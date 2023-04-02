Nửa đêm đòi chồng đi mua cháo cho vợ, để rồi 2 tiếng sau, một cuộc gọi đến khiến tôi bủn rủn tay chân, đứng không vững nữa

Đợi hơn 2 tiếng không thấy chồng về, tôi bắt đầu nóng ruột. Một lúc sau, có số máy lạ gọi điện đến. Người ta báo chồng tôi bị tai nạn, hiện đã đưa vào viện cấp cứu.

Vợ chồng tôi sống với nhau đã tròn 6 năm. Ngày ấy, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Còn bây giờ, tôi sống với chồng chỉ vì tình nghĩa.

Sau khi kết hôn được hai năm, có với nhau một mặt con, gia đình tôi gặp biến cố lớn. Đợt ấy, tôi mới mang thai bé thứ 2, rất hay thèm đồ ăn vào ban đêm. Hôm đó tôi thèm cháo đêm, quán cháo ấy cách nhà hơn 10km. Thấy trời đã muộn, chồng tôi nói để ngày mai hãy ăn. Thế nhưng phụ nữ đến cơn nghén, làm sao có thể nhịn được? Tôi nằm vật vã mãi không ngủ, thành ra cứ cằn nhằn chồng. Thế là nửa đêm, chồng tôi lọ mọ lấy xe đi mua đồ cho vợ.

Đợi hơn 2 tiếng không thấy chồng về, tôi bắt đầu nóng ruột. Một lúc sau, có số máy lạ gọi điện đến. Người ta báo chồng tôi bị tai nạn, hiện đã đưa vào viện cấp cứu. Trên đường đến viện, tôi chỉ mong chồng không có mệnh hệ gì, nếu không tôi cũng chẳng thiết sống nữa.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nói tôi cần chuẩn bị tinh thần, một chân của chồng tôi sẽ không thể giữ được và buộc phải cưa đi. Nghe đến đó, tay chân tôi rụng rời, mẹ chồng thì gào khóc nói tôi đã hại con trai bà.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày gặp nạn, chồng tôi thay đổi tính nết. Anh không thể đi lại bình thường, chúng tôi mở một cửa hàng tạp hóa để chồng tôi tiện buôn bán. Thế nhưng công việc chẳng mấy thuận lợi, ngày chỉ có vài người đến mua hàng. Thành ra kinh tế nhà tôi rất khó khăn. Đã vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc chân giả, anh lại cáu bẳn, quát vợ chửi con. Tôi biết mình là người đã gián tiếp khiến anh gặp nạn. Chỉ là hàng ngày đi làm, tôi đã quá mệt mỏi với chuyện ở công ty. Tối về đến nhà lại nghe chồng đay nghiến. Quả thật, tôi thấy quá mệt mỏi và áp lực.

Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Có điều mỗi lần nhìn thấy chiếc chân giả của chồng, lương tâm lại cắn rứt và không cho phép tôi làm việc đó. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi nên giải thoát cho mình và con hay tiếp tục nhịn để trả nợ đời cho chồng?

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