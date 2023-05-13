Vợ chồng tôi đang ‘thân mật’ thì bất ngờ anh kêu tôi bằng một cái tên lạ khiến tôi chỉ biết bất lực nằm khóc.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi), dạo gần đây cô thấy chồng mình là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) cư xử rất kỳ lạ mỗi khi làm chuyện ‘thân mật’, anh cũng bắt đầu xem nhiều video về chuyện ‘ấy’. Mặc dù cô Yoon rất khó chịu nhưng cô đã im lặng chịu đựng, vì cô sợ rằng nếu nói gì đó thì mối quan hệ của vợ chồng mình sẽ xấu đi.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, vì thấy cô Yoon nhiều lần nhún nhường, thái độ của anh Park ngày càng quá đáng. Vào một hôm, khi hai vợ chồng đang thân mật, thì anh Park đã lỡ miệng gọi cô Yoon bằng tên của người phụ nữ khác. Cô Yoon cực kỳ sốc và bắt đầu nghi ngờ rằng anh Park đang ngoại tình. Cô Yoon đã hét toáng lên hỏi chồng mình cái tên là của ai. Biết mình đã lời lời nên khi nghe cô Yoon tra hỏi, anh Park lập tức ‘nhảy dựng’ lên và chối rằng mình không nói gì cả và cô Yoon đã nghe nhầm.

Sự nghi ngờ vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô Yoon, nên cô đã thường xuyên lén lục điện thoại của chồng nhưng cô chẳng tìm thấy gì cả. Tuy nhiên, khi xem bảng sao kê thẻ của chồng, cô đã phát hiện rằng anh Park đã trả quá nhiều tiền cho rượu tại một quán bar. Không chỉ một lần mà nhiều lần tại cùng một cửa hàng. Cô Yoon đã nhận ra điều kỳ lạ. Ảnh minh họa: Internet Cô lập tức đến quán bar để điều tra thêm thì sốc nặng khi thấy đây là một quán bar trá hình buôn bán mại dâm. Cô tức điên định chạy về nhà hỏi tội chồng thì lại nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Chồng cô đã bị bắt vì đã buôn bán mại dâm. Ảnh minh họa: Internet Cô Yoon cảm thấy thật mất mặt, một người đàn ông vợ con đuề huề lại bị bắt vì buôn bán mại dâm. Cô thậm chí còn nghĩ là thà chồng đi ngoại tình với đồng nghiệp còn hơn là đi mua bán mại dâm rồi bị bắt như thế này. Cô đang nghĩ đến việc ly hôn và đang sống trong lo sợ mình có thể sẽ mắc bệnh STDs (bệnh lây truyền qua đường tình dục).

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