Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 19/09/2025 22:30

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui.

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm.

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền.

Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá.

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học.

Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'hóa đá' kéo va li rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ

Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'hóa đá' kéo va li rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ

Trước khi cưới, tôi và anh chỉ có một thời gian ngắn để tìm hiểu nhau. Anh vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian lao động tự do. Thời điểm ấy, chồng tôi đã khá có tuổi nên gia đình mong muốn anh cưới vợ càng sớm càng tốt. Tình yêu của chúng tôi theo đúng kiểu “sét đánh”.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến khiến tôi sốc

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến khiến tôi sốc

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Nghe tin tôi mang bầu, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp mặt và sự thật ngỡ ngàng phía sau đó

Nghe tin tôi mang bầu, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp mặt và sự thật ngỡ ngàng phía sau đó

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến khiến tôi sốc

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến khiến tôi sốc