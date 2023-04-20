Sinh xong đã lâu, mỗi lần muốn ‘ân ái’ đều bị chồng đẩy ra, lý do anh ấy tiết lộ khiến tôi run rẩy té ngửa rồi ám ảnh cả đời

Hầu hết các ông chồng đều nói rằng họ cảm thấy rất biết ơn vợ mình vì đã vô cùng vất vả khi mang thai và sự cao cả không gì sánh được khi vượt qua khó khăn sinh nở để mang một sinh mạng mới đến với trái đất này, đến với gia đình.

Có rất nhiều ông chồng xin cùng vào phòng sinh với vợ để cùng nhau trải qua khoảnh khắc đứa trẻ chào đời.

Câu chuyện về một người chồng từ chối quan hệ tình dục với vợ mình sau khi thấy cảnh vợ sinh con, thậm chí còn đi ngoại tình với người phụ nữ khác đang được dân mạng bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ông chồng bị sốc nặng trước hình ảnh vợ đau đớn khóc la khi sinh nở, vẻ ngoài nhăn nheo của đứa con khi mới lọt lòng, giống như người đàn ông trong bài viết sau đây.

Cụ thể tờ China Times của Đài Loan đã đưa tin về câu chuyện của một người chồng sau khi chứng kiến vợ sinh con đã không chịu lên giường và ngoại tình với người phụ nữ khác vì cảm thấy ‘sợ’.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Lý (tên nhân vật đã được thay đổi), cô đang rất lo lắng vì chồng của mình tức là anh Trần (tên nhân vật đã được thay đổi) đột nhiên tránh ân ái với cô sau khi cô sinh đứa con đầu lòng. Theo lời kể của cô Lý, cô và chồng mình đã không quan hệ tình dục hơn 5 năm nay.

Cô Lý cảm luôn cảm thấy khó hiểu và tủi hờn mỗi khi thấy chồng trốn tránh việc lên giường với mình. Rồi một ngày, cô vô tình phát hiện những dấu vết ngoại tình của chồng với người phụ nữ khác trên điện thoại di động.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đã hẹn hò với các cô gái trẻ qua mạng. Anh Trần còn nhiều lần còn yêu cầu phía nữ gửi những bức ảnh nóng qua cho anh xem.

Cô Lý cực kỳ phẫn nộ nghĩ chỉ vì mình sinh con mà chồng mình lại bỏ mình đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Cô đi chất vấn chồng tại sao lại tránh quan hệ với cô, còn đi ngoại tình với những người phụ nữ khác. Anh Trần ấp úng một lúc lâu rồi nói ra một lý do. Sau khi nghe lý do đó cô Lý run rẩy té ngã và nghĩ rằng lời nói đó của chồng sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời cô.

Sở dĩ chồng tránh quan hệ với cô vì anh bị sốc khi chứng kiến quá trình sinh nở. Anh Trần cho biết mỗi khi mình cố gắng tạo không khí với vợ, anh lại nhớ đến mùi máu trong phòng sinh và cảm thấy ghê sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải đã khiến dư luận phẫn nộ. Hầu hết cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đều khuyên cô Lý nên ly hôn với chồng.

Tuy nhiên, cũng một số người đàn ông thực sự đã vào phòng sinh chung với vợ mình đã phản bác lại rằng họ hiểu cú sốc mà anh Trần phải chịu lúc đó: "Tôi cũng đã cùng vào phòng sinh cùng với vợ tôi. Quá trình sinh con không hề đẹp đẽ như tôi nghĩ. Tôi vẫn không thể quên cảnh tượng khi đứa trẻ chào đời".

Trên thực tế, một số chuyên gia cũng phản ứng tiêu cực với việc chồng vào phòng sinh của vợ. Họ nói rằng hình ảnh sinh nở có thể gây sốc ngay cả đối với đàn ông, nhưng cũng có nhiều trường hợp chính những hình ảnh đó lại khiến tình yêu giữa vợ và chồng trở nên bền chặt hơn. Nhưng dù vậy nó có rất nhiều khía cạnh tiêu cực, chẳng hạn như bị chấn thương tâm lý, như trường hợp của ông Trần.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vì một lý do nào đó mà ngoại tình là chuyện sai hoàn toàn. Đã là vợ chồng với nhau rồi, nói hết ra và giả quyết không phải sẽ ổn thoả hơn sao?