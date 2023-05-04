Tác giả của bài viết là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi). Theo bài viết được anh đăng tải thì vợ anh đã ngoại tình cùng với một nam đồng nghiệp chung công ty, sau đó vợ anh còn bỏ nhà ra đi bỏ bố con anh Kim ở lại.

Mới đây trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đang lan truyền bài viết có tiêu đề "Vợ tôi đã ngoại tình xong bỏ bố con tôi ở lại, còn gì đau khổ hơn được nữa chứ"

Khi vợ anh mới bỏ đi, anh Kang hoàn toàn bị suy sụp tinh thần, nhưng vì con anh đã cố gắng gượng và nộp đơn ly hôn cho toà án.

Vợ anh Kim bỏ đi cũng được vài năm, lý do đến tận bây giờ anh mới đăng câu chuyện này là vì vợ anh đã trở về, nhưng không phải vì hối hận mà là vì giành con với anh. Anh Kang cố gắng kìm nén nước mắt để bảo vệ đứa con của mình.

Từ lúc vợ anh bỏ nhà theo trai tới nay chưa bao giờ liên lạc về nhà hỏi thăm tình hình của con cái. Anh Kang nghẹn ngào kể lại: "Sau khi vợ bỏ đi, một mình tôi nuôi con rất vất vả. Tôi khóc rất nhiều vì quá tội nghiệp cho đứa con nhỏ của tôi, cho con ăn tôi cũng khóc, gấp quần áo cho con tôi cũng khóc, dọn tã tôi cũng khóc. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến chuyện buông bỏ cuộc sống này."

Và tệ hơn nữa là do di chứng của một vụ tai nạn xe hơi cách đây vài năm, sức khỏe của anh Kang luôn không được tốt, nhưng anh phải cắn răng nhẫn nhịn và chịu đựng vì con.

Anh không chỉ ngồi yên để chăm con mà anh còn lên những kế hoạch trả thù người vợ bạc tình. Anh Kang đã đi điều tra và thu thập các chứng cứ như hình ảnh vợ và người đàn ông lại quan hệ tình dục tại nhà nghỉ, vết tinh dịch trên quần lót của vợ, sau đó làm đơn tố cáo gửi công ty của vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuối cùng lại không có gì thay đổi. Vợ anh Kang vẫn đang có cuộc sống đi làm bình thường và suôn sẻ, không nhận bất kỳ sự sa thải hay khiển trách nào từ công ty.

Thay vào đó, người vợ bội bạc lại đi lan truyền tin đồn xấu về anh Kang khắp công ty. Ví dụ như nói anh Kang bạo hành gia đình, bạo hành con cái nên cô mới bỏ đi. Cô còn nói sau này có tài chính sẽ lập tức đón con về và kiện anh Kang để có được tiền trợ cấp.

Anh Kang tâm sự: “Tôi cực kỳ tức giận vì người phụ nữ lúc trước còn thẳng tay bỏ một đứa con nhỏ mới 37 tháng tuổi lại để theo trai, giờ lại quay đầu đòi quyền nuôi con”

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng vô cùng sốc với sự trơ trẽn của vợ anh Kang:

"Bỏ nhà theo trai giờ về giành nuôi con nghe có thấy vô lý không?"

“Người vợ có yêu thương gì đứa trẻ đâu, muốn nhận được tiền trợ cấp từ anh thôi”

“Đừng giao con cho người vợ”.