Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'hóa đá' kéo va li rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 19/09/2025 21:39

Trước khi cưới, tôi và anh chỉ có một thời gian ngắn để tìm hiểu nhau. Anh vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian lao động tự do. Thời điểm ấy, chồng tôi đã khá có tuổi nên gia đình mong muốn anh cưới vợ càng sớm càng tốt. Tình yêu của chúng tôi theo đúng kiểu “sét đánh”.

Lúc ấy, tôi quá ngây thơ nên chỉ nghĩ đơn giản rằng, tình yêu là tất cả, chỉ cần có tình yêu thì chúng tôi sẽ vượt qua mọi thứ. Gia đình, bạn bè tôi đều khuyên dành thêm thời gian để tìm hiểu về anh ấy. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn, tôi quyết tâm lấy chồng khi vừa bước sang tuổi 21.

Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng rất quan tâm, yêu thương và chiều chuộng mọi sở thích của tôi. Nào ngờ, chỉ chưa tròn một năm, tôi đã phải xách va li rời khỏi nhà để chạy trốn khỏi bi kịch hôn nhân này.

Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'hóa đá' kéo va li rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi cực kỳ sốc và hoang mang vì dần phát hiện ra con người thật của gã đàn ông tôi đã cưới làm chồng. Từ yêu thương, chiều chuộng, anh thay đổi hoàn toàn, cấm đoán tôi trong mọi việc. Thậm chí, anh còn ép tôi phải xóa hết các mối quan hệ bạn bè, nhất là bạn bè khác giới.

Anh thông báo sẽ đưa tôi đi cùng ra nước ngoài để lao động kiếm tiền. Ban đầu, tôi cứ nghĩ vì anh thương vợ, không muốn xa vợ. Nào ngờ, anh thẳng thừng tuyên bố mục đích lấy tôi là để có thêm người ra nước ngoài để làm việc, nhằm kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình anh.

Tôi đau khổ, sợ hãi tột độ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Ngay trong đêm, tôi đã lén lút dọn hết đồ đạc và rời khỏi căn nhà ấy. Đến bây giờ tôi mới hối hận vì đã quá vội vàng trong chuyện hôn nhân. Liệu một cô gái 21 tuổi có thể làm lại cuộc đời mình hay không?

