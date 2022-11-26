Nuôi mộng thành nhân tình của sếp, nửa đêm tôi đến tìm anh với chiếc váy ‘7 phần hở hang, 3 phần gợi cảm’, nhưng chỉ vì câu nói này mà tôi đã khóc nức nở, ôm nhục nhã trở về

Tâm sự 26/11/2022 21:53

Cứ ngỡ sếp cũng giống như những người đàn ông khác, không qua khỏi ải “mỹ nhân”, nhưng phản ứng của anh vào đêm đó đã khiến tôi nhục nhã ê chề.

Người thứ ba là một thân phận chẳng hay ho gì, tôi chưa bao giờ có ý định trở thành kẻ như vậy. Nhưng tôi phải công nhận một điều là sếp tôi quả thật là người đàn ông khơi dậy sự hiếu thắng và ý chí chiến đấu trong lòng mẫu phụ nữ tự tin và kiêu ngạo như tôi.

Tôi trở thành trợ lý cho anh qua một cuộc tuyển dụng khá khắt khe. Tôi biết mình vào được vị trí đó nhờ thực lực chứ không phải vì nhan sắc. Để rồi càng tiếp xúc với sếp thì tôi lại càng ngưỡng mộ và khâm phục anh. Anh tài năng, có ý chí và cả phẩm chất đạo đức.

Anh đã có vợ và 3 đứa con nhỏ, vợ anh nay chỉ ở nhà trông con, nội trợ, già nua và lạc hậu. Tôi không hiểu tại sao anh vẫn có thể chung thủy với người vợ như vậy trong khi xung quanh biết bao người phụ nữ trẻ đẹp hơn?

Thật lòng tôi chỉ thắc mắc và tò mò, thêm chút hiếu thắng mà thôi, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành người tình của sếp. Kiểu như trước nay tôi lúc nào cũng nhận được sự ái mộ của đàn ông, mà sếp lại cứ trơ như đá dù làm việc chung, vậy nên tôi cảm thấy không cam tâm.

Nuôi mộng thành nhân tình của sếp, nửa đêm tôi đến tìm anh với chiếc váy ‘7 phần hở hang, 3 phần gợi cảm’, nhưng chỉ vì câu nói này mà tôi đã khóc nức nở, ôm nhục nhã trở về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người xưa có câu anh hùng không qua ải mỹ nhân, tôi chẳng tin là sếp có thể cứng rắn và bản lĩnh từ chối mọi cám dỗ để giữ chung thủy với vợ.

Tuần trước, tôi và sếp cùng đi công tác. Như mọi lần, chúng tôi ở 2 phòng khách sạn khác nhau. Đêm khuya ấy có kế hoạch nên tôi mặc một chiếc váy trễ nải sang phòng sếp bàn chuyện công việc. Nhìn thấy tôi, anh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Trong quá trình bàn chuyện, sếp chưa bao giờ nhìn vào cơ thể tôi mà chỉ quan tâm đến công việc. Tôi thật không cam lòng. Tôi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tham lam xuất hiện trên gương mặt sếp mà thôi, để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình mà không muốn điều gì khác cả. Tôi việc gì phải hạ thấp bản thân đi làm kẻ thứ ba!

Lúc đứng dậy chào anh ra về, tôi giả đò bị tuột một bên quai váy. Chiếc váy rộng nên gần như hở hết phần cơ thể trên đầy quyến rũ của tôi. Tôi tin là không người đàn ông nào có thể rời mắt được. Vậy nhưng sếp lại khá dửng dưng, anh chỉ liếc nhìn một cái cái, sau đó thở dài hỏi tôi có muốn nghe một câu chuyện hay không.

Tôi xấu hổ điều chỉnh lại váy áo, ngồi im lặng nghe anh kể chuyện. Anh kể cho tôi nghe về tình cảm của vợ chồng anh. Anh bảo họ đến với nhau từ hai bàn tay trắng, suốt quãng thời gian cơ cực, gian khổ ban đầu, vợ anh lúc nào cũng sát cánh bên chồng. Họ có với nhau 3 đứa con vì thích nhà cửa đông vui, con cháu đầy đàn.

Nuôi mộng thành nhân tình của sếp, nửa đêm tôi đến tìm anh với chiếc váy ‘7 phần hở hang, 3 phần gợi cảm’, nhưng chỉ vì câu nói này mà tôi đã khóc nức nở, ôm nhục nhã trở về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ anh sinh con thứ 3 được vài năm, lúc đó gia đình anh đã khá giả hơn thì anh phát hiện bị bệnh nặng cần người hiến tạng. Và chị ấy lúc đó đã đứng lên không suy nghĩ gì hiến tạng cho chồng. Bệnh tình cụ thể thì anh không kể với tôi nhưng chắc chắn là tấm lòng của chị ấy đã khiến anh khắc ghi vào trong xương cốt.

"Cô ấy là mạng sống của anh. Khi trong cuộc đời có một người trở thành mạng sống của mình thì tất cả những thứ khác đều trở thành phù phiếm vô nghĩa", anh nhỏ giọng nói như vậy. Ánh mắt anh xa xăm như nghĩ về ai đó, mà lúc đó tôi có thể biết chắc là anh đang nhớ về người vợ với ba đứa con ở nhà.

Tôi ôm mặt xấu hổ chạy khỏi phòng sếp. Đêm đó nằm suy nghĩ, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều. Đàn ông háo sắc là một cái nhìn thật phiến diện và vơ đũa cả nắm. Trên đời này vẫn còn rất nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm, sâu đậm không bao giờ có gì lay chuyển được giống như tình cảm vợ chồng sếp.

Thật sự bây giờ tôi chỉ còn lại sự ngưỡng mộ dành cho họ chứ không hề có chút ghen tị nào. Tôi cũng rất mong mình sẽ tìm được một người đàn ông có thể bên tôi, hai người nương tựa sát cánh bên nhau khăng khít được như họ.

Bỏ rơi chồng và đứa con còn quấn tã để đến bên nhân tình, đêm đông lạnh nhìn thấy bóng hình thân quen đi giao hàng mà tôi chết lặng, tự trách mình thật ác độc

Bỏ rơi chồng và đứa con còn quấn tã để đến bên nhân tình, đêm đông lạnh nhìn thấy bóng hình thân quen đi giao hàng mà tôi chết lặng, tự trách mình thật ác độc

Vừa bước xuống nhà để lấy hàng giao tới mà tôn đứng không vững khi thấy người đó, càng đau xót hơn khi thấy đứa bé mà anh đang địu trên lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau