Ngày tôi sinh, chồng bỏ đi cùng nhân tình, 5 năm sau anh đột nhiên trở về đòi nhận con, quỳ xuống nói một câu khiến tôi ‘nổi trận lôi đình’ đuổi ra khỏi nhà

Chồng tôi bỏ vợ con theo nhân tình, 5 năm sau anh trở về mang theo một bí mật kinh hoàng.

Vào 5 năm trước, cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi) đau đớn tột cùng khi biết chồng bỏ cả vợ và 2 con đi theo nhân tình mà không thèm để lại lời nào. Trong suốt những năm qua, cô luôn cố gắng làm một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, vừa làm mẹ vừa làm ba trong gia đình. Vì vất vả nuôi con nên nỗi đau năm nào cũng dần nguôi ngoai.

Ảnh minh họa: Internet Những tưởng cuộc sống của cô Jang sẽ mãi luôn như vậy thì đến một ngày chồng cô đột nhiên trở về. Cô cực kỳ bối rối vì người chồng đã bỏ rơi gia đình để theo nhân tình, đột nhiên trở về và nói: "Anh muốn cung cấp hỗ trợ tài chính cho con mình." Cô Jang lúc đó cũng từng có suy nghĩ rằng chồng mình đã biết quay đầu hối cải, cả gia đình lại ở chung nhà với nhau. Sau khi chồng trở về, anh luôn thái độ quan tâm, tận tình chu cấp cho gia đình thậm chí ngày nào cũng mua các loại nước trái cây xanh tốt cho sức khỏe đem về nhà.

Nhưng giấy thì không gói được lửa, đến một ngày cô Jang mới bàng hoàng nhận ra một bí mật kinh hoàng. Chồng cô trở về không phải vì hối hận mà thực chất là mưu đồ của chồng để xin được ghép thận từ đứa con trai cả, vì chồng cô được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn 4. Sau khi muộn màng phát hiện được sự thật gây sốc, cô Jang lập tức kinh ngạc chạy đến bên chồng, nức nở nói: “Dù có là cầm thú, ma quỷ cũng không làm được việc như vậy”. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, người con trai vì thương mẹ và em gái đã quyết định ghép cho ba và nói: “Nếu con không ghép thì mẹ hoặc em gái sẽ phải ghép, nên là để con làm”. Nghe con trai nói, cô Jang uất ức rơi nước mắt và nói rằng sẽ không bao giờ lấy thận của con trai. Chồng cô Jang vẫn cứ tiếp tục trơ trẽn hói là nếu ghép thận anh sẽ trả bất cứ khoản tiền nào mà cô Jang ra giá. Quá tức giận, cô Jang khẳng định: "Chỉ cần anh dám đụng đến một sợi tóc của các con tôi tóc, tôi sẽ không buông tha cho các người đâu. Tôi sẽ liều mạng với các người". Ảnh minh họa: Internet Người tình của chồng cô Jang thậm chí còn xuất hiện khóc lóc quỳ xuống van xin cô: “Xin hãy cứu anh ấy với. Nếu anh ấy không được phẫu thuật, anh ấy sẽ chết mất."

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