ này thật.

Không biết tôi mê muội thế nào mà cũng nghe theo tụi nó thật. Hôm ấy tôi rủ em đi du lịch. Lúc vào khách sạn, em đòi thuê hai phòng. Tôi đồng ý. Nhưng buổi tối tôi lấy cớ sang phòng em nói chuyện rồi cố tình ôm lấy em. Tôi vồ vập lao vào em, cởi áo em ra. Em hét lên, đẩy tôi ra rồi ôm mặt khóc nức nở. Không phải cô ấy tức giận mà tôi đọc được trong ánh mắt cô ấy là sự sợ hãi tột cùng. Cơ thể co rúm lại như con thú bị thương, tóc tai bơ phờ, ánh mắt sợ sệt nhất định không cho tôi đến gần.

Thấy bạn gái quyết tâm giữ gìn trước khi cưới, tôi chưa kịp vui mừng thì rơi nước mắt trước bí mật của em - Ảnh 2
Em bám chặt lấy tôi rồi nấc lên - Ảnh: internet 

Tôi phải đứng im tại chỗ, hết giải thích rồi nhỏ nhẹ an ủi. Mãi hai tiếng sau nỗi sợ của em mới vơi dần. Tôi mới dám lại gần ôm em vào lòng nói lời xin lỗi. Em bám chặt lấy tôi rồi nấc lên. Lần đầu tiên em kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của mình. Em đã bị chính cậu họ của mình lạm dụng tình dục. Chính vì thế mỗi lần đụng chạm với đàn ông là nỗi ám ảnh đó tràn về khiến em không thể kiểm soát được bản thân. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Càng thương em tôi càng hận gã đàn ông đốn mạt kia. Tôi không biết phải an ủi em thế nào. Chỉ thấy nước mắt cũng rơi theo tiếng nấc của em. Tôi thương em và tôi cũng thương tôi!

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vẫn vênh váo và hành động của vợ khiến ai cũng nể và hả hê

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vẫn vênh váo và hành động của vợ khiến ai cũng nể và hả hê

Cách đánh ghen này của chị khiến anh tởn tới già, ả nhân tình xấu hổ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường