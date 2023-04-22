Tôi nghĩ vợ lãnh cảm là do không còn ham muốn trong 'chuyện ấy’ nhưng hoá ra cô ấy chỉ thích thân mật với trai trẻ.

Dạo gần đây, mạng xã hội Hàn Quốc đang dậy sóng vì câu truyện về một người phụ nữ cặp kè với học sinh của mình mặc đã có chồng con đuề huề. Nhân vật chính của câu chuyện là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là một bà nội trợ kết hôn ở độ tuổi 30 và đã kết hôn được 10 năm. Cô Kim là kiểu phụ nữ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, lặng lẽ. Chồng cô luôn nghĩ cô lãnh cảm trong truyện chăn gối bởi vì cô không bao giờ chủ động mà chỉ miễn cưỡng có quan hệ nếu chồng mình yêu cầu.

Ảnh minh họa: Internet Rồi tình cờ một ngày cô Kim gặp một người trở thành bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời cô. Đó là một cậu sinh viên đại học mà cô đã từng dạy kèm lúc cậu lúc 6 tuổi. Vui mừng vì cô trò đã lâu nay mới gặp lại, cả hai đã cùng đi ăn uống với nhau. Nhưng do cả hai uống quá chén và đã đi đến bước không thể cứu vãn. Khi tỉnh dậy, cô Kim cực kỳ sốc vì đêm qua cô đã lên giường với học sinh cũ của mình. Ảnh minh họa: Internet Cô Kim đã hoảng loạn bỏ về nhà, nhưng từ sau hôm đó cô luôn cảm thấy kì lạ trong người. Sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội, cô bất lực thừa nhận mình thích cảm giác ‘thân mật’ với cậu học sinh cũ.

Làm rõ được lòng mình, cô Kim bắt đầu liên lạc lại với cậu học sinh cũ để nói rõ mọi chuyện. Và thế là cô Kim và cậu sinh viên đã lén lút ngoại tình với nhau. Trong mối tình lén lút này, một người phụ nữ 40 tuổi như cô Kim luôn luôn đáp ứng nhu cầu của chàng sinh viên trẻ hừng hừng khí thế. Ảnh minh họa: Internet Cô Kim đã làm những điều mà cô chưa bao giờ làm với chồng mình. Cô bây giờ không còn nhớ gì đến chồng con, mà chỉ nghĩ đến việc ngoại tình với cậu sinh viên cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, còn mua và mặc những chiếc đầm mà cậu sinh viên muốn cô mặc đi lại trước mặt chồng con của cô. Cô Kim cũng có lời thú nhận gây sốc: “Đã là bà cô 40 tuổi rồi, nhưng vì em ấy (cậu sinh viên) muốn nên tôi thậm chí còn dám quay clip nóng ngay tại nhà mình khi mà chồng con tôi đi vắng”. Cô Kim biết ngoại tình là một tội ‘tày đình’. Cô đang sống trong lo lắng mỗi ngày bởi vì sợ bị chồng phát hiện. Nhưng cô cũng không muốn buông tay cậu sinh viên. Ảnh minh họa: Internet Cô Kim đang cố gắng xem xét lại hành động của mình, phải chọn giữa tình nhân trẻ tuổi hay là đại gia đình có chồng có con đã sống với cô 10 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-chong-gia-khong-manh-chuyen-ay-quy-ba-u40-ngoai-tinh-voi-trai-tre-va-cai-ket-khien-dan-mang-tranh-cai-575175.html