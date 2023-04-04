Sau 'tình một đêm' nồng cháy, biết được chuyện này, tôi lại không thể hé răng nửa lời, đành bẽ bàng ra về

Tâm sự 04/04/2023 04:04

Trong cơn say, tôi có cảm giác mình và Hùng đã gần gũi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận ra những gì mình nghĩ là thật, tôi vội vàng mặc quần áo để ra về.

Tôi và Hùng là người yêu cũ của nhau. Hồi ấy chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì chia tay. Nguyên nhân là cả hai làm việc quá xa, lại chẳng có ai chịu hy sinh sự nghiệp vì đối phương.

Chia tay được một năm nhưng thỉnh thoảng, tôi và Hùng vẫn nói chuyện như những người bạn bình thường. Đến khi Hùng nói có người yêu mới, tôi mới dần giãn khoảng cách vì biết cô gái kia sẽ không thích như vậy.

3 tháng trước, chúng tôi có tham gia một buổi họp lớp. Khi cả lớp đang vui, lớp trưởng vỗ vai Hùng rồi thông báo với mọi người: "Bạn Hùng nhà mình sắp lấy vợ nhé, các cậu chuẩn bị lúa gạo đi". Thú thật lúc ấy tôi có chút bất ngờ. Tôi không nghĩ Hùng lại cưới sớm như vậy. Bản thân vẫn đang còn tình cảm với anh, thành ra sau khi nghe tin đó, tôi đã uống rượu liên tục. Lúc tan tiệc, tôi chỉ nhớ là Hùng đã đưa mình về.

Sau 'tình một đêm' nồng cháy, biết được chuyện này, tôi lại không thể hé răng nửa lời, đành bẽ bàng ra về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong cơn say, tôi có cảm giác mình và Hùng đã gần gũi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận ra những gì mình nghĩ là thật, tôi vội vàng mặc quần áo để ra về. Còn Hùng thì tỏ vẻ bối rối, nói chúng tôi không nên liên lạc nữa, dù sao thì anh cũng sắp kết hôn rồi, anh không muốn để vợ hiểu lầm.

Hùng nói là làm, khi tôi về nhà thì phát hiện anh đã chặn mình trên facebook và các app khác, điện thoại gọi cũng chẳng được. Lúc đó tôi mới thấy, thì ra anh cũng không tốt đẹp như những gì tôi nghĩ. Những tưởng mối nhân duyên của tôi và Hùng sẽ dừng lại ở đó. Vậy mà cách đây vài tuần, tôi phát hiện mình có thai. Nghĩ đến thái độ dứt khoát của Hùng, tôi dặn lòng vào đúng hôm tổ chức đám cưới, tôi sẽ đến quậy phá và nói về đứa con trong bụng của mình, để xem Hùng sẽ sốc thế nào.

Kế hoạch đúng như những gì tôi đã vạch ra. Khi Hùng và vợ đến bàn mình chúc rượu, tôi dự định lấy tấm ảnh siêu âm thì một người bạn của tôi chỉ vào bụng cô dâu hỏi: "Ăn gì mà béo bụng thế em?". Thế rồi Hùng cười phá lên, nói vợ mình đã có thai được 5 tháng. Còn tôi chẳng hiểu sao lại không đủ dũng khí để làm điều trên, cuối cùng đành giữ chặt tấm ảnh siêu âm rồi bỏ lại trong túi áo. Tôi ra về mà lòng cảm thấy bẽ bàng vô cùng, nghĩ kỹ thì tôi vẫn đáng trách hơn là đáng thương. Bây giờ tôi đang rất đắn đo, không biết có nên nói chuyện đứa con với Hùng hay không, bởi dù sao anh cũng là bố đứa bé. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

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