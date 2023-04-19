Vượt cạn sinh con đầy đau đớn, ra khỏi phòng sinh không thấy mẹ và bạn trai đứng đợi, hoảng loạn đi kiếm khắp nơi, tôi chết ngất khi đọc lá thư hai người để lại

Tâm sự gia đình 19/04/2023 11:34

Mặc kệ tôi đang sinh nở nguy hiểm trong phòng sinh, mẹ ruột và bạn trai tôi làm ra hành động khiến tôi căm hận họ suốt đời.

Nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa trước câu chuyện của người phụ nữ trải qua một cú sốc đau đớn, chỉ thường thấy xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Tờ Daily Mirror của Anh đã đưa tin câu chuyện về một người phụ nữ bất ngờ trở thành mẹ đơn thân vì bạn trai sắp cưới của cô đã ngoại tình với mẹ ruột của cô.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô A 24 tuổi, cô vừa sinh đứa con thứ hai với người bạn trai hơn cô 5 tuổi. Và cả hai đã yêu nhau được 5 năm.

Vượt cạn sinh con đầy đau đớn, ra khỏi phòng sinh không thấy mẹ và bạn trai đứng đợi, hoảng loạn đi kiếm khắp nơi, tôi chết ngất khi đọc lá thư hai người để lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A tưởng chừng như mình là một cô công chúa nhỏ đang sống trong thế giới màu hồng, tràn đầy tình yêu thương. Trước đó khi biết mình có đứa thứ hai, cô lúc nào cũng vui vẻ chờ đợi đứa con chào đời. Nhưng không ngờ, vào lúc này đây, cô A lại phải trải qua thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.

Chính bạn trai của cô A, đã ngoại tình với mẹ ruột cô. Thậm chí anh ta và mẹ ruột cô còn cao bay xa chạy với nhau, bỏ lại cô đang đau đớn trong phòng sinh.

Vượt cạn sinh con đầy đau đớn, ra khỏi phòng sinh không thấy mẹ và bạn trai đứng đợi, hoảng loạn đi kiếm khắp nơi, tôi chết ngất khi đọc lá thư hai người để lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A và bạn trai đã có với nhau một đứa con gái 3 tuổi. Sau đó, khi cô A đang mang thai đứa con thứ 2, cả hai chuyển đến khu mà mẹ của cô A đang sinh sống để tiện bề chăm sóc. Mẹ của cô A cũng hoàn toàn tán thành ý kiến chuyển đến của cô A và bạn trai.

Khi chuyển đến, hai nhà thường xuyên lui tới với nhau. Kể từ đó, mối quan hệ của bạn trai cô A và mẹ ruột cô bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Nhất là trong thời kỳ dịch bệnh, họ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Và trong lúc cô A vẫn chưa hề hay biết gì, tình cảm của họ dành cho nhau đã vượt lên trên tình cảm đơn thuần của mẹ vợ và con rể.

Có những lúc, cô A cảm nhận được điều gì đó đáng ngờ giữa bạn trai và mẹ cô, nhưng cô luôn cố gắng phủ nhận điều đó. Bởi vì nghĩ đến việc bạn trai ngoại tình với mẹ ruột mình là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng điều cô A lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Bạn trai và mẹ ruột đã bỏ cô lại và cao chạy xa bay với nhau.

Vượt cạn sinh con đầy đau đớn, ra khỏi phòng sinh không thấy mẹ và bạn trai đứng đợi, hoảng loạn đi kiếm khắp nơi, tôi chết ngất khi đọc lá thư hai người để lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A không hề hay biết việc gì cả, họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà để chung sống với nhau. Trong khi cô A đang đau đớn để sinh em bé trong phòng sinh, bạn trai và mẹ ruột cô thì lo thu dọn đồ đạc trong nhà và chuyển đến ngôi nhà mới của họ.

Cô A vừa khóc vừa kể lại: "Tôi bước ra khỏi phòng sinh sau khi sinh con thì bạn trai tôi đã biến mất, thứ tôi nhận được chỉ là một tin nhắn nói rằng anh ấy chán chuyện hẹn hò với tôi và muốn chia tay với tôi. Mẹ tôi cũng không liên lạc với tôi. "

Sau đó, cô A nghẹn ngào kể: "Tôi không biết làm thế nào để giải thích tình huống này với những đứa con ngày càng lớn của mình, chúng liên tục hỏi cha đang ở đâu. Nếu mẹ và bạn trai tôi vẫn nhất quyết duy trì mối quan hệ yêu đương với nhau, thì mọi thứ xung quanh sẽ rối tung lên, những đứa con của tôi sau này lỡ có gặp lại họ chắc phải gọi bạn trai tôi một tiếng ông ngoại."

Vượt cạn sinh con đầy đau đớn, ra khỏi phòng sinh không thấy mẹ và bạn trai đứng đợi, hoảng loạn đi kiếm khắp nơi, tôi chết ngất khi đọc lá thư hai người để lại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô A hiện đang một mình nuôi hai con với sự giúp đỡ của em trai. Tuy nhiên, cô đang gặp khó khăn về kinh tế do nhiều lý do tác động, đến mức cô thậm chí không thể trả tiền thuê nhà do không tìm được việc làm.

Trong khi đó, người bạn trai và mẹ ruột bỏ rơi cô để cao bay xa chạy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô A.

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