sau 4 năm 'ngậm ngùi' nhìn người yêu đi lấy chồng, tôi 'sốc ngất' khi phát hiện 'việc làm khủng khiếp' mà cô ấy đã thực hiện

Tâm sự 24/11/2025 21:43

Chia tay tôi chưa bao lâu thì người yêu cũ lên xe hoa với vị giám đốc giàu có. Thấy Phương hạnh phúc trong hình cưới, tôi đau khổ vô cùng. Về sau, tôi không còn nghe tin tức gì về cô ấy.

Tôi và Phương quý mến nhau từ khi còn đi học. Khi lên đại học, chúng tôi yêu nhau rồi quyết định sau khi đi làm sẽ kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, Phương làm kế toán trong một công ty tư nhân, khá ổn định và có tương lai. Riêng tôi chật vật nhảy việc tới lui, chưa thể ổn định. Sau cùng, tôi đành làm nhân viên kinh doanh, thu nhập cũng không thể bằng Phương.

Yêu nhau cũng đã lâu, chúng tôi bằng lòng đi quá giới hạn cùng nhau. Sau khi đi làm được 3 năm thì Phương nói với tôi về chuyện cưới xin. Nhưng tôi lúc đó vẫn chưa ổn định công việc, nghĩ rằng mình chưa đủ sức lo cho gia đình. Gia đình tôi cũng không giàu có gì, sợ vợ phải chịu khổ cùng mình. Phương nghe tôi nói thế thì chỉ im lặng.

 

Sau đó, Phương dần xa cách với tôi hơn, không muốn liên lạc với tôi nữa. Tôi phát hiện Phương có gì đó với vị giám đốc cùng công ty. Đó là người đàn ông hơn tôi về mọi mặt, có thể cho Phương một gia đình như cô ấy mong muốn.

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

sau 4 năm 'ngậm ngùi' nhìn người yêu đi lấy chồng, tôi 'sốc ngất' khi phát hiện 'việc làm khủng khiếp' mà cô ấy đã thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia tay tôi chưa bao lâu thì người yêu cũ lên xe hoa với vị giám đốc giàu có. Thấy Phương hạnh phúc trong hình cưới, tôi đau khổ vô cùng. Về sau, tôi không còn nghe tin tức gì về cô ấy. Tôi phấn đấu không ngừng, sau 4 năm đã lên được vị trị cao. Tôi dành dụm trả góp một căn hộ để cưới vợ. Tôi muốn cưới Linh, người yêu hiện tại, chúng tôi thấu hiểu nhau và muốn tiến tới hôn nhân.

Không thể ngờ được, bỗng một ngày người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy người cũ từng bỏ rơi mình, chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc. Phương khóc lóc kể về người chồng vũ phu, về việc ly hôn chồng. Sau đó, tôi nghe người yêu cũ nói một chuyện vô cùng sốc:

“Em biết mình có lỗi với anh, vì khi yêu anh lại qua lại với Luân (chồng cũ của Phương). Lúc em biết mình có thai thì em không biết con của ai. Nhưng em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và con, em chọn Luân vì nghĩ anh ấy lo được cho mẹ con em đủ đầy. Em không ngờ khi sinh con ra, gia đình chồng cũ đã lén đi xét nghiệm ADN. Kết quả là đứa trẻ không phải con của Luân. Giờ em khổ lắm, em xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Dù sao đây cũng là con trai của anh”.

Tôi nhìn sang đứa trẻ có khuôn mặt giống tôi như đúc đang ngồi kế Phương. Tôi sững người, trong lòng lại vừa buồn vừa vui. Tôi đang có người yêu mời, giờ người yêu cũ lại mang một đứa con đến trước mặt tôi. Tôi phải làm sao đây?

Chỉ một câu hỏi vô tình, tôi và chồng bạn thân 'bật ngửa' khi phát hiện cả hai đều bị 'cắm sừng

Chỉ một câu hỏi vô tình, tôi và chồng bạn thân 'bật ngửa' khi phát hiện cả hai đều bị 'cắm sừng

Khoảng một tiếng sau thì tôi bế con xuống sảnh khách sạn cho thoáng, tình cờ gặp Dương đang ngồi uống cà phê. Tôi thấy lạ thì hỏi anh: “Em tưởng anh với anh Quốc nhà em đi nhậu tâm sự?”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc