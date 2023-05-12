Đang ‘thân mật’ với chồng, mẹ chồng bỗng dưng kéo theo một cô gái lạ xông vào, quăng ra tờ ly hôn rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chỉ biết khóc trong tức tưởi

Tâm sự gia đình 12/05/2023 14:19

Tôi bàng hoàng khi phát hiện chồng đang ‘ăn chơi đổ đốn’ với gái trẻ, nhưng tôi còn sốc hơn khi nghe những lời của mẹ chồng.

Cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng mình lấy nhau cũng đã lâu, gần đây cả hai vợ chồng đang cùng nhau cố gắng làm ăn. Thấy cả hai cực khổ, mẹ chồng đã cho vợ chồng cô khoảng 5 tỷ VND để làm ăn. Chồng cô đã đem số vốn đó đi kinh doanh, nhưng vì là doanh nghiệp mới nên tài chính của vợ chồng cô vẫn rất eo hẹp.

Cô Choi những tưởng hai vợ chồng sẽ cố gắng xây dựng cơ ngơi cho gia đình nhưng sự thật xảy ra kiến cô đau khổ tột cùng. Đến một ngày nọ, cô phát hiện chồng mình ngoại tình.

Đang ‘thân mật’ với chồng, mẹ chồng bỗng dưng kéo theo một cô gái lạ xông vào, quăng ra tờ ly hôn rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chỉ biết khóc trong tức tưởi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn thấy người phụ nữ ngoại tình với chồng mình, cô không giấu được sự khiếp sợ. Đó chính là người phụ nữ vào 2 năm trước cũng đã có một vụ ngoại tình gây chấn động với người khác.

Cô Choi chết điếng người khi phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình và tiểu tam ‘liếc mắt đưa tình’ với nhau. Cô Choi đã hét toáng lên tra khảo đôi ‘dâm phu dâm phụ’ trước mặt, nhưng chồng cô và tiểu tam lại như không biết xấu hổ.

Thấy cô đã phát hiện chuyện ngoại tình, tiểu tam chỉ cười khẩy rồi nói với cô: "Bởi vì cô ngu dốt như vậy nên tôi phải đến đây để yêu anh ấy đấy.”

Người chồng cũng nhìn cô Choi và: "Nói xong chưa? Nói xong thì đi đâu đi. Anh với cô ấy chỉ mới gặp đây thôi. Tới giờ anh phải đi làm rồi. Về nhà rồi mình nói chuyện sau.”

Đang ‘thân mật’ với chồng, mẹ chồng bỗng dưng kéo theo một cô gái lạ xông vào, quăng ra tờ ly hôn rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chỉ biết khóc trong tức tưởi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó, cô Choi đã đi điều tra tiểu tam. Cô biết được rằng tiểu tam là con gái của một gia đình giàu có và là một họa sĩ. Tiểu tam và chồng cô gặp nhau trong một lần hợp tác đầu tư. Sau đó, chồng cô Choi liên tục tìm cách lấy lòng tiểu tam để làm ăn và hai người đã nảy sinh quan hệ tình cảm.

Quá đau khổ, cô Choi đã đi tìm mẹ chồng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi nghe cô kể xong mọi việc, mẹ chồng liền an ủi cô bằng một bữa ăn ngon miệng, rồi sau đó ấm áp khuyên bảo cô rằng: “Đây là cuộc sống của con, con hãy lựa chọn những gì tốt nhất cho bản thân mình.”

Như tiếp thêm động lực, cô Choi đã cùng mẹ chồng đến công ty tìm chồng.

Nhưng ở công ty của chồng, cô đã phải ‘gồng mình’ khi phải chứng kiến một cảnh tượng gây sốc.

Đang ‘thân mật’ với chồng, mẹ chồng bỗng dưng kéo theo một cô gái lạ xông vào, quăng ra tờ ly hôn rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chỉ biết khóc trong tức tưởi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng đột nhiên đưa đồ ăn mà bà đem theo, cho tiểu tam và nói: "Bắt những người làm ba làm mẹ phải đưa ra quyết định như thế này, lòng cô rất đau đớn. Nhưng không sao, cô sẽ làm tốt. Mong con hãy nhận con trai của cô nhé. Cô sẽ nói tốt với của vợ nó."

Cô Choi bàng hoàng hỏi mẹ chồng sao lại làm vậy. Mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Ít nhất mẹ cũng phải biết trả ơn nó đã cho chồng con mượn 5 tỷ chứ.“

Tới đây, cô Choi cay đắng nhận ra là mẹ chồng hoàn toàn đứng về phía tiểu tam. Không những vậy bà còn trách cứ cô Choi: “Sao cô không biết giúp gì cho con trai của tôi vậy?".

Thì ra những lời khuyên ấm áp trước đó của mẹ chồng thực chất là có ý định kêu cô Choi hãy tự ly hôn.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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