Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng này

Tâm sự 20/09/2025 20:58

Ai cũng khen Kiều là người phụ nữ may mắn khi lấy được tấm chồng là Hùng. Lấy nhau chưa được bao lâu thì Hùng đã lên chức phó giám đốc. Nhưng chỉ có cô là hiểu từ ngày chồng lên chức, anh cũng không còn thời gian dành cho cô.

Kiều biết chồng mình là người đàn ông có chí cầu tiến nên sau khi lấy nhau anh luôn dời kế hoạch sinh con. Vì thế dù muốn có con nhưng Kiều cũng đành phải chiều theo ý của chồng.

Đến nay thì Hùng đã có được chức vụ như mong muốn, Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng suốt mấy tháng “thả cửa” cô vẫn chưa có tin vui. 

Vì chồng không chịu đi thăm khám nên Kiều một mình đi nhiều bệnh viện, uống đủ thứ thuốc. Cuối cùng cô cũng mang thai. Lúc phát hiện mình có thai, Kiều mừng đến rơi nước mắt. Hùng cũng vui không kém, chỉ là anh không còn quan tâm vợ nhiều như trước.

Dù vợ mang bầu, Hùng vẫn đi sớm về khuya, ưu tiên cho công việc. Anh về trễ thường xuyên, thậm chí còn say xỉn nôn ọe để vợ phải dọn dẹp suốt đêm. Đến sáng khi tỉnh táo lại, Hùng thấy vợ ngồi bên giường ngủ mà ngại ngùng. Nhưng công danh sự nghiệp vẫn là thứ Hùng không từ bỏ được.

Hùng không bỏ bất kì buổi hẹn nào với khách nhưng đến một ly sữa cho vợ bầu cũng không thể pha. Vợ bao lần đi khám thai Hùng cũng chưa từng đưa rước. Hùng theo dõi tiến độ làm việc từng ngày nhưng sức khỏe của vợ hôm nay tốt hay xấu anh cũng không biết. Anh chỉ biết đưa tiền cho vợ rồi nghĩ việc còn lại vợ sẽ tự làm được.

Một hôm, khi Hùng đang chuẩn bị đi gặp khách hàng thì nghe tiếng vợ thều thào: “Bụng em cứ đau đau, hay anh nghỉ một hôm đưa em đi khám nhé”.

Còn chưa quay sang nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Kiều thì Hùng đã xua tay: “Hôm nay anh gặp khách hàng quan trọng, em đi taxi đi, xong việc sớm thì anh qua rước em”.

Vừa hết câu thì Hùng đi thẳng ra ngoài, để Kiều một mình tủi thân trong phòng. Chồng đi được chưa bao lâu thì bụng Kiều đau dữ dội, máu cũng chảy ra. Kiều hoảng loạn nhưng không còn sức gọi chồng, gục người trước cửa nhà. Nhờ chị hàng xóm nhìn thấy mà Kiều được đưa vào viện.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng này - Ảnh 1
Kiều lao đến gào khóc: “Tất cả là tại anh, là anh hại chết con tôi!” - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi tỉnh lại, Kiều nghe tin cái thai đã không còn. Cô lặng người như cái xác không hồn, không rơi một giọt nước mắt nào. Tới khi thấy Hùng hoang mang chạy vào, Kiều mới lao đến gào khóc: “Tất cả là tại anh, là anh hại chết con tôi!”.

Hùng hoảng loạn ôm thấy vợ, anh cũng đau đớn vô cùng. Phải mất mấy tháng thì sức khỏe của Kiều mới bình phục. Nhưng Hùng cũng thấy rõ vợ không còn như trước nữa, Kiều im lặng, ít cười nói hơn. Nhiều khi Hùng cứ thấy vợ lầm lì đi lại trong nhà, anh không hỏi gì thì cô cũng chẳng lên tiếng. Vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau mà như nhà không người khiến Hùng chạnh lòng.

Đến một hôm, giữa đêm khuya, Hùng tỉnh giấc, quay sang tìm vợ thì không thấy đâu. Anh cứ nghĩ vợ đi vệ sinh nhưng đợi hoài cũng không thấy trở vào, còn nghe mùi hương trầm thoang thoảng. Thấy lạ quá, Hùng bèn đi xuống lầu tìm vợ. Vừa xuống tới lầu hai, Hùng giật mình khi thấy Kiều đầu tóc rũ rượi, tay cầm 3 nén nhang đi lòng vòng, miệng thì lẩm bẩm:

“Con ơi là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi vì không giữ được con. Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, nếu mình gặp lại kiếp sau mẹ nhất định không bao giờ để mất con”.

Kiều quỵ gối bưng mặt khóc nức nở, Hùng khuyên nhủ đến gần sáng cô mới chịu vào ngủ lại. Hùng theo dõi vợ mấy ngày sau đó đều như thế, hoảng quá mà anh đưa vợ đi khám. Nghe bác sĩ nói vợ bị trầm cảm, Hùng chết lặng.

Thấy vợ ngây người cả ngày, về đêm lại hành động kì lạ, Hùng càng trách mình có lỗi. Vì anh là người chồng vô tâm khi vợ mang thai, chỉ lo công việc. Lúc vợ sẩy thai cận kề cái chết, anh cũng không kịp có mặt. Kiều bị như hôm nay cũng là do có người chồng như anh.

Hùng xin nghỉ việc một tuần để dành hết thời gian cho vợ. Sau đó, anh cũng không còn đi sớm về khuya, chỉ ưu tiên cho sức khỏe của vợ lúc này. Anh muốn chuộc lỗi, đồng hành cùng vợ qua thời gian khó khăn. Không chỉ vậy, anh còn muốn cùng Kiều có những đứa con khác, sống hạnh phúc bên nhau.

Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí,vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí,vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật này

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật này

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì tôi đỏ mặt ‘đứng hình’

Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì tôi đỏ mặt ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng này

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng này

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 21/9/2025, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người

Trúng độc đắc vào đúng ngày 21/9/2025, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Danh tính người phụ nữ giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán

Danh tính người phụ nữ giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Đời sống 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí,vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí,vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật này

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật này

Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì tôi đỏ mặt ‘đứng hình’

Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì tôi đỏ mặt ‘đứng hình’

Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm không về, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể

Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm không về, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể

Thông báo có thai cho người yêu, điều đầu tiên anh làm là chở thẳng tôi đến bệnh viện

Thông báo có thai cho người yêu, điều đầu tiên anh làm là chở thẳng tôi đến bệnh viện

Gái xinh lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Gái xinh lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình