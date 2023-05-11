Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ

Tâm sự gia đình 11/05/2023 13:31

Thấy tôi đã phát hiện họ ngoại tình, chồng chỉ bình tĩnh nói nhỏ một câu khiến tôi đau đớn ‘sống không bằng chết’.

Đừng bao giờ lơ là. Sự không chung thuỷ có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những người ngoại tình họ sẽ không giới hạn ở một nơi nào cả. Các bạn cũng đã thường xuyên nghe hàng trăm câu chuyện về việc ngoại tình tại nơi làm việc. Và cũng đã nghe qua nhiều vụ ngoại tình ở các thánh địa dành cho sự ngoại tình như trong các câu lạc bộ leo núi, chơi gôn và quần vợt.

Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và nơi được chọn để ngoại tình thường không có giới hạn, sẽ có những địa điểm mà không ai có thể tưởng tượng được. Như ngoại tình trong bệnh viện khi vợ đang sinh con, hay ngoại tình trong ngay một tang lễ nào đó. Nếu họ đã muốn ngoại tình thì sẽ không có một giới hạn nào được đặt ra, nên là các ông chồng bà vợ phải hết sức lưu ý.

Nhân vật chính của câu chuyện này là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), cô cũng đang rơi vào trường hợp tương tự. Cô và chồng mình là một cặp đôi mới cưới đang rất mặn nồng.

Vào một ngày nọ, cô nhận được một cuộc gọi vào buổi sáng sớm, yêu cầu mang xe ra chỗ khác vì chồng cô đã đậu xe sai chỗ. Lúc đấy, dù cô có cố đánh thức chồng như thế nào đi chăng nữa, chồng cô vẫn không thức dậy.

Vì vậy, cô Kim đã đem chìa khoá xuống để dời xe đi. Khi cô đã dời xe xong và chuẩn bị vào nhà thì sự chú ý của cô đã va vào chiếc hộp đen bị nứt. Cô đã tháo hộp đen ra và kiểm tra lại, tiện thể cô cũng đã kiểm tra những video trong hộp đen.

Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi kiểm tra, đầu óc cô quay cuồng khi phát hiện ra một đoạn ghi âm giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn nói chuyện vô cùng thân mật với chồng cô. Cô Kim tức tốc chạy vào nhà để kiểm tra lại xem video có quay trúng người phụ nữ bí ẩn đó là ai hay không. Và cuối cùng, cô cay đắng phát hiện người phụ nữ đó không ai khác mà chính là bạn thân của cô.

Cô Kim đã đi chất vấn chồng mình và cô đã nhận được câu trả lời còn sốc hơn nữa. Lúc đầu, cô Kim không hiểu tại sao chồng và bạn thân có thể ngoại tình với nhau được, bởi vì bạn thân trước đó chưa bao giờ gặp chồng cô bởi vì anh là một du học sinh. Ngày cưới của cô Kim mới là lần đầu tiên chồng và bạn thân cô gặp nhau.

Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô thừa nhận rằng, ngay tại đám cưới của cô, anh và bạn thân cô đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ đã trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau, họ lo ngoại tình với nhau mặc kệ cô dâu đang bận rộn đủ đường. Ngay cả trong ngày tân gia, họ kéo nhau lên xe để ‘ân ái’ xong sau đó về nhà ăn đồ cô Kim nấu.

Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim đang rất suy sụp và không biết phải làm sao với hai người cô yêu thương nhất này.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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