Chị chồng em nhan sắc cũng có hạn, tài năng không thấy gì nổi bật nhưng chẳng hiểu sao vẫn lấy được chồng đẹp trai, công tử nhà giàu thành ra kênh kiệu với em dâu lắm. Mỗi lần chị ấy về nhà là như thể nương nương giá đáo, hết bắt em làm cái này lại làm cái nọ phục vụ từ mẹ chí con. Trước khi về một ngày, bao giờ cũng gọi điện sai em: 'Mai mợ đi chợ sớm ra bãi mua cho chị ít ngao tươi về để nấu bát canh chua. Nhớ phải chọn hàng ngon vào. Đừng có ngủ chảy thây tới sáng mới ra chợ thì chỉ nhặt được ngao ươn, ngao thối, ai nuốt được'.

Cùng đi làm dâu song không hẳn chị chồng nào cũng biết cảm thông, sẻ chia với em dâu mà ngược lại còn quay ra làm khó họ. Đó là một phần lý do khiến mối quan hệ chị chồng em dâu trở nên phức tạp, căng thẳng. Cũng vì quá ngột ngạt với cảnh đi làm dâu của mình, mới đây 1 cô gái trẻ đã vào nhóm chung than thở: "Có ai lấy chồng phải làm dâu luôn cả chị chồng không? Em nè, 3 năm bị 'giặc Ngô' hành cho tơi tả, chỉ nghĩ tới thôi đã rùng mình'.

Chẳng là sau sinh, em nghỉ hẳn việc ở nhà trông con, buôn bán online nên trong mắt chị chồng, em chỉ là đứa vô công rồi nghề, kiểu ngồi rỗi tiêu tiền em trai bà ấy.

Nhà chồng em gần biển, chị ấy thích ăn hải sản, lần nào về cũng sai em ra mua đồ tươi sống như thế. Thế nhưng nghe cái lời nhờ vả của chị ấy mọi người bảo ai muốn làm. Nói lại thì bảo mình khó khăn. Với lại em còn có chồng, mẹ chồng kéo lại. Nhất là mẹ chồng em, bà tốt tính, hiểu đời mà tâm lý với em lắm. Nhiều hôm thấy con gái về chơi cứ 'củ hành củ tỏi' em, mẹ chồng bảo: 'Mày thích ăn gì, uống gì tự đi mà làm. Em dâu mày nó có con nhỏ, đêm chăm con đã mệt bã rồi, giờ còn chăm thêm mày, nó sức đâu'.

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Hôm đó cũng thế, chị chồng nhà em lại về chơi, trùng hợp đúng ngày em gái em dạm ngõ nói chuyện người lớn. Biết ý, sáng dậy sớm em đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả nhà rồi mới sắm sửa váy áo dắt xe đi. Thế mà vừa ra tới cửa, chị chồng em vẫn kéo ngược lại hỏi: 'Mới sáng ra mợ đã đi đâu?'.

Em nhỏ nhẹ bảo sang ngoại có việc, cũng nói rõ ngọn gành cho chị ấy nghe. Vậy song chị ấy trợn mắt: 'Ối giời, dạm ngõ là chuyện của người lớn. Mợ vai vế gì mà về đó, chỉ hóng hớt, trốn việc nhà chồng là nhanh. Mợ đi làm dâu cũng phải hiểu lễ nghĩa phép tắc chút. Bản thân kiếm không ra tiền thì nên yên phận, đừng thấy bố mẹ dễ dãi quá mà lộng hành'.

Thật may đúng lúc đó anh rể (chồng chị ấy) đi từ trên tầng xuống. Đứng nghe hết những lời vợ mình nói, anh ấy hắng giọng bảo: 'Người đang không biết thân biết phận là em đó. Tuy em là chị chồng của mợ ấy, nhưng bản thân em đã lập gia đình. Nhà này mợ ấy mới là chủ nên em đừng có động tí lại làm khó cho em dâu mình.

Mà anh nói thật, anh nghĩ xét về lĩnh vực làm dâu thì có lẽ em nên xem xét lại bản thân, học hỏi thêm mợ ấy đi. Lần nào anh về đây cũng thấy mợ ý thức khuya dậy sớm chăm sóc gia đình. Bố mẹ cũng rất hài lòng về con dâu. Còn em 3 năm làm dâu nhà anh có bao giờ dậy sớm nấu được bữa sáng cho bố mẹ chồng. Thậm chí họ ốm em cũng đùn cho giúp việc chăm. Anh nhắc em mấy lần rồi mà em không thay đổi'.

Bất ngờ bị chồng 'tố tội' trước mặt cả nhà, bà chị chồng em ngượng tím mặt. Mẹ chồng em đứng sau cũng nói thêm vào: 'Mẹ cũng nghe bà thông gia bên nhà gọi sang than thở về con nhiều lắm. Chồng con nói đúng, con nên hỏi hỏi em dâu mình đi'.

Thế là chị ấy im tịt, dằn dỗi đi vào trong phòng còn em thì vẫn dắt xe đi vì tối trước đã xin phép bố mẹ chồng rồi. Song em để ý từ hôm sau chị chồng của nhà em có vẻ nền nã mềm mỏng với em dâu hơn, không hoạnh họe như trước. Em đoán chắc cũng biết ngại rồi''.