Đang đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Tâm sự 17/09/2025 23:00

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Đang đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc - Ảnh 1
Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

 

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến cô ta khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến cô ta khóc thét

Từ khi lấy chồng, chị bỏ hết công việc chuyên tâm ở nhà làm người mẹ, người vợ tốt. Cứ ngỡ sự hy sinh của chị sẽ khiến chồng trân trọng, yêu thương vợ hơn. Nào ngờ anh lại ngoại tình vì lý do vợ xấu xí khiến chị căm giận đến tột cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, vợ hối hận xin tha nhưng 'hóa đá' với hành động của chồng

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, vợ hối hận xin tha nhưng 'hóa đá' với hành động của chồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bảo vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng chát lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bảo vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng chát lòng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Đang đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Đang đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn lấy bồ quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn lấy bồ quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương

Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương

Đời sống 5 giờ 13 phút trước
Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, chồng khổ sở không dám ngoại tình

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, vợ hối hận xin tha nhưng 'hóa đá' với hành động của chồng

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, vợ hối hận xin tha nhưng 'hóa đá' với hành động của chồng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bảo vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng chát lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bảo vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng chát lòng

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn lấy bồ quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn lấy bồ quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ tan

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi ngầm điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm vô tình bỏ rơi tôi