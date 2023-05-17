Những thời điểm chị em phụ nữ ham muốn làm 'chuyện ấy' nhất, anh nào cũng nên biết để khiến nàng 'điên đảo'

Tâm sự 17/05/2023 04:30

Hầu hết chàng trai nào nghe qua những thời điểm mà ham muốn 'yêu' của chị em tăng cao cung đều bất ngờ không nói lên lời.

Ngày rụng trứng

Ngày rụng trứng là thời điểm nữ giới có ham muốn cao hơn so với những ngày bình thường. Chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài từ 28 – 35 ngày (tùy cơ địa). Ngày rụng trứng được xác định cách ngày bắt đầu hành kinh 14 ngày.

Ở thời điểm này, trứng được phóng thích vào tử cung cùng với sự tăng lên đột ngột của hormone estrogen nhằm làm loãng dịch tiết âm đạo. Chính vì vậy vào ngày rụng trứng, “cô bé” của nữ giới có xu hướng nhạy cảm và ẩm ướt hơn

Hơn nữa phụ nữ quan hệ vào ngày rụng trứng có mức độ thỏa mãn cao và dễ “lên đỉnh” hơn so với những thời điểm khác. Ngoài ra, hoạt động tình dục vào ngày rụng trứng cũng có tỷ lệ thụ thai cao hơn bình thường.

Những thời điểm chị em phụ nữ ham muốn làm 'chuyện ấy' nhất, anh nào cũng nên biết để khiến nàng 'điên đảo' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngủ dậy

Sau khi ngủ dậy là thời điểm nữ giới có ham muốn cao nhất. Đây là thời điểm cơ thể được phục hồi sau một giấc ngủ dài, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chính vì vậy, sáng sớm ngay sau khi thức dậy là thời điểm tuyệt vời để quan hệ tình dục.

Hầu hết các cặp đôi quan hệ vào sáng sớm đều có “cuộc yêu” kéo dài hơn bình thường, mức độ thỏa mãn cao và cả hai đều đạt được cực khoái.

Những thời điểm chị em phụ nữ ham muốn làm 'chuyện ấy' nhất, anh nào cũng nên biết để khiến nàng 'điên đảo' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng thời gian xa cách

Sau một khoảng thời gian xa cách, cả nam giới và nữ giới đều có ham muốn tình dục cao và luôn khao khát được kề cạnh bên bạn tình. Vào thời điểm này, phụ nữ thường bộc lộ ham muốn thể xác qua lời nói, hành động và biểu cảm trên khuôn mặt. Hoặc nàng có thể đề nghị trực tiếp về việc quan hệ khi ham muốn bị dồn nén quá mức.

Trong cơn ghen

Nghe có vẻ hơi ngược, nhưng khi ghen cảm xúc, ham muốn của người phụ nữ lại được đẩy lên cao trào. Bởi khi thấy người đàn ông của mình có hành động cử chỉ thân mật với người khác, cảm giác không an toàn sẽ khiến người phụ nữ muốn làm chuyện ấy để “nhắc nhở” người đàn ông của mình. Đây là một trong những lý do khiến bạn phải gắn bó với cô ấy chứ không phải là một người con gái nào khác. Thậm chí, người phụ nữ của bạn sẽ có những hành động táo bạo khi quan hệ mà bạn không ngờ tới đấy.

Những thời điểm chị em phụ nữ ham muốn làm 'chuyện ấy' nhất, anh nào cũng nên biết để khiến nàng 'điên đảo' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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