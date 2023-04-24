Chồng công khai dẫn tình nhân về nhà, tôi chỉ biết bịt tai con lại rồi cắn răng câm hận không thể ly dị vì…

Tâm sự gia đình 24/04/2023 07:13

Câu chuyện về một người vợ phải chịu sự tủi nhục, nuốt nước mắt vào trong không thể nào ly di được mặc dù chồng công khai ngoại tình.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền một bài viết về một người vợ đáng thương, trải qua những ngày đau khổ nhưng vẫn không thể ly dị chồng.

Mở đầu bài viết, cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) đã nói rõ quan điểm của mình: “Tôi sẽ không ly hôn. Vì vậy, xin các bạn đừng khuyên tôi ly hôn nữa”

Chồng công khai dẫn tình nhân về nhà, tôi chỉ biết bịt tai con lại rồi cắn răng câm hận không thể ly dị vì… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cô Kim đang sinh sống tại Seoul, chỗ làm của chồng cách nhà khoảng 1 tiếng đi xe ô tô. Vì thế, do tính chất công việc nên chồng cô Kim thường ngủ ở công ty mỗi lần 1 tuần mà không về nhà.

Sau đó, chồng cô thậm chí còn thuê được một căn hộ rộng gần 80m2 gần nơi làm việc của mình để tiện ngủ lại khi không về nhà. Nhưng từ khi thuê, thời gian chồng anh Kim không về nhà từ một lần một tuần lên hai lần một tuần. Chồng cô Kim luôn viện cớ rằng đó là do anh bận công việc mong cô đừng suy diễn.

Nhưng không có gì suy diễn ở đây cả, chồng cô Kim thật sự đang ngoại tình. Cô Kim kể lại chồng cô và tiểu tam đã thuê căn hộ đó sau 5 tháng hẹn hò với nhau, chứ không có cái gì gọi là căn hộ dùng để nghỉ ngơi do công việc mệt mỏi cả. Người phụ nữ ngoại tình với chồng cô, cũng là một người đã có gia đình, cô ta có chồng và một cậu con trai đang học cấp 2.

Chồng công khai dẫn tình nhân về nhà, tôi chỉ biết bịt tai con lại rồi cắn răng câm hận không thể ly dị vì… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị cô Kim lần mò ra những chứng cớ đi ngoại tình thì chồng cô đã nhanh chóng dọn dẹp lại căn hộ một lượt để phi tang chứng cứ. Nhưng giấy không gói được lửa, khi việc ngoại tình không thể chối cãi được nữa thì chồng cô Kim vẫn hết sức bình tĩnh. Không những vậy, người chồng còn quay sang khinh khỉnh cô Kim rồi doạ nạt cô rằng: “Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ lập tức ly dị với cô.”

Chồng công khai dẫn tình nhân về nhà, tôi chỉ biết bịt tai con lại rồi cắn răng câm hận không thể ly dị vì… - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời đó cô Kim mặt cắt không còn giọt máu, cô cắn răng nuốt hết sự tủi nhục vào lòng rồi sau đó căm hận đồng ý với những yêu sách mà chồng đưa ra.

Lý do mà cô Kim không thể nào ly dị được là vì cô là một bà nội trợ toàn thời gian, phụ thuộc 100% vào kinh tế của chồng. Chồng cô Kim kiếm được khoảng 320 triệu VND một tháng, và mỗi tháng đều đưa cho cô Kim phân nửa tháng lương là khoảng 160 triệu VND làm tiền sinh hoạt phí. Cô Kim nghẹn ngào nói: “Không phải cứ nói bỏ là sẽ bỏ được. Một mình tôi thì không sao, nhưng những đứa con của tôi biết phải làm sao đây?”

Chồng công khai dẫn tình nhân về nhà, tôi chỉ biết bịt tai con lại rồi cắn răng câm hận không thể ly dị vì… - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim quyết đoán nói bây giờ cô chẳng còn tình cảm gì với chồng cả. Chỉ vì tiền trợ cấp mà cô phải ngậm đắng nuốt cay sống trong cảnh địa ngục trần gian này. Cô Kim bức xúc: "Chồng tôi bây giờ mê đắm con tình nhân đó rồi, lúc nào cũng bênh nó chằm chặp. Tôi phải làm sao bây giờ?".

Câu chuyện này đang được cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán sôi nổi, mọi người đều cho rằng rồi ai cũng phải gục ngã trước đồng tiền, ngoài câu chuyện của cô Kim ra chắc chắn còn nhiều gia đình có tình cảnh tương tự lắm. Vì đây là vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, mọi người đều tán thành ý kiến: trong những trường hợp ly hôn, bên nào khó khăn về kinh tế sẽ là bên bị yếu thế hơn.

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