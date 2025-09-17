Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi

Tâm sự 17/09/2025 21:44

Khi học năm 2 đại học, tôi quen biết người yêu trong một quán cà phê. Tình cờ thấy nhau hợp mắt vậy mà lại bên nhau những 5 năm. Chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ quen cho vui, thấy cả hai hấp dẫn nhau mà càng gắn bó.

Huy học ngành công nghệ thông tin để sau khi tốt nghiệp về làm cho công ty gia đình. Tôi dù học ngành ngân hàng, nhưng đến năm 3 đại học thì tôi lại bẻ theo ngành Marketing. Huy cũng chưa từng ý kiến chuyện tôi chuyển ngành. Anh còn nói tôi làm gì cũng được, anh nuôi tôi cũng không sao. Dù tôi chưa bao giờ có ý nghĩ để ai nuôi, nhưng phụ nữ mà, nghe thế cũng thấy ngọt cả lòng.

Trước khi ra trường tôi đã nhiều lần về nhà của Huy, còn thân quen với mẹ của người yêu. Mẹ của Huy khá dễ chịu với tôi, còn gọi tôi là “con dâu tương lai”. Huy còn kể mẹ Huy đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho con dâu. Tôi nghe rồi không kiềm được mà mơ tới cảnh về một nhà với người yêu.

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cật lực tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng vào làm vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được dáng vẻ như đi học. Làm trong ngành này, tôi phải chăm chút ăn mặc hơn, cũng phải đi nhiều hơn trước. Những năm đầu đi làm có ai mà không phải vậy, có ai mà không phải trưởng thành?

Nhưng trong một lần về nhà Huy chơi, tôi đứng ngoài cửa mà nghe tiếng mẹ của Huy khó chịu:

“Vì nghĩ nó làm ngân hàng mẹ mới đồng ý, giờ lại đòi làm cái ngành se sua quần áo, đi ăn nhậu tối ngày thế kia à? Hồi trước thì còn thấy được giờ thì không hợp mắt mẹ nữa. Con liệu mà tính đi”.

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi - Ảnh 1

Tôi không nghĩ mẹ của người yêu lại nghĩ như thế về mình. Tôi làm ngành nghề tôi thích thì sao, tôi vẫn độc lập kiếm tiền, nỗ lực không ngừng. Tôi ăn mặc đẹp hơn thì sao, phụ nữ ăn mặc đẹp không phải là một phép lịch sự sao, huống hồ tôi không hề mặc đồ hở hang phản cảm. Tôi phải đi gặp khách hàng để mở mang mối quan hệ trong ngành thì sao? Đó là tính chất công việc, cũng không khác gì Huy phải thường xuyên dính lấy máy tính.

Tôi đã rất ấm ức và tổn thương vì những lời của mẹ Huy. Vì dù sao tôi vẫn có tình cảm quý mến với bà ấy, còn xem bà ấy là người mẹ chồng tương lai đáng quý. Nhưng tôi không hề nói gì với Huy, vì tôi không muốn anh khó xử, sao thì đó cũng là mẹ của anh.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là anh vì câu nói đó của mẹ mà đòi chia tay với tôi. Anh nói rằng vì mẹ anh bị bệnh tim nên anh muốn cưới một người vợ khiến mẹ hài lòng nhất. Anh còn nói nếu tôi không chuyển ngành, vẫn là tôi như thời Đại học thì sẽ không có chuyện này.

Tôi nhìn những tin nhắn cuối cùng của anh mà nước mắt rơi, vừa đau vừa tức. 5 năm yêu nhau tôi lại nhận cái kết bi đát thế này sao? Tôi không cam tâm, vì tôi thấy mình không hề sai.

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Vợ chồng em bằng tuổi nhau, là bạn bè từ thời cấp 2, cấp 3 rồi lên Đại học vẫn học cùng trường. Tính em với gã phải gọi là khắc khẩu, đụng tới là cãi nhau, đụng chuyện là ầm ĩ. Vậy mà không hiểu sao từ bạn thân thành người yêu, rồi thành vợ chồng từ lúc nào không hay. Có nhiều người hỏi sao hai đứa yêu rồi lấy nhau được, chúng em chỉ bảo chắc vì cãi nhau hợp, ngoài đối phương ra chắc chẳng tìm được ai chịu được mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương

Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến cô ta khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến cô ta khóc thét

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp nhà chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp nhà chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
iOS 26: Cuộc cách mạng giao diện Liquid Glass và những điểm nhấn AI đột phá

iOS 26: Cuộc cách mạng giao diện Liquid Glass và những điểm nhấn AI đột phá

Xã hội 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 18/9/2025, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp công việc 'đứng núi này trông núi nọ', tiền hao của mất, dễ bị tiểu nhân quấy phá

Sau ngày mai, thứ Năm 18/9/2025, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp công việc 'đứng núi này trông núi nọ', tiền hao của mất, dễ bị tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn lấy bồ quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn lấy bồ quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến cô ta khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến cô ta khóc thét