Nghe cháu nói 1 câu, mẹ chồng nghi ngờ con dâu lăng nhăng rồi bật khóc nức nở khi thấy kết quả ADN của cháu nội

Từ ngày Hùng lấy vợ là My, vợ chồng ông Linh bà Mai tỏ vẻ không vừa lòng là mấy, dù chẳng khi nào để lộ ra. My không phải con gái thành phố, lại ít cười, ăn nói chẳng nhỏ nhẹ, thêm cái vụng về. Nhưng vì Hùng một mực đòi lấy My làm vợ, bà Mai thì lại thương con mà không phản đối, đành nhắm mắt cho qua. Về làm dâu, My cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ được cái là thật thà chẳng khi nào giả dối. Bà Mai thấy vậy cũng nghĩ, miễn con cháu đủ đầy sung túc là được, bà chẳng đòi hỏi gì nữa.

Con lấy vợ được hai năm rồi mà vẫn chưa có tin vui, bà Mai đâm ra lo lắm, bốc thuốc khắp nơi cho con dâu uống. Con trai bà thấy vậy lại khó chịu, bảo bà cứ lo xa, vợ chồng muộn 1 2 năm thì có gì là lạ? My cũng chẳng tỏ vẻ phản đối, vẫn uống thuốc bổ đều đều theo lời mẹ chồng. Thế rồi lại một năm nữa, My và Hùng vẫn chưa có tin vui. Họ hàng bắt đầu lời ra tiếng vào khó nghe, hàng xóm dèm pha dị nghị đủ điều. Hùng và My vì vậy mà cãi nhau liên miên, gia đình trở nên xào xáo.