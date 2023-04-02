Nửa đêm đòi chồng đi mua cháo cho vợ, để rồi 2 tiếng sau, một cuộc gọi đến khiến tôi bủn rủn tay chân, đứng không vững nữa

Tâm sự 02/04/2023 15:50

Đợi hơn 2 tiếng không thấy chồng về, tôi bắt đầu nóng ruột. Một lúc sau, có số máy lạ gọi điện đến. Người ta báo chồng tôi bị tai nạn, hiện đã đưa vào viện cấp cứu.

Vợ chồng tôi sống với nhau đã tròn 6 năm. Ngày ấy, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Còn bây giờ, tôi sống với chồng chỉ vì tình nghĩa.

Sau khi kết hôn được hai năm, có với nhau một mặt con, gia đình tôi gặp biến cố lớn. Đợt ấy, tôi mới mang thai bé thứ 2, rất hay thèm đồ ăn vào ban đêm. Hôm đó tôi thèm cháo đêm, quán cháo ấy cách nhà hơn 10km. Thấy trời đã muộn, chồng tôi nói để ngày mai hãy ăn. Thế nhưng phụ nữ đến cơn nghén, làm sao có thể nhịn được? Tôi nằm vật vã mãi không ngủ, thành ra cứ cằn nhằn chồng. Thế là nửa đêm, chồng tôi lọ mọ lấy xe đi mua đồ cho vợ.

Đợi hơn 2 tiếng không thấy chồng về, tôi bắt đầu nóng ruột. Một lúc sau, có số máy lạ gọi điện đến. Người ta báo chồng tôi bị tai nạn, hiện đã đưa vào viện cấp cứu. Trên đường đến viện, tôi chỉ mong chồng không có mệnh hệ gì, nếu không tôi cũng chẳng thiết sống nữa.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nói tôi cần chuẩn bị tinh thần, một chân của chồng tôi sẽ không thể giữ được và buộc phải cưa đi. Nghe đến đó, tay chân tôi rụng rời, mẹ chồng thì gào khóc nói tôi đã hại con trai bà.

Nửa đêm đòi chồng đi mua cháo cho vợ, để rồi 2 tiếng sau, một cuộc gọi đến khiến tôi bủn rủn tay chân, đứng không vững nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày gặp nạn, chồng tôi thay đổi tính nết. Anh không thể đi lại bình thường, chúng tôi mở một cửa hàng tạp hóa để chồng tôi tiện buôn bán. Thế nhưng công việc chẳng mấy thuận lợi, ngày chỉ có vài người đến mua hàng. Thành ra kinh tế nhà tôi rất khó khăn. Đã vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc chân giả, anh lại cáu bẳn, quát vợ chửi con. Tôi biết mình là người đã gián tiếp khiến anh gặp nạn. Chỉ là hàng ngày đi làm, tôi đã quá mệt mỏi với chuyện ở công ty. Tối về đến nhà lại nghe chồng đay nghiến. Quả thật, tôi thấy quá mệt mỏi và áp lực.

Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Có điều mỗi lần nhìn thấy chiếc chân giả của chồng, lương tâm lại cắn rứt và không cho phép tôi làm việc đó. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi nên giải thoát cho mình và con hay tiếp tục nhịn để trả nợ đời cho chồng?

 

Ngày bạn trai tới nhà ra mắt, anh cứ đứng bần thần trước cổng, đến khi tôi dẫn anh vào mới tá hỏa vì một điều 'sốc tận óc'

Ngày bạn trai tới nhà ra mắt, anh cứ đứng bần thần trước cổng, đến khi tôi dẫn anh vào mới tá hỏa vì một điều 'sốc tận óc'

Tôi phải nói mãi thì bạn trai mới đồng ý tới nhà tôi ra mắt, ban đầu tôi tưởng anh ấy ngại ngần, rụt rè. Trước đó, tôi cũng chưa được về quê anh ấy bao giờ. Song, như đã kể, trong đúng ngày ra mắt, anh ấy đã tạo ra một cú sốc khá lớn...

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 30 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường