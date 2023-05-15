Tôi lên kế hoạch 'cao tay' để trả thù người chồng bội bạc, nhưng kết quả lại khiến cư dân mạng tranh cãi.

Cô Jess ( tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng mình là một cặp đôi đang sinh sống tại anh. Chồng cô là người thường xuyên đi công tác, bởi lẽ đó anh đã lợi dụng sơ hở và đi ngoại tình với một người phụ nữ khác nhau ở mỗi quốc gia mà anh đến. Ảnh minh họa: Internet Khi biết được sự thật gây sốc đó cô Jesss vô cùng tuyệt vọng trong một thời gian dài, tuy nhiên khi cô đi chất vấn chồng lý do thì anh chỉ phớt lờ cô. Vì thế, cô Jess quyết tâm là sẽ trả thù chồng mình bằng cách anh đã làm với cô. Nhưng cách trả thù của cô đã gây ra 2 luồng tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Cô Jess đã trả thù bằng cách đặt mục tiêu ngoại tình với 100 người đàn ông đã có gia đình, đồng thời tuyên bố rằng cô sẽ ngoại tình nhiều hơn chồng mình để khiến anh tức giận. Để áp dụng điều này vào thực tế, cô Jess đã đăng ký trên một trang web hẹn hò dành cho những người đã kết hôn và bắt đầu ngoại tình với những người đàn ông đã có gia đình mà cô quen trên web. Cô đã ngoại tình với những người đàn ông đa dạng quốc tịch như đúng cách chồng cô đã ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet Lúc đầu cô chỉ ngoại tình để trả thù chồng mình. Nhưng đến ngày chồng cô qua đời vì ung thư cô vẫn không dừng lại và tiếp tục ngoại tình với nhiều người khác. Và cô lại nhắm đến những người đàn ông có vợ nhiều hơn nữa.

Lúc đầu, cư dân mạng đã rất tức giận và thông cảm cho cô Jess trước việc ngoại tình của người chồng tuy nhiên, cư dân mạng cũng bắt đầu chỉ trích cô Jess vì sau khi chồng mất cô vẫn tiếp tục qua lại với những đàn ông đã có chồng. Họ nói rằng cô cũng đang trực tiếp phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Ảnh minh họa: Internet Cư dân mạng cảm thán rằng: “Hai vợ chồng tồi tệ y chang nhau, không ai hơn ai”

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoc-can-nuoc-mat-khi-biet-moi-lan-chong-i-cong-tac-nuoc-nao-se-ngoai-tinh-voi-mot-co-o-nuoc-o-toi-len-ke-hoach-tra-thu-khien-chong-khoc-loc-niu-keo-khong-buong-582230.html