Mặc kệ sự can ngăn chồng vẫn cưới tôi, ngày anh công khai ngoại tình, mẹ chồng thì hả hê đay nghiến còn cuộc sống của tôi thì như ‘địa ngục trần gian’

Tâm sự gia đình 12/05/2023 07:03

Mẹ chồng ghét tôi ra mặt vì tôi có thai trước khi cưới, ngày chồng công khai ngoại tình mẹ chồng liền cay nghiệt đổ lỗi cho tôi.

Nhân vật chính trong câu chuyện là cô Kang (tên nhân vật đã được thay đổi). Mẹ chồng cô là một người phụ nữ tin tưởng thầy bói một cách mù quáng. Ngày người chồng về nhà xin được cưới cô Kang, mẹ chồng lập tức đưa cô Kang đến chỗ thầy bói vì nghe cô đã có thai trước khi cưới.

Thấy bói nói với mẹ chồng tôi rằng tôi không phải điềm lành. Mẹ chồng sau khi nghe xong đã bắt đầu không thích tôi nhưng vì chồng tôi, mẹ chồng vẫn cắn răn kêu sang năm sau làm lễ đăng ký kết hôn.

Mặc kệ sự can ngăn chồng vẫn cưới tôi, ngày anh công khai ngoại tình, mẹ chồng thì hả hê đay nghiến còn cuộc sống của tôi thì như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô Kang là người điều hành một trung tâm mua sắm thời trang trực tuyến, anh rất nhạy cảm với các xu hướng và thời trang. Tuy nhiên, chồng cô ngày qua ngày chỉ lo chăm chăm đi tìm hiểu các xu hướng, mà không mặn mà tới việc chăm con hay phụ giúp vợ.

Rồi một ngày, chồng cô có những hành vi đáng ngờ, chẳng hạn như đi gặp riêng đối tác rất nhiều lần và nói rằng đó là để quảng bá trung tâm mua sắm của anh. Không chỉ có một hai điều khả nghi mà có rất nhiều điều như những đoạn video trong hộp đen trên ô tô đột nhiên bị cắt giữa chừng.

Sau đó, chồng cô còn bỏ rất nhiều tiền để mua thịt bò cao cấp của Hàn Quốc, và nói rằng đó là vợ của đối tác bán.

Rồi đến một ngày, chồng cô dường như muốn công khai việc anh ngoại tình. Cô Kang không thể liên lạc được được gì với chồng. Còn chồng cô thì trơ trẽn đăng ảnh thân mật với tiểu tam lên mạng xã hội.

Mặc kệ sự can ngăn chồng vẫn cưới tôi, ngày anh công khai ngoại tình, mẹ chồng thì hả hê đay nghiến còn cuộc sống của tôi thì như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kang còn phát hiện ra thịt bò cao cấp Hàn Quốc mà chồng đem về, cũng là do tiểu tam bán chứ không có vợ của đối tác nào ở đây cả.

Tuy nhiên, mẹ chồng chỉ đợi lúc này để bênh vực con trai và đổ lỗi ngược lại cho cô. Mẹ chồng nói: "Thầy bói còn nói cô không phải là điềm tốt. Ngay cả chồng mình mà cô còn giữ không được, để nó đi ngoại tình thì đó là lỗi của cô chứ, sao lại đổ lỗi cho con trai tôi?"

Mặc kệ sự can ngăn chồng vẫn cưới tôi, ngày anh công khai ngoại tình, mẹ chồng thì hả hê đay nghiến còn cuộc sống của tôi thì như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cô Lee đã đi gặp người phụ nữ đã ngoại tình với chồng cô và biết được một sự thật còn sốc hơn là tiểu tâm hoàn toàn không biết rằng chồng cô Lee là người đã có vợ. Hóa ra, chồng của cô đã giả vờ làm người độc thân để đi ngoại tình khắp nơi.

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