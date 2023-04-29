Sắp đến ngày cưới, bỗng nhiên tôi nhận được một tấm thiệp mời ăn cưới, mở ra xem tôi run rẩy ngất xỉu khi thấy tên chú rể là chồng sắp cưới của mình

Tâm sự gia đình 29/04/2023 09:27

Trên tấm thiệp mời cưới được gửi đến nhà tôi, tên chú rể là chồng tương lai của tôi nhưng tên cô dâu lại không phải là tôi.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đã xuất hiện câu chuyện về một phụ nữ sốc nặng khi phát hiện chồng sắp cưới của mình bỏ đi kết hôn với người phụ nữa khác khiến dư luận xôn xao.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), cô 30 tuổi. Cô và người bạn trai kém tuổi của mình là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) đã chuẩn bị hết mọi thứ cho đám cưới của họ.

Nhẫn cưới, kế hoạch, địa điểm tổ chức đám cưới và váy cưới đều đã ký hợp đồng mua và thuê, họ thậm chí còn cùng nhau đi xem nhà tân hôn với nhau.

Sau 5 năm hẹn hò, cô Kim rất yêu anh Kang vì anh là một người đàn ông luôn cực kỳ chân thành, ấm áp với cô Kim. Anh luôn đến đón cô Kim đi chơi bất kể nắng mưa, và khi cô Kim đi làm phải tăng ca đến rạng sáng, anh Kang cũng sẽ đến văn phòng đợi cô Kim tan làm xong và ngọt ngào nói: “Anh là tài xế riêng của em mà.”

Sắp đến ngày cưới, bỗng nhiên tôi nhận được một tấm thiệp mời ăn cưới, mở ra xem tôi run rẩy ngất xỉu khi thấy tên chú rể là chồng sắp cưới của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, cô Kim nhận được một cuộc điện thoại của một người quen thay đổi cả cuộc đời cô. Người quen đó cho biết họ nhận được thiệp cưới có tên bạn trai của cô Kim và một người phụ nữ khác nên phải đi gọi hỏi cô. Hơn thế nữa, bố của cô dâu được ghi trên thiệp cưới là người có tiền có quyền nên đám cưới của con ông còn được đăng tải trên báo chí.

Sắp đến ngày cưới, bỗng nhiên tôi nhận được một tấm thiệp mời ăn cưới, mở ra xem tôi run rẩy ngất xỉu khi thấy tên chú rể là chồng sắp cưới của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim lập tức gửi những bài báo đó qua cho anh Kang và chất vấn anh. Anh Kang vừa rơi nước mắt vừa giải thích với cô Kim lý do tại sao anh lại kết hôn với người phụ nữ khác.

Bạn trai cô Kim giải thích rằng anh phải lấy người khác vì đây là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Anh không từ chối được vì công việc kinh doanh của anh gần đây rất khó khăn, người phụ nữ anh sắp lấy nói nếu anh lấy cô ấy thì cô ấy sẽ giúp anh trả hết nợ và giúp anh mở rộng kinh doanh, đồng thời còn hỗ trợ việc học ở trường luật của em gái anh.

Sắp đến ngày cưới, bỗng nhiên tôi nhận được một tấm thiệp mời ăn cưới, mở ra xem tôi run rẩy ngất xỉu khi thấy tên chú rể là chồng sắp cưới của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Kang khóc lóc nói với cô Kim rằng anh ấy muốn tiếp tục là bạn thân của cô. Anh Kang cũng đã đưa cho cô Kim khoảng 316 triệu VND như là một khoản tiền bồi thường và an ủi.

Cô Kim rất suy sụp vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, đám cưới của anh Kang và người phụ nữ khác đã sắp đến, còn cô thì vẫn phải ngồi ôm trái tim tan nát và không thể buông bỏ hy vọng.

Vào ngày cưới của anh Kang, cô Kim quyết định mang theo nỗi uất ức của mình đi đến sảnh cưới của anh Kang. Cô càng tuyệt vọng hơn khi thấy anh Kang đang chào đón những vị khách với vẻ mặt rạng rỡ chứ không phải bị ép buộc như anh nói.

Anh Kang nói là vẫn muốn làm bạn với cô Kim, nhưng khi thấy cô tới thì anh đã gặp riêng cô hỏi đi hỏi lại tại sao cô lại đến đây, đến đây để làm gì. Cô Kim đã hoàn toàn buông hy vọng với người mình đã yêu 5 năm.

Trên đường đi đám cưới về, những người bạn đi cùng đã kể cho cô Kim một tin sốc mà họ đã nghe được ở nhà hàng tiệc cưới lúc nãy.

Sắp đến ngày cưới, bỗng nhiên tôi nhận được một tấm thiệp mời ăn cưới, mở ra xem tôi run rẩy ngất xỉu khi thấy tên chú rể là chồng sắp cưới của mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nội dung là anh Kang đã kết hôn với người bạn gái đã hẹn hò được 3 năm. Cô A bàng hoàng nhận ra sự thật là không có hôn nhân sắp đặt nào ở đây cả, mà là anh Kang đã ‘một chân đạp hai thuyền’ được 3 năm nay và cuối cùng anh Kang chọn bỏ cô.

Quá căm hận nên thay vì trở về nhà, cô Kim đã quay lại và bí mật gặp cô dâu. Cô tự giới thiệu mình là bạn gái của chú rể trong 5 năm qua và cho cô dâu thông tin liên lạc của cô nếu cô dâu muốn biết mọi sự thật. Cô dâu thật sự đã liên lạc với cô Kim. Sau khi kể với nhau mọi chuyện, những nghi ngờ của cô Kim đã được giải đáp hoàn toàn.

Những lúc cô Kim đi công tác nước ngoài thì anh Kang sẽ đi du lịch hẹn hò cũng cô dâu, sau đó kiếm cớ nói với cô Kim là anh đi gặp công ty đầu tư.

Những tưởng cô dâu sẽ rất căm hận khi biết mình bị phản bội nhưng cô dâu lại nói rằng: “Lúc đầu, khi biết sự thật này cô đã rất đau khổ và tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ chôn vùi quá khứ đó đi và sống hạnh phúc với chồng mình. Vì vậy sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Tôi sẽ chặn bạn'.

Sắp đến ngày cưới, bỗng nhiên tôi nhận được một tấm thiệp mời ăn cưới, mở ra xem tôi run rẩy ngất xỉu khi thấy tên chú rể là chồng sắp cưới của mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim nghĩ mọi chuyện đến đây đã kết thúc. Nhưng những lời đe dọa từ gia đình anh Kang liên tục được gửi đến cô. Anh Kang khẳng định số tiền 316 triệu VND mà anh ấy gửi cô trước đó là thỏa thuận và yêu cầu cô trả lại 316 triệu VND kèm theo tiền lãi nếu cô tiết lộ về mối quan hệ trong quá khứ của anh.

Trước đây, cô Kim cũng đã từng làm cho công ty của anh Kang nhưng lúc đó cả hai đã tính đến chuyện cưới sinh nên cô nghĩ tiền của chồng cũng như tiền của. Thế là cô không lấy khoảng lương đó và nghỉ việc. Bây giờ thấy anh Kang tuyệt tình như vậy, cô đã lục lại và bắt anh Kang thanh toán số tiền lương chưa thanh toán và trợ cấp thôi việc là 527 triệu VND.

Khi thấy cô đòi lại số tiền này, anh Kang trơ trẽn hỏi cô Kim: “Tại sao em lại làm tổn thương anh nhiều như vậy, trong khi trước đó anh thực sự rất thích em.”

Trong quá trình này, sức khỏe của cô Kim bị giảm sút. Cân nặng cứ tiếp tục giảm và xuống chỉ còn 40 kg. Cô Kim khóc nấc: "Tôi đã lỡ tuổi lấy chồng, trái tim trống rỗng này phải bù đắp thế nào đây?"

Cư dân mạng bình luận dưới bài viết:

"Thế giới này thật sự còn tồn tại loại người như vậy hả?”

"Quá trơ trẽn"

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