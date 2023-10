Ảnh minh họa: Internet

Cô A và bạn trai đã có với nhau một đứa con gái 3 tuổi. Sau đó, khi cô A đang mang thai đứa con thứ 2, cả hai chuyển đến khu mà mẹ của cô A đang sinh sống để tiện bề chăm sóc. Mẹ của cô A cũng hoàn toàn tán thành ý kiến chuyển đến của cô A và bạn trai.

Khi chuyển đến, hai nhà thường xuyên lui tới với nhau. Kể từ đó, mối quan hệ của bạn trai cô A và mẹ ruột cô bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Nhất là trong thời kỳ dịch bệnh, họ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Và trong lúc cô A vẫn chưa hề hay biết gì, tình cảm của họ dành cho nhau đã vượt lên trên tình cảm đơn thuần của mẹ vợ và con rể.

Có những lúc, cô A cảm nhận được điều gì đó đáng ngờ giữa bạn trai và mẹ cô, nhưng cô luôn cố gắng phủ nhận điều đó. Bởi vì nghĩ đến việc bạn trai ngoại tình với mẹ ruột mình là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng điều cô A lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Bạn trai và mẹ ruột đã bỏ cô lại và cao chạy xa bay với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A không hề hay biết việc gì cả, họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà để chung sống với nhau. Trong khi cô A đang đau đớn để sinh em bé trong phòng sinh, bạn trai và mẹ ruột cô thì lo thu dọn đồ đạc trong nhà và chuyển đến ngôi nhà mới của họ.

Cô A vừa khóc vừa kể lại: "Tôi bước ra khỏi phòng sinh sau khi sinh con thì bạn trai tôi đã biến mất, thứ tôi nhận được chỉ là một tin nhắn nói rằng anh ấy chán chuyện hẹn hò với tôi và muốn chia tay với tôi. Mẹ tôi cũng không liên lạc với tôi. "

Sau đó, cô A nghẹn ngào kể: "Tôi không biết làm thế nào để giải thích tình huống này với những đứa con ngày càng lớn của mình, chúng liên tục hỏi cha đang ở đâu. Nếu mẹ và bạn trai tôi vẫn nhất quyết duy trì mối quan hệ yêu đương với nhau, thì mọi thứ xung quanh sẽ rối tung lên, những đứa con của tôi sau này lỡ có gặp lại họ chắc phải gọi bạn trai tôi một tiếng ông ngoại."

Ảnh minh họa: Internet

Cô A hiện đang một mình nuôi hai con với sự giúp đỡ của em trai. Tuy nhiên, cô đang gặp khó khăn về kinh tế do nhiều lý do tác động, đến mức cô thậm chí không thể trả tiền thuê nhà do không tìm được việc làm.

Trong khi đó, người bạn trai và mẹ ruột bỏ rơi cô để cao bay xa chạy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô A.