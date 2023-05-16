Chồng đi làm nhưng mỗi ngày đều đặn 'ân ái' với một cô, đến ngày bị tôi phát hiện chồng chỉ bỏ lại một câu mặc kệ tôi gào khóc trong đau đớn

Tâm sự gia đình 16/05/2023 15:13

Chồng nói đi làm nhưng ngày nào cũng ghé sang nha một cô gái lạ, khi biết cô đã phát hiện chồng chỉ nhìn cô rồi cười khẩy.

Dạo gần đây cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi) thấy chồng mình hay có những hành động lạ và anh cũng thường xuyên đi sớm về muộn, sự nghi ngờ tức thì đã nhen nhóm lên trong lòng cô. Để xác thực cho sự nghi ngờ của mình cũng như sợ sẽ hiểu lầm chồng cô Jang đã lập ra một kế hoạch đi theo dõi chồng mình.

Khi theo dõi, cô thấy chồng mình đến công ty làm việc ở công ty trong đúng thời gian đi làm, lúc đấy cô đã định bỏ về nhà và suy nghĩ rằng mình đã quá đa nghi thì cô lại thấy chồng mình rời khỏi công ty đi đâu đó.

Chồng đi làm nhưng mỗi ngày đều đặn 'ân ái' với một cô, đến ngày bị tôi phát hiện chồng chỉ bỏ lại một câu mặc kệ tôi gào khóc trong đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, cô lại quyết tâm đi theo chồng đến cùng. Nơi mà chồng cô đi đến tiếp theo một ngôi nhà nhỏ. Cô Jang đã thu thập hết tất cả hình hình ảnh, số nhà, ngày giờ mà chồng ra vào để đề phòng bất trắc. Sau khi xác nhận số nhà chồng ra vào, cô Jang đã ghi địa chỉ và thời gian vào sổ.

Một giờ sau, chồng cô tiếp tục rời khỏi đó và di chuyển sang nơi khác, cô Jang vẫn nhất quyết đi theo. Chồng cô đã đến một căn hộ nhỏ và tự nhiên mở cửa bước vào nhà bằng cách mật khẩu.

Lúc này lòng nghi ngờ của cô ngày càng nặng, nhưng cô lại không có manh mối thuyết phục nào để vạch mặt chồng. Cô đã đi tìm những người xung quanh căn hộ đó để hỏi về chủ nhân của căn hộ đó là ai. Và cô đã tái mặt khi nghe câu trả lời :"Chủ nhân của căn hộ đó là một cô gái làm huấn luyện viên bơi lội có thân hình mảnh mai và xinh đẹp. Người yêu cô ấy cũng thường xuyên đến thăm đấy".

Chồng đi làm nhưng mỗi ngày đều đặn 'ân ái' với một cô, đến ngày bị tôi phát hiện chồng chỉ bỏ lại một câu mặc kệ tôi gào khóc trong đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trái tim của cô Jang như rung lên một tiếng cảnh báo và nghĩ rằng: "Chồng mình làm gì ở nhà của của của một cô giáo viên dạy bơi xinh đẹp. Một nam một nữ ở trong nhà thì còn làm được gì. Người yêu mà hàng xóm nói đến có phải là chồng của mình không. Đau lòng quá." 

Nhưng cô vẫn chưa thể làm gì chồng mình vì cô vẫn chưa có bằng chứng xác thực, cô vẫn tiếp tục theo dõi chồng như một thám tử thực thụ. Càng theo dõi cô càng đau lòng khi biết được chồng cô trong vòng mấy ngắn ngủi đã đi đến tổng cộng 7 ngôi nhà.

Chồng đi làm nhưng mỗi ngày đều đặn 'ân ái' với một cô, đến ngày bị tôi phát hiện chồng chỉ bỏ lại một câu mặc kệ tôi gào khóc trong đau đớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau, chồng cô lại tiếp tục di chuyển đến nơi ở mới. Đây đã là điểm đến thứ 8. Hoàn toàn không biết vợ đang theo dõi, người chồng cứ đến nhà nào là ung dung nhập mật khẩu rồi đi vào. 

Quá đau đớn, cô Jang không theo dõi được nữa đã về nhà đợi chồng về nói chuyện. Nhưng, chồng cô đã không về nhà cũng không báo gì lại cho cô. Đến lúc này cô đã ngầm hiểu chồng cô đúng thật là đang ngoại tình và không biết là đang ngoại tình với bao nhiêu cô. Khi biết cô đã phát hiện, người chồng chỉ thờ ơ rồi bỏ đi.

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