Đem hết tiền trúng số đi chữa bệnh cho chồng nhưng thứ tôi nhận lại được là một 'cặp sừng' và một câu nói khiến tôi ám ảnh cả đời.

Câu chuyện về một người phụ nữ phát hiện mình trúng số 123 tỷ đồng, sau đó đem toàn bộ số tiền đi điều trị bệnh ung thư cho chồng, nhưng khi hết bệnh người chồng lại ngoại tình với người phụ nữ khác khiến cư dân mạng phẫn nội. Ảnh minh họa: Internet Mới đây, trên các trang báo của Hàn Quốc đang xôn xao về câu chuyện về một người chồng đã lừa dối vợ sau khi được chữa khỏi bệnh ung thư nhờ số tiền trúng xổ số của vợ.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Park (tên nhân vật đã được thay đổi), vợ chồng cô là một gia đình nghèo có tiếng trong vùng. Cả hai vợ chồng nghèo đến mức phải tiết kiệm trong mọi chuyện và không thể ra ngoài ăn một cách thoải mái. Rồi một ngày, cô Park cực kỳ hạnh phúc khi vận may cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô. Cô Park phát hiện mình đã trúng số độc đắc và số tiền lên đến 123 tỷ VNĐ. Lúc đầu, cô đã định đem số tiền để trang trải cuộc sống hoặc kinh doanh một cái gì đó.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, vào mấy tháng sau khi trúng số, chồng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cô Park đã không ngần ngại dùng số tiền trúng số đó để chi trả chữa bệnh cho chồng hóa trị. Tiền viện phí của chồng cô đã lên một con số khổng lồ và số tiền trúng số không còn lại bao nhiêu. Nhưng may thay, chồng cô Park đã khỏe trở lại. Ảnh minh họa: Internet Những tưởng sau đó vợ chồng cô Park sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ hơn thì chồng cô lại đi ngoại tình với người phụ nữ lớn tuổi khác. Không những vậy, người chồng còn dùng số tiền trúng số còn lại của vợ để đi dỗ dành một người phụ nữ khác và thậm chí còn tặng rất quà cho cô ta. Bị phản bội một cách nặng nề, cô Park ngay lập tức đòi ly hôn nhưng người chồng đã trơ trẽn nói nếu muốn ly hôn phải chia một nửa gia sản. Cả hai đã chi khoảng 87 tỷ VNĐ trong 123 tỷ VNĐ để chữa bệnh cho chồng. Ảnh minh họa: Internet Không những vậy trong thủ tục ly hôn, người chồng tuyên bố rằng anh ta đã đóng góp vào việc duy trì tài sản và gia tăng tài sản. Cô Park đang cố gắng để không phải phân chi tài sản cho chồng, vì sự xa hoa và lừa dối của chồng cô đã hủy hoại cuộc hôn nhân của họ.

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