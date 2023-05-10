Ly hôn sau khi phát hiện vợ có con với trai lạ, đến một hôm tôi tá hoả khi nhận được được giấy chứng tử kèm theo một đơn kiện

Tâm sự gia đình 10/05/2023 15:15

Khi biết đứa con vợ mang thai không phải của tôi, đã lập tức ly hôn nhưng tôi bàng hoàng khi mình bị kiện ngược.

Nhân vật chính của câu chuyện là anh Lee (tên nhân vật đã được thay đổi), anh là một người đàn ông đang ở độ tuổi 40. Vợ cũ của anh trong khi sinh đứa con đã không may qua đời tại một phòng khám sản phụ khoa.

Và trong khoảng thời gian người vợ cũ mất, thì anh Lee và vợ cũ vẫn đang ở trong một vụ kiện tụng ly hôn.

Bởi vì, vợ cũ của anh đã mang thai trong một lần ngoại tình với một người đàn ông kém cô ấy 10 tuổi, cả hai gặp nhau tại một quán karaoke.

Ly hôn sau khi phát hiện vợ có con với trai lạ, đến một hôm tôi tá hoả khi nhận được được giấy chứng tử kèm theo một đơn kiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi sinh vợ cũ không may cũng mất, nhưng vẫn không thấy ai đến nhận đứa trẻ nên cuối cùng, bác sĩ sản phụ khoa đã gửi đơn tố cáo anh Lee với hành vi bỏ rơi con của mình.

Họ cho rằng một đứa trẻ được thụ thai trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn được coi là con của người chồng. Vì vậy anh Lee phải có trách nhiệm với nó.

Anh Lee chưa kịp hết sốc trước tin vợ cũ đột ngột qua đời, thì anh lại phải đối mặt với cú sốc là phải chịu trách nhiệm với đứa con do vợ ngoại tình sinh ra. Anh cho biết thêm rằng anh đang một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ mà vợ bỏ lại. Không những vậy, vợ anh còn nợ nần rất nhiều, làm anh Lee phải vay tiền đây đó trong thời gian ly thân.

Ly hôn sau khi phát hiện vợ có con với trai lạ, đến một hôm tôi tá hoả khi nhận được được giấy chứng tử kèm theo một đơn kiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh Lee cảm thấy cực kỳ sốc và đã phàn nàn về sự bất công của mình lên mạng xã hội. Anh Lee giải thích rằng anh và vợ đã ly thân gần một năm, qua xét nghiệm gen cũng cho thấy anh không có quan hệ ruột thịt gì với đứa bé nên không hề có ý định ruồng bỏ hay bỏ mặc đứa trẻ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, anh Lee cho biết: "Tôi chỉ biết thở dài. Người đàn ông ngoại tình với vợ cũ tôi không có trách nhiệm hay sao?"

Ly hôn sau khi phát hiện vợ có con với trai lạ, đến một hôm tôi tá hoả khi nhận được được giấy chứng tử kèm theo một đơn kiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng đã để lại rất bình luận ủng hộ anh Lee. Họ để lại những bình luận như:

"Vui lên đi"

"Chắc hẳn bạn đã rất khó khăn với mọi thứ nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đến cùng"

"Sẽ có kết quả tốt thôi" 

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