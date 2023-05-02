Vợ đi làm ‘nhàn hạ’ vẫn được thăng chức ‘đều đều’, đến chỗ làm thăm vợ, tôi run rẩy ngã khuỵ khi thấy vợ và sếp làm chuyện động trời

Tâm sự gia đình 02/05/2023 07:09

Vợ tôi đi làm hay ‘đi trễ về sớm’ nhưng vẫn được thăng chức sống nhàn hạ, cứ tưởng là cô ấy giỏi cho đến khi tôi chứng kiến cảnh tượng ‘động trời’ ngày hôm ấy.

Mới đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao câu chuyện về một cô gái ‘qua lại’ với sếp của mình đã có gia đình.

Cụ thể, cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) và ông Park (tên nhân vật đã được thay đổi) gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc sinh nhật của cô Kim. Vào ngày sinh nhật, cô Kim đã lén chồng gọi bạn bè đến dự tiệc, và một trong những người đã đến tham dự bữa tiệc ngày hôm đó là anh Park.

Vợ đi làm ‘nhàn hạ’ vẫn được thăng chức ‘đều đều’, đến chỗ làm thăm vợ, tôi run rẩy ngã khuỵ khi thấy vợ và sếp làm chuyện động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô Kim đã gặp lại anh Park khi cô đi làm tại công ty. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng anh Park là sếp của mình.

Anh Park rất thích vẻ ngoài của cô Kim nên đã chủ động đến làm quen. Lâu dần hai người đã nảy sinh một tình cảm cấm kỵ. Sau đó, để chắc chắn hai người đã ký một bản hợp đồng, anh Park nói: "Có vẻ như em thích việc lén lút này lắm. Anh không cần phải tiêu tiền đi kiếm phụ nữ bên ngoài nữa. Từ giờ anh sẽ chơi với em."

Vợ đi làm ‘nhàn hạ’ vẫn được thăng chức ‘đều đều’, đến chỗ làm thăm vợ, tôi run rẩy ngã khuỵ khi thấy vợ và sếp làm chuyện động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong bản hợp đồng ngoại tình này có điều khoản “Hai người phải đảm bảo bí mật cho nhau, mỗi tuần gặp nhau hai tiếng một lần” và “Một tuần một lần, cô Kim phải đáp ứng mọi yêu cầu của ông Park tại nơi làm việc”.

Cô Kim sẵn sàng đồng ý với mọi việc và nhanh chóng ký hợp đồng với anh Park. Và từ đó hai người thường thông báo cho nhau qua tin nhắn nếu có gì phàn nàn trong quá trình làm việc hay hẹn nhau đi ngoại tình.

Anh Park cũng thường gọi cô đến khách sạn vào giờ ăn trưa, và nói rằng "Mỗi khi em đáp ứng được yêu cầu của anh thì anh sẽ cho em thêm lợi ích".

Mối quan hệ cấm kỵ của họ đã sớm bị vợ của anh Park và chồng của cô Kim vạch trần. Cả hai bên đều đang lên kế hoạch ly hôn và giải quyết mọi việc với nhau.

Vợ đi làm ‘nhàn hạ’ vẫn được thăng chức ‘đều đều’, đến chỗ làm thăm vợ, tôi run rẩy ngã khuỵ khi thấy vợ và sếp làm chuyện động trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đọc xong câu chuyện, cư dân mạng đang cực sốc, bình luận rằng:

"Không thể tin rằng điều chỉ có trên phim thực sự đã xảy ra ngoài đời."

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