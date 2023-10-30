Rình bắt quả tang con dâu ngoại tình trong khác sạn, đạp cửa xông vào, lật tấm chăn lên thì tôi hoảng loạn suýt đột quỵ khi nhìn thấy gương mặt của người này

Tâm sự 30/10/2023 15:33

Vừa nhìn thấy mặt gã nhân tình của con dâu tôi, tôi lao đến giường đang có người đắp chăn kín mặt. Lúc giật tắm chăn lên, tôi kinh hoang muốn ngất xỉu tại chỗ.

Tôi năm nay đã 56 tuổi, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm. Tôi không có gì chê bai con dâu, vì nó vừa có ngoại hình ưa nhìn vừa khéo léo, có việc làm ổn định.

Tôi nào ngờ đến một ngày khi tôi đang đi dạo phố cùng bạn bè thì thấy con dâu đi cùng một người đàn ông lạ vào khách sạn. Tôi ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình. Con dâu hiền lành của tôi nào có thể làm chuyện như thế? Huống hồ, con trai tôi vừa điển trai vừa tài giỏi, chẳng lẽ lại không bằng tên đàn ông kia?

 

Dù trong lòng rất tức giận vì tận mắt thấy con dâu và nhân tình vào khách sạn nhưng lúc đó tôi đang đi cùng bạn. Tôi không thể để con trai mình mất mặt, nên đành cắn răng bỏ qua.

Khi về nhà, tôi khéo léo hỏi dò con trai dạo này vợ chồng sống với nhau thế nào? Con trai tôi vẫn vui vẻ nói rất yêu thương vợ, cả hai sống rất hòa thuận. Tôi đâu thể để yên, quyết định theo dõi con dâu. Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa.

Rình bắt quả tang con dâu ngoại tình trong khác sạn, đạp cửa xông vào, lật tấm chăn lên thì tôi hoảng loạn suýt đột quỵ khi nhìn thấy gương mặt của người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Sau đó, tôi đập cửa xông vào phòng khách sạn, hùng hổ chuẩn bị lật mặt con dâu. Vừa nhìn thấy mặt gã nhân tình của con dâu tôi, tôi lao đến giường đang có người đắp chăn kín mặt. Lúc giật tắm chăn lên, tôi kinh hoang muốn ngất xỉu tại chỗ. Người bên dưới không phải là con dâu mà là con trai của tôi!

Tôi chết sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Con dâu sau khi biết sự thật không hề phản đối, bao che cho con trai tôi. Đổi lại, con trai tôi sẽ chu cấp tiền bạc theo yêu cầu của con dâu. Hai đứa có một hợp đồng như thế, khiến người làm mẹ như tôi muốn đột quỵ tại chỗ!

Tôi liền nhớ tới những lần tôi bắt gặp con dâu vào khách sạn cùng người đàn ông lạ. Hóa ra đó là lúc con dâu dẫn người tình đến cho con trai tôi. Tất cả đều là vở kịch để che đậy giới tính thật của con trai tôi.

Thấy tôi mặt mày tái xanh bàng hoàng, con trai tôi quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Nó cầu xin tôi để nó sống là chính mình. Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai thế này, tôi khó lòng mà chấp nhận được. Tôi phải làm sao đây?

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Thế mà hôm qua, bạn thân của anh đến nhà chơi và tôi phát hiện ra sự thật đắng chát. Người bạn ấy tên G, nam tính, cơ thể lực lưỡng, ăn nói mạnh bạo, khác hẳn chồng tôi. Nhưng hai người họ lại rất thân với nhau.

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