Trước ngày cưới, tôi và chồng cùng uống rượu để tâm sự, quá chén nên anh lỡ lời nói ra một sự thật kinh hoàng khiến tôi run rẩy gọi bố mẹ đòi huỷ hôn

Tâm sự gia đình 19/04/2023 11:34

Bạn sẽ làm gì khi đã sắp tới ngày cưới nhưng lại phát hiện ra quá khứ động trời của người chồng tương lai?

Nhân vật chính của câu chuyện là cô A, cô đang bị đả kích nặng nề sau khi nghe người chồng sắp cưới của mình thú nhận về quá khứ.

Cụ thể, đã sắp đến ngày cưới nên cô A và chồng tương lai của mình là anh B đã dành ra một buổi tối cùng nhau uống rượu và tâm sự về quá khứ của bản thân. Nhưng cô A không hề biết được rằng những thứ mà anh B thú nhận lại vượt quá sự chịu đựng của cô.

Trước ngày cưới, tôi và chồng cùng uống rượu để tâm sự, quá chén nên anh lỡ lời nói ra một sự thật kinh hoàng khiến tôi run rẩy gọi bố mẹ đòi huỷ hôn - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Anh B đã lỡ miệng thú nhận khi xưa anh là một khách quen ở nhà thổ. Anh dành thời gian 2 lần mỗi tháng đến đó để làm tình vớ những cô gái ở đó. Anh biện minh rằng chuyện đó xảy ra lúc anh chỉ mới 20 tuổi không hiểu sự đời và thích nổi loạn, sau khi trưởng thành anh đã không còn lui tới đó nữa.

Sau khi nghe những lời thú nhận của anh B cô A lập tức chết lặng. Cô thà rằng mình nghe những lời này từ một người bạn hay người quen của anh B, chứ nghe lời thú nhận trực tiếp từ chính anh B điều đó như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô.

Thấy cô A quá sốc, anh B vội vàng cầu xin để cứu vãn tình hình: “Anh xin lỗi. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu em”

Cô A đã trả lời rằng: “ Anh muốn em tin anh, nhưng không có cơ sở nào để em có thể hoàn toàn tin anh được. Khi chúng ta lấy nhau rồi, có phải chỉ cần em phạm một chút sai lầm mà trở nên xấu xí hoặc tình yêu chúng ta nguội lạnh, thì liệu rằng anh có còn giữ được lời hứa hay không? Hay lại tiếp tục đi vào con đường cũ. Ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp”

Cô A đăng bài viết của mình lên mạng với tâm trạng cực kỳ bức xúc. Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút rất nhiều sự bàn tán của cư dân mạng, họ đã đổ xô đến bài đăng của và đưa ra những lời khuyên cho cô thông qua các bình luận.

Trước ngày cưới, tôi và chồng cùng uống rượu để tâm sự, quá chén nên anh lỡ lời nói ra một sự thật kinh hoàng khiến tôi run rẩy gọi bố mẹ đòi huỷ hôn - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Một cư dân mạng tự nhận mình là đàn ông cho biết: "Đàn ông thường đến đó (nhà thổ) mà không có lý do cụ thể nào đâu. Đẹp trai thì họ đi, họ có vợ tốt con đẹp thì họ cũng đi tuốt. Vì vậy mới xuất hiện một câu nói 'Chỉ có những người đàn ông chưa từng đến đó, nhưng tuyệt nhiên không có người đàn ông nào chỉ đến đó có một lần.”

Một người khác cảnh báo: "Chỉ với một ít tiền, là có thể dễ dàng quan hệ tình dục với những cô gái trẻ ở ở đó rồi. Với những người đàn ông có thói quen lang chạ như vậy thì khi trở thành một người đàn ông có gia đình, thì bạn nghĩ có bao nhiêu người sẽ đột nhiên chung thủy với gia đình? Nếu người đó uống rượu, thì cũng sẽ tiếp tục chạy đến mấy nơi đó để đốt tiền rồi chơi gái tiếp thôi.”

Ngoài ra còn rất nhiều bình luận:

"Đó là một thói quen rồi. Rượu bia mà vào người là nó sẽ tái phát cho mà xem"

"Nếu tôi là bạn thì có yêu nhau mấy tôi cũng bỏ"

"Nếu bạn có thể, thì hãy chia tay liền đi”

Mặc dù cô A đã kể rằng anh B trực tiếp nhận lỗi rất thành khẩn, nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, nhất là những thói quen liên quan đến tình dục, sẽ khó sửa vì chúng rất dễ gây nghiện.

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