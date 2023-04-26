Điện thoại của vợ tôi đầy những tin nhắn ngoại tình với trai lạ, còn chê tôi ‘yếu chuyện ấy’ nhưng cô ấy một mực chối cãi không có ngoại tình.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề "Vợ tôi đi ngoại tình còn nói xấu chồng. Tôi phải làm gì đây?". Theo câu chuyện được kể, vào một hôm, anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) đột nhiên đi làm về sớm, anh đã nhận thấy điều kỳ lạ trong nhà mình. Khi anh đi vào bếp, trên bàn có bia nằm rải rác và bát đũa cho hai người chưa. Và anh đã đụng mặt một người đàn ông. Vợ anh Kang tái mặt vì thấy giờ này anh đã đi làm về nên cô không kịp trở tay, cô viện cớ rằng họ chỉ là bạn bè lâu lâu mới gặp nhau thôi.

Ảnh minh họa: Internet Sau cuộc chạm trán với người đán ông lạ đó ở ngay nhà mình. Vợ ngày nào cũng biện minh với anh A rằng cô không ngoại tình cũng không có quan hệ gì với người đàn ông đó cả chỉ là bạn thôi. Anh Kang đã chọn tin vợ, cho đến một ngày anh lỡ kiểm tra điện thoại của vợ. Ảnh minh họa: Internet Thông thường, vợ anh Kang có thói quen đánh dấu những ngày ‘ân ái’ trong nhật ký điện thoại di động, nhưng anh Kang phát hiện sự thật gây sốc là số ngày được đánh dấu lại, trên thực tế thì nhiều hơn số lần hai vợ chồng họ ân ái với nhau.

Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, anh Kang còn phát hiện ra những tin nhắn nói chuyện với tình nhân của cô. Người vợ và tình nhân chê cười việc anh Kang yếu trong chuyện ấy. Và khi điều tra người ngoại tình với vợ thì tất nhiên đó chính là người đàn ông hôm trước anh Kang đã ‘chạm trán’ ngay tại nhà. Ảnh minh họa: Internet Tin lời của vợ biện minh, nhưng tất cả chỉ là lời nói dối, anh Kang cực kỳ thất vọng chất vấn cô. Vợ anh Kang run rẩy thừa nhận tất cả: “Mới gặp anh ấy chưa được bao lâu là chúng em đã qua lại với nhau rồi và mối quan hệ đó đã kéo dài đến hiện tại” Người vợ níu tay anh Kang khóc nấc lên: "Sau này em sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa đâu. Anh cho em một cơ hội đi mà. Con tụi mình còn nhỏ lắm nên anh đừng có ly hôn nha anh”. Tuy nhiên, anh Kang không thể sống một cuộc sống lúc nào cũng phải lo lắng vợ mình có ngoại tình nữa hay không. Anh Kang thở dài nói rằng: “Không phải là tôi hết tình cảm với vợ, nhưng nếu chúng tôi cứ sống như vậy, cứ đà này thì chuyện tương tự sẽ lại xảy ra. Nhưng nếu ly hôn, tôi muốn cả vợ mình và người đàn ông đã ngoại tình với vợ mình đều bị trừng phạt.” Ảnh minh họa: Internet Anh Kang buồn rầu xin lời khuyên: “Tôi muốn có quyền nuôi con, tôi phải làm thế nào đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.” Hầu hết cư dân mạng đều đồng ý rằng ly hôn là giải pháp cho chuyện này, nhưng một số cũng nói rằng: "Đừng ly hôn bây giờ. Con của bạn sẽ rất đau khổ đó"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ngoai-tinh-con-che-yeu-anh-chong-bat-ngo-quay-xe-khien-cap-tinh-nhan-so-xanh-mat-va-cai-ket-576469.html