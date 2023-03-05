Tận mắt chứng kiến chồng ăn nằm cùng nhân tình nên ly hôn, đến khi xem camera phát hiện được sự thật, tôi khóc đến sức cùng lực kiệt

Tâm sự 05/03/2023 12:14

Sau khi phát hiện chồng đã ngoại tình, tôi không còn bất kỳ niềm tin gì vào cuộc hôn nhân nào nữa. Tuy vậy, tôi thật không ngờ tất cả chỉ là một vở kịch quá đỗi hoàn hảo.

Linh - 23 tuổi là nhân viên văn phòng. Linh và Mạnh yêu nhau 2 năm thì cưới. Linh mới sinh em bé được 4 tháng, cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Dạo gần đây Linh thấy chồng có nhiều thay đổi, không còn quan tâm vợ và con gái như trước kia. Mạnh thường hay cáu gắt và không còn giúp đỡ vợ công việc nhà như trước.

Cho đến một ngày Linh bắt gặp anh tay trong tay dẫn bồ cũ vào nhà nghỉ. Lúc đó Linh không tin vào mắt mình là người chồng đầu ấp tay gối đã phản bội cô. Linh lao đến gào thét chất vấn Mạnh sao có thể đối xử với mẹ con cô như thế.

Tận mắt chứng kiến chồng ăn nằm cùng nhân tình nên ly hôn, đến khi xem camera phát hiện được sự thật, tôi khóc đến sức cùng lực kiệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá uất ức và đau đớn, Linh xông vào định trút hết oán hận lên người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Đến khi Linh nhận được cái tát đau điếng từ anh, cô mới nhận ra cuộc hôn nhân này kết thúc thật rồi. Người đàn ông mà cô yêu thương và tin tưởng nhất, lại bảo vệ một người phụ nữa xa lạ ra tay đánh vợ mình.

Ngay hôm đó, Linh về nhà thu dọn đồ và bế con ra khỏi nhà. Trước khi đi Mạnh còn bố thí cho cô 5 triệu, để trang trải cuộc sống thời gian này. Cả một tuần sau Linh chìm trong đau khổ, mãi vẫn chưa thoát được cái cảm giác bị phản bội. Sau một thời gian suy nghĩ, dù thế nào cô cũng phải giữ vững tinh thần, ổn định cuộc sống đi làm kiếm tiền để còn nuôi con.

Sau khi lấy lại tinh thần Linh mới nhớ ra một chuyện, trước đó cô đã lắp camera tại nhà. Với ý định thuê giúp việc trông con để đi làm lại, nhưng lại chưa nói chuyện này cho anh biết.

Thời gian sau vì tò mò về cuộc sống của anh ra sao nên Linh đã mở camera ra xem. Thực lòng cô cũng không muốn tò mò về cuộc sống của chồng cũ, đặc biệt là khi anh ta đã có người phụ nữ khác. Cô tự nhủ chỉ xem một chút, xem anh ta sống thế nào rồi sẽ hủy đi. Ai ngờ những hình ảnh đập vào mắt khi mở camera lại khiến cô đầy bất ngờ.

Không nhìn thấy người phụ nữ hôm đó đâu, chỉ thấy anh nằm dưới đất mà xung quanh là một đám người xăm trổ, bặm trợn. Họ đang hùng hổ đánh anh ấy, kèm theo các từ mắng nhiếc như phá sản, trả nợ... mà Linh không nghe rõ lắm.

Lát sau khi những người đàn ông kia rời đi Mạnh ngồi ngơ ngẩn tại sàn nhà, sau đó anh đứng dậy cầm ảnh gia đình, ôm chặt vào lòng và bật khóc. Linh bần thần trước những hành động của anh, tại sao anh ta bỏ cô rồi mà lại có những hành động đó.

Ngay lập tức Linh bế con lao về hỏi chuyện anh cho ra nhẽ. Khi nhìn thấy vợ và con ngay trước mặt, anh sững sờ lắp bắp hỏi sao cô lại tới đây. Linh tức giận hỏi anh: "Tại sao xảy ra những chuyện như thế này mà anh không nói cho em biết?".

Khi đó chồng cô mới thú nhận với cô rằng: "Do tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn chung khiến công ty anh phá sản. Anh đã cố gắng cầm cự công ty bằng cách vay nợ để giải quyết trước mắt. Anh đã cầm cố hết tài sản, cả ngôi nhà của hai vợ chồng để trả nợ. Nhưng không giải quyết được vấn đề công ty phá sản mà còn để lại một khoản nợ lớn".

Tận mắt chứng kiến chồng ăn nằm cùng nhân tình nên ly hôn, đến khi xem camera phát hiện được sự thật, tôi khóc đến sức cùng lực kiệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì không muốn liên lụy đến vợ con, anh đã nhờ cô tình cũ dựng ra một màn kịch để muốn cô ly hôn. Lúc này Linh mới ngớ người ra, ôm lấy chồng. Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch mà anh đã dàn dựng ra để lừa cô.

Sau sự việc đó xảy ra, Mạnh và Linh càng hiểu nhau hơn. Họ trở lại bên nhau hai vợ chồng cố gắng gây dựng lại sự nghiệp, để có cuộc sống hạnh phúc bên con cái.

Qua câu chuyện trên, nếu buông tay thì quả thật rất đơn giản, nhưng để hiểu nhau và san sẻ cho nhau mới khó. Mong các vợ chồng hãy đặt vào vị trí của nhau để cảm thông và san sẻ với nhau. Như vậy cuộc sống vợ chồng mới hạnh phúc, lâu bền bên nhau.

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Trước lời thú nhận của chồng, tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng. Sao anh lại đối xử với tôi như thế được cơ chứ?

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