Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... "ngớ người" khiến tôi bật khóc

Tâm sự gia đình 18/04/2023 07:04

Ba chồng nhìn tôi cho con bú xong phán một câu xanh rờn khiến tôi bật khóc ngay tại chỗ.

Cụ thể, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện một bài viết về người phụ nữ là cô A đang cảm thấy vô cùng lo lắng, vì ba chồng cứ khăng khăng đòi vào phòng con dâu để xem cô cho con bú và nói rằng mình có lý do chính đáng.

Nuôi con bằng sữa mẹ không dễ như bạn nghĩ. Đôi khi người mẹ có thể sẽ bị thương bởi những chiếc răng sắc nhọn của con khi con chưa quen bú sữa, và đôi khi người mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi, bất lực với việc sữa mẹ bị tắt. Bất chấp những khó khăn này, nhiều bà mẹ vẫn chọn nuôi con bằng sữa mẹ để con khoẻ mạnh hơn.

Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... 'ngớ người' khiến tôi bật khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của cô A là do mới sinh con nên cô cũng đang cho con bú sữa mẹ. Dù có những lúc cô A cảm thấy vô cùng vất vả nhưng khi nhìn thấy đứa con của mình đang lớn lên từng ngày bằng dòng sữa mẹ thì mọi khó khăn của cô cũng tan biến hết.

Bố mẹ chồng của cô A thường xuyên sang nhà con trai xem đứa cháu đầu lòng mới chào đời. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách cư xử của ba chồng của cô A. Mỗi khi cô A đang cho con bú, ba chồng luôn bước vào phòng cô A một cách tự nhiên mà không thèm gõ cửa, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào cô.

Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... 'ngớ người' khiến tôi bật khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô A đang cực kỳ xấu hổ hỏi tại sao lại vào phòng mình lúc này thì bố chồng điềm nhiên trả lời: “Cháu ba đang ăn thì ba sang xem thôi, ông nội nhìn cháu mình ăn thì có gì lạ đâu?”

Không những vậy, mẹ chồng còn mắng cô A rằng: “Có gì mà không được, ông nội chỉ muốn nhìn cháu nội mình ăn uống đàng hoàng thôi mà. Ông ấy là ba chồng con đấy, có gì đâu mà ngại ngùng?”.

Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... 'ngớ người' khiến tôi bật khóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A đang rơi vào trạng thái cực kỳ lo lắng khi thấy việc làm của gia đình chồng.

Ngay khi câu chuyện được đăng tải thì đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Hầu hết các cư dân mạng đều bình luận rằng:

"Nghe mà nổi da gà"

"Bạn cần phải cứng rắn hơn một chút với những người như thế này"

"Nhưng mà tại sao ba chồng lại muốn nhìn chằm chằm vào cảnh con dâu cho con bú?“

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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