Gần đây, một tờ nhật báo của Anh đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ tên Evans (tên nhân vật đã được thay đổi) ngoại tình với sếp của chồng mình. Bài viết có tiêu đề: "Thật sự có lý do khác khiến tôi vui mừng khi chồng được thăng chức."

Câu chuyện gây sốc về một người phụ nữ bí mật thực hiện những giao dịch sau lưng chồng để chồng được được thăng tiến thần tốc nhưng không phải là vì yêu.

Cô Evans đã bịa ra đủ thứ trên đời để ra khỏi nhà đi cặp kè với ông Smith, cả hai luôn cố gắng hết sức để người chồng không thể phát hiện ra. Nhưng vì chồng cô Evans làm chức vụ thấp, ít được giao việc nên anh được luôn "tan làm đúng giờ". Vì lẽ đó nên thời gian bên nhau của cô Evans và ông Smith bị giảm đi.

Theo như bài viết được đăng tải, cô Evans đã lén lút chung chăn gối với sếp của chồng bà là ông Smith (tên nhân vật đã được thay đổi) và cô đã lừa dối chồng mình trong nhiều năm liền.

Trong lúc đang suy nghĩ làm thế nào để ngoại tình với ông Smith một cách thoải mái, cô đã nảy ra một ý tưởng. Đó là hãy khiến chồng cô bận rộn hơn bằng cách thăng chức cho anh.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Evans đã nhờ ông Smith tăng chức thần tốc cho chồng cô. Việc này có thể gọi là một mũi tên trúng hai đích, tăng chức có thể giúp cả hai bớt mặc cảm về chuyện ngoại tình của mình, bồi thường lại cho chồng cô Evans và cả hai còn có thể gặp nhau thường xuyên hơn.

Người chồng đáng thương không biết gì cả của cô Evans đã cực kỳ phấn khích khi nghe thông báo mình được thăng chức. Sau khi đi làm về còn hết sức háo hức khoe cho cô Evans nghe.

Ảnh minh họa: Internet

Dù đã biết mọi chuyện đằng sau nhưng cô Evans đã chuẩn bị những lời chúc mừng hoàn gảo để chồng không nghi ngờ gì mình. Cô ‘nịnh’ chồng nói: “Anh có được vị trí này là nhờ hoàn năng lực của anh, chúc mừng anh nha”.

Cô Evans vui vẻ nói: "Chồng tôi sẽ trở nên bận rộn hơn và tôi có thể quan hệ với sếp của anh ấy thường xuyên hơn. Mọi chuyện đang diễn ra quá tốt đẹp như đúng như kế hoạch của tôi vậy".

Sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích cô Evans và ‘cạn lời’ trước thái độ trơ trẽn của cô:

"Trời ơi, nhìn cô ta vui mừng mà không có tí hối lỗi nào luôn kìa. Đừng có làm vậy với chồng mình nữa, buông tha cho người ta đi"

"Thật không ngờ trên đời này còn tồn tạo loại người trơ trẽn như cô luôn đấy”

"Chồng cô chắc sẽ sốc lắm khi biết hết được sự thật”