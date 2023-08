Soạn vali cho vợ sau chuyến công tác xa, đang vui vẻ thì tôi 'sốc tận óc' khi phát hiện thấy những thứ này bên trong

Sau nhiều lần thúc giục nhưng không được hưởng ứng, tôi đành bỏ cuộc. Vợ lấy cớ bận việc, nếu nghỉ sinh con sẽ mất đi cơ hội thăng tiến. Nhưng tôi biết lý do sâu xa của chuyện này là do vợ tôi ham chơi.

Cô ấy đã vốn quen với cuộc sống tự do vì con gái do mẹ tôi chăm sóc hoàn toàn từ khi mới sinh. Vợ còn sợ mất dáng, nhanh già khi tiếp tục sinh nở thêm lần nữa. Tôi cũng tự an ủi mình, nếu vợ không thích thì không nên ép bởi đứa bé sinh ra sẽ không được mẹ chăm sóc trọn vẹn. Ngay cả việc sinh con đầu lòng, tôi cũng phải thuyết phục nhiều lần, vợ mới đồng ý.