Đang tắm thì mất điện, tôi mò mẫm tìm nến thắp sáng thì bất ngờ quơ tay vào 'vật lạ' này của vợ, tá hỏa phát hiện sự thật đằng sau

Tâm sự 02/04/2023 15:10

Lần mò tìm kiếm mãi không thấy, tôi nghĩ có thể cô ấy cất dưới ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo. Thế rồi tôi soi đèn để tìm.

Tôi mới lấy vợ được 2 tháng. Cô ấy kém tôi 30 tuổi. Ngày vui của tôi bị rất nhiều người đàm tiếu. Họ nói cô ấy lấy tôi là vì tiền. Chứ người vừa có nhan sắc vừa giỏi ăn nói như cô ấy thì lo gì ế chồng mà phải lấy người 50 tuổi như tôi.

Nhưng tôi không nghĩ vậy. Bởi vợ tôi cũng rất giỏi kiếm tiền, cô ấy chẳng việc gì phải phí thanh xuân lấy 1 người không yêu. Hơn nữa, lúc đầu gặp tôi, cô ấy làm sao mà biết được tôi giàu nghèo ra sao?

 

Sau cưới, chúng tôi chuyển đến ở tại căn biệt thự liền kề gần trung tâm thành phố mà tôi mua cách đây nhiều năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô ấy đúng là người vợ tuyệt vời, vừa đảm đang, vừa xinh đẹp; biết chiều chồng những lúc trên giường và ngay cả trong cuộc sống thường nhật.

Chính vì có người vợ hơn cả mong đợi như vậy nên tôi rất chiều chuộng cô ấy. Hầu như tuần nào tôi cũng dẫn em đi shopping, đưa em đi ăn ngon. Thi thoảng 2 vợ chồng còn đi du lịch. Việc nhà tôi cố gắng san sẻ cùng vợ để cô ấy không phải vất vả.

Hôm vừa rồi vợ xin phép đi dã ngoại cùng công ty. Tôi ở nhà tổng vệ sinh căn biệt thự và chăm sóc mảnh vườn nhỏ của cô ấy trên sân thượng.

Đang tắm thì mất điện, tôi mò mẫm tìm nến thắp sáng thì bất ngờ quơ tay vào 'vật lạ' này của vợ, tá hỏa phát hiện sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến tối mò tôi mới đi tắm. Khi vừa mặc được bộ quần áo sạch vào người thì bất ngờ bị mất điện. Có vẻ như mất theo đường truyền, bởi tôi thấy xung quanh cũng tối om, mấy nhà hàng xóm cũng đang xôn xao tìm đồ thắp sáng. Vì mất điện bất ngờ, và không có chuẩn bị trước, nhà tôi chẳng có gì thắp sáng cả. Nhìn điện thoại sắp hết pin, tôi thấy lo lắng, không biết bao giờ mới có điện. Tôi chợt nhớ ra hôm nọ muốn tổ chức 1 tối lãng mạn cho vợ, tôi có mua vài cây nến thắp sáng hình trái tim. Không biết vợ tôi đã cất chúng ở đâu nữa. Thế là tôi lọ mọ đi tìm.

Lần mò tìm kiếm mãi không thấy, tôi nghĩ có thể cô ấy cất dưới ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo. Thế rồi tôi soi đèn để tìm.

Quả nhiên trong ngăn kéo có đống nến đó. Lúc quơ tay lấy nến, tôi vô tình chạm phải 1 vật khác mềm mềm, cưng cứng. Không rõ vật thể lạ đó là gì, tôi soi đèn để xem cho rõ. Thoáng chốc tôi giật mình bởi đó là đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ. Nó xuất hiện trong tủ quần áo của vợ tôi, nghĩa là cô ấy đã sử dụng. Nhìn vật đó, tự nhiên tôi cảm thấy có chút tự ái, bực bội.

Tôi biết đây là 1 thứ tế nhị, nhưng tại sao vợ tôi lại sử dụng trong khi tôi vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của cô ấy? Mỗi lần làm tình với nhau, tôi hỏi cô ấy có thỏa mãn không, vợ tôi đều gật đầu. Nhưng thứ này đã tố cáo rằng người phụ nữ của tôi đang nói dối.

Chán nản, tôi đem chuyện này kể với người bạn thân nhất của mình. Tuy nhiên, nó lại nói rằng tôi tự ti và đa nghi quá. Một người đàn ông 50 tuổi và một người phụ nữ trẻ trung mơn mởn làm sao có thể dễ dàng hòa hợp về mặt tình dục. Việc cô ấy đang làm là muốn tốt cho tôi và muốn giữ gìn gia đình. Vợ tôi không ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu. Cô ấy làm như thế chứng tỏ là có yêu tôi.

Người bạn ấy còn khuyên tôi nên coi như không biết gì. Việc tôi cần làm là nâng cao thể trạng sức khỏe, cố gắng làm hài lòng vợ. Khi nào cô ấy mang bầu, sinh con thì nhu cầu tình dục sẽ giảm đi.

Những điều bạn tôi nói đều đúng nhưng trong lòng tôi vẫn ghen tuông với thứ đồ vật kia. Ngộ nhỡ 1 ngày cô ấy thích nó hơn tôi thì sao? Hoặc cô ấy muốn tìm 1 người đàn ông khác để thỏa mãn nhu cầu tình dục thì sao? Tự nhiên 1 người vợ xinh đẹp, đảm đang nhưng tôi lại có ấn tượng xấu.

Sâu thẳm trong lòng tôi còn cảm thấy tự ti. Khi vợ chồng gần gũi tôi không thể khiến cô ấy thỏa mãn. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi cũng biết vợ tôi là một người phụ nữ tốt. Nhưng phải làm sao để có thể gạt bỏ những băn khoăn, ám ảnh trong lòng lúc này?

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