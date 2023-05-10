Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình vì một lần tai nạn giao thông, nhưng câu nói của bố chồng mới khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 10/05/2023 11:44

Vì một lần tai nạn xe mà tôi ngỡ ngàng phát hiện bị chồng ‘cắm sừng’, nhưng phản ứng của bố chồng mới khiến tôi đau đớn.

Sau một lần bị tai nạn ô tô, người vợ vô tình phát hiện ra chồng mình ngoại tình khi kiểm tra lại video của hộp đen. Không những vậy người vợ còn phát hiện ra phản ứng 'lạ' của bố chồng.

Người vợ trong câu truyện là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), cô tâm sự rằng: "Người đóng vai trò quan trọng trong quyết định lấy chồng của tôi chính là bố mẹ chồng."

Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình vì một lần tai nạn giao thông, nhưng câu nói của bố chồng mới khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim kể lại: "Sau một lần tôi bị tai nạn ô tô, tôi đã tháo hộp đen ra để kiểm tra lại video ngày tôi bị tai nạn. Trong lúc đang lục tìm video thì tôi lại tình cờ phát hiện được một đoạn ghi âm gây sốc, và đoạn ghi âm đó chính là cuộc điện thoại giữa chồng và bố chồng tôi."

Cô Kim khóc nấc chia sẻ: “Hóa ra, chồng tôi đã có phụ nữ bên ngoài và cả hai hẹn hò đã lâu. Người phụ nữ đó không phải ai khác, mà chính là người bạn gái cũ mà chồng tôi đã hẹn hò một thời gian dài trước khi kết hôn với tôi.”

Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình vì một lần tai nạn giao thông, nhưng câu nói của bố chồng mới khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim còn cho biết, bố chồng gọi người phụ nữ ngoại tình với chồng cô là 'con gái đầu' và gọi cô Kim là 'con gái thứ'. Có lẽ do chồng cô Kim và 'tiểu tam' hẹn hò đã lâu nên thân thiết với bố mẹ chồng hơn cô.

Trong đoạn ghi âm, khi người chồng nói về tình hình hiện tại của 'tiểu tam' cho bố chồng nghe. Sau khi nghe xong thì bố chồng đã cho chồng cô Kim lời khuyên: "Cẩn thận kẻo bị đứa ‘con gái thứ’ bắt quả tang đấy. Hẹn hò ở Seoul có nhiều người để mắt đến lắm, nên là nếu có thể thì hai đứa hãy đi hẹn hò xa xa vào".

Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình vì một lần tai nạn giao thông, nhưng câu nói của bố chồng mới khiến tôi chết lặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim cho biết: "Phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì tôi đã sốc lắm rồi, nhưng khi thấy bố chồng biết được con mình phản bội vợ nó mà không quở trách mà còn nhắc đừng để bị tôi bắt quả tang thì tôi càng bị sốc nặng hơn. Tôi không thể sống với người chồng như vậy được nữa. Tôi muốn ly hôn với chồng và tôi cũng muốn đòi tiền cấp dưỡng từ nhà chồng nữa."

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