Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch

Tâm sự gia đình 24/04/2023 15:18

Đám cưới bị hoãn vì nhiều lấy do, chưa kịp buồn phiền thì tôi đã phải thầm cảm ơn, vì nhờ đó mà tôi mới biết bộ mặt thật của vợ sắp i.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề: “Tôi là cô dâu sắp lấy chồng, nhưng tôi lại phát hiện mình có thai rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?”

Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tác giả của bài viết là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết, đám cưới của mình lẽ ra được tổ chức vào tháng tới, nhưng do nhiều lý do tác động nên đám cưới của cô đã bị hoãn lại.

Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì đám cưới bị trì hoãn, nên cô Kim luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng, cô cảm giác như sắp có việc gì sẽ xảy ra. Nguồn gốc tai hoạ khiến cho cô Kim đứng ngồi không yên là do ‘tình một đêm’ trước khi gặp chồng sắp cưới. ‘Tình một đêm’ của cô Kim là một người bạn mà cô đã biết từ thời thơ ấu.

Người bạn đó từ khi quen biết đã luôn giúp đỡ cô Kim bất cứ khi nào cô gặp khó khăn, và cô rất tin tưởng anh. Cô Kim thừa nhận: “Thực ra tôi có tình cảm với anh ấy nhưng trong lòng anh ấy lại không có tôi”.

Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào một ngày cô và người anh gặp nhau để ăn uống nhậu nhẹt, thì cô Kim đã vô tình vượt quá giới hạn với anh. Và tính tới nay cô Kim đã không có kinh nguyệt trong hai tháng.

Cô Kim vô cùng lo lắng sẽ bị lộ cái thai, nên cô đã chọn cách lừa dối tất cả mọi người. Cô Kim nói ra phương án của mình: "Đầu tiên, tôi đã quan hệ  với chú rể tương lai trong một buổi hẹn hò. Tôi rất xin lỗi chồng tương lai của mình, nhưng chỉ cần tôi im lặng thì ai ai cũng vui vẻ.”

Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo cô Kim đi tìm bác sĩ để bàn bạc: “Nếu ai hỏi bác sĩ tôi mang thai bao lâu rồi, ông cố gắng đừng nói cụ thể số tuần tuổi của em bé nhé.”

Cô Kim nghẹn ngào nói: "Tôi ghét người đã ngủ với tôi nhưng lại không chịu trách nhiệm, và tôi cũng ghét mọi thứ khiến tôi phải hoãn đám cưới."

Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của cô Kim đã bày tỏ cảm xúc của mình thông qua các bình luận như:

"Mong chú rể nhìn thấy được bài viết này và huỷ hôn ngay lập tức"

"Khi mang thai thì cô còn có thể giấu được nhưng khi sinh xong sẽ bị lộ ngay"

"Thật là sốc mà. Ai ăn ốc mà bắt người ta đổ vỏ cho cô"

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