Gia đình khó khăn nhưng vẫn dành dụm tiền cho chồng chơi golf vì anh thích, ngày chứng kiến anh đem tiền cho người này tôi chỉ biết khóc nấc rồi gục ngã

Chồng tôi không phải ‘ông lớn’ nhưng vẫn có sở thích chơi golf, tôi chắt chiu dành dụm từng đồng anh nhưng một ngày anh lại đem tiền cho…

Chồng của cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) rất thích chơi golf, người chồng không phải là dân kinh doanh cũng không có sở hữu một công ty lớn nào cả, chỉ là một người bình thường thích đánh golf. Chồng của cô Kim là người bình thường không thích chơi thể thao, nhưng vào 3 năm trước bởi vì bạn bè rủ rê nên chồng cô Kim đã bắt đầu chơi golf và thích đến tận bây giờ. Lúc đầu thấy người chồng ít vận động của mình đã chịu chơi thể thao thì cô Kim đã rất vui. Chồng cô Kim rất nghiêm túc trong việc đánh golf, anh thường xuyên luyện tập rồi ra sân cỏ.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, hai vợ chồng cô Kim không giàu có gì cả, cả hai đều có thu nhập kém nên mỗi tháng cô Kim sẽ nhận một nửa tiền sinh hoạt phí từ chồng và cô sẽ trang trải một nửa phần còn lại. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian chồng cô lại đột nhiên không đưa tiền sinh hoạt phí tận 2 tháng liền và lấy tiền đó đi chơi golf. Lúc này, trực giác của một người phụ nữ đã báo động trong cô. Trước hết cô đã dò hỏi chồng mình nhưng anh đã ngay lập tức xin lỗi vì không đưa phí sinh hoạt cho cô và anh nói rằng: "Bạn bè ai cũng chơi hết, nếu giờ anh bỏ không chơi nữa thì có khi anh sẽ bị tụi nó cô lập mất".

Ảnh minh họa: Internet Vẫn không tin tưởng được lời của chồng, cô đã đi kiểm tra thẻ ngân hàng của anh thì phát hiện ra chuyện sốc nặng là chồng cô đã đi đến nhà nghỉ 5 lần trong vòng 6 tháng trở lại đây và tất cả đều được thanh toán qua thẻ. Lúc này, cô đã chắc chắn là chồng mình đã ngoại tình. Cô Kim rất tức giận nói rằng: “Làm ăn kiếm sống thực sự rất khó khăn, nhưng anh ta lại dám dùng tiền của gia đình để chơi golf, nếu vậy không thì cũng thôi đi, anh ta còn dám lấy tiền đi ngoại tình”. Cô đang bị suy sụp nặng không biết phải làm gì trong tình huống này. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-inh-kho-khan-nhung-van-danh-dum-tien-cho-chong-choi-golf-vi-anh-thich-ngay-chung-kien-anh-em-tien-cho-nguoi-nay-toi-chi-biet-khoc-nac-roi-guc-nga-581801.html