Cùng xóm nhà Đăng có một cô gái, tên Ngân, cũng trạc tuổi Đăng, không được học hành nhiều nhưng rất xinh xắn và đảm đang. Thấy vậy ba mẹ Đăng bèn hỏi thăm với ý muốn tác thành cùng Đăng. Gia đình Ngân tuy không khá giả nhưng lại rất thiện lương, hiền lành và rất thương yêu con. Lúc đầu mới nghe nhà Đăng có ý vậy ba mẹ Ngân cũng chẳng mảy may vì nghĩ con không thích. Nhưng lại không ngờ Đăng và Ngân lại bén duyên nhau trong một lần ba mẹ Đăng mời Ngân về nhà ăn cơm trưa.

Đăng vốn là con một trong gia đình khá giả nên rất được ba mẹ cưng chiều. Vì vậy mà từ nhỏ anh đã ham chơi và quậy phá. Học hết cấp 3 thì Đăng quyết không học tiếp mà đòi về nhà phụ gia đình, dù ba mẹ có khuyên can thế nào. Nói là về giúp gia đình nhưng thật ra từ lúc tốt nghiệp xong, anh ở nhà có được mấy khi, toàn rông ruổi cùng bọn bạn hết nhậu nhẹt rồi lại đi chơi đó đây. Ba mẹ Đăng thấy vậy nên lo lắm, chỉ muốn tìm một mối nào cho con thành gia lập thất, với hy vọng có gia đình rồi thì Đăng sẽ tu chí làm ăn.

Hai vợ chồng trẻ trải qua năm đầu hôn nhân hạnh phúc và vui vầy lắm. Đăng từ dạo đó cũng lo phụ giúp gia đình việc nhà hơn, không lêu lỏng nhậu nhẹt cùng bạn bè nữa. Thế rồi, cả hai gia đình chào đón đứa cháu trai kháu khỉnh. Sau khi mang thai, Ngân trở nên mập mạp và có phần xuống sắc nhiều hơn. Thấy vậy, lại thêm con quấy khóc cả ngày nhức cả óc mà Đăng lơ là chăm lo cho gia đình. Anh chán đến tận cổ khi về đến nhà nhìn cô vợ luộm thuộm quần áo, mặt mày uể oải dỗ con khóc. Anh bắt đầu quay lại thói xưa, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt.

Hôm ấy Đăng đi chơi cùng chúng bạn mới về. Tới nhà vừa nhìn thấy Ngân đã thẫn thờ cả người, vì cô nàng xinh xắn quá. Ngân lại quý cái tính hay đùa hay cười của Đăng. Thế là khoảng nửa năm sau đó, hai nhà tổ chức đám cưới linh đình cho đôi trẻ. Ba mẹ Đăng mừng lắm, giờ chỉ mong con trai biết lo toan cho gia đình, có cháu ẫm bồng nữa thì ông bà yên tâm hưởng tuổi già.

Trong một lần ăn uống cùng bạn bè, Đăng tình cờ quen biết Quế, một cô gái dân chơi thứ thiệt. Thấy Đăng chịu chơi, gia đình lại giàu có, Quế chả ngại quyến rũ người đàn ông đã có vợ con. Đăng vì thế mà khó từ chối sức hút hư hỏng của Quế. Từ hôm đó, Đăng ngày nào cũng đi đến khuya cùng cô bồ chân dài mà chẳng màng vợ con ở nhà đang chờ. Ba mẹ có khuyên nhủ rồi la rầy đến cỡ nào Đăng cũng chẳng màng, anh như con thiêu thân lao vào lửa tình sai trái.

Rồi chuyện Đăng ngoại tình cũng đến tai Ngân. Lúc này cô đang mang thai đứa con thứ hai được năm tháng. Giận quá, cô vác cả bụng bầu đến tận nhà bồ của chồng. Lúc này, chỉ có Quế ở nhà. Thấy cô vợ bầu bì của bồ đến tận nhà, Quế nhắn tin ngay cho Đăng đến liền rồi ra ngoài dựng lên màn kịch đặc sắc.

Ngân chưa nói được câu nào đã bị Quế tán hai bạt tay đau điếng vào mặt:

- Vợ như cô thì bỏ quách đi cho rồi. Về nhà thấy mặt mày xấu xí, luộm thuộm cả người có ma nó thèm. Chồng chưa bỏ mà cặp bồ thì cô nên thấy may mắn đi!

- Cướp chồng người khác mà còn lớn giọng được à?

- Ừ đấy! Đồ đàn bà không biết điều!

Ngân nghe vậy tức đến run cả tay chân. Cô chỉ vừa bước đến định giơ tay lên cho một bạt tay thì chưa gì đã thấy ả ta tự dưng ôm lấy mặt ngồi sụp xuống khóc nức nở, rên la to tiếng:

- Anh ơi, vợ anh đánh em này. Trời ơi anh ơi cứu em!

Vừa xoay người lại thì Ngân đã thấy Đăng hùng hùng hổ hổ đi vào. Vừa mới gọi được tiếng "anh" thì Ngân đã bị Đăng giáng một cái tát mạnh đến mức Ngân ngã vào cái bàn gỗ cạnh bên. Bụng Ngân đập thẳng vào góc bàn. Cô ôm bụng đau đớn, máu chảy dài dưới chân. Ngân quay sang nhìn, mắt nhòa đi trong hình ảnh chồng đang ôm nhân tình dỗ dành.

Ngân tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là ba mẹ ruột nước mắt ngân ngấn nhìn con. Cô vội rờ bụng mình rồi gào khóc nức nở. Đứa bé không còn. Tất cả lại tại Đăng và ả nhân tình độc ác. Ngân điên cuồng la hét đến khàn cả giọng. Nỗi đau này cô mãi không bao giờ có thể quên. Vừa xuất viện thì Ngân làm đơn ly hôn gửi chồng, một mực dẫn con trai ra đi mà không một lần quay về ngôi nhà có Đăng nữa.

Hai năm sau ngày vợ con ra đi, Đăng dẫn cô bồ về nhà mình ở. Nhưng chẳng mấy chốc với tính tiêu xài hoang phí, mưu mô của Quế mà gia đình Đăng ngày một khó khăn. Rồi đến một hôm Quế ôm toàn bộ số tiền còn lại trong nhà mà bỏ đi với nhân tình. Ba mẹ Đăng biết tin mà sốc đến mức phải nhập viện. Ba Đăng già cả lại gặp cú sốc lớn nên lên cơn nhồi máu cơ tim, phải nằm liệt giường. Đăng lúc này nào còn có thể lêu lỏng ăn chơi với bạn bè, anh phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi ba mẹ già bệnh tật.

Một hôm anh làm khuân vác ở gần chợ thì thấy một siêu xe tiền tỷ đậu ngay trước cửa. Ai cũng trầm trồ khen ngợi người giàu sang nào lại sở hữu được chiếc xe này. Rồi một người phụ nữ đẹp, ăn mặc lại sang trọng bước xuống đi dần về phía Đăng. Đăng ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi cô gái đó gỡ mắt kính đen ra thì Đăng mới sững người, là Ngân, cô vợ mà anh nhẫn tâm bỏ ngày nào. Chẳng còn là người vợ xấu xí luộm thuộm ngày nào. Ngân xinh đẹp trẻ trung như một hot girl. Trước thái độ của Đăng, Ngân chỉ cười thật nhẹ rồi nói:

- Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Đây là cái giá mà anh phải trả khi giết chết đứa con chưa tượng hình của mình! Chúc mừng anh!

Nói rồi Ngân hả hê ngoảnh mặt quay trở lại chiếc xe đang có người chờ. Đứa con trai ngày nào anh yêu thương ló mặt khỏi cửa sổ, nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Đăng gục xuống, đau lòng đến mức không thở nổi. Đúng rồi, anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho tội lỗi của mình. Là gia đình tan vỡ, là không một ngày yên ổn và là bất hạnh suốt cuộc đời anh không thoát nổi!