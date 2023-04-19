Nàng dâu lên mạng ‘bóc phốt’ mẹ chồng, vừa kể xong đầu đuôi chuyện lại BÀNG HOÀNG thấy dân mạng đồng loạt quay xe chửi không tiếc lời

Tâm sự gia đình 19/04/2023 06:32

Đăng đàn bốc phốt hành vi ác liệt của mẹ chồng đối với tôi, không những không được bênh vực tôi còn bị chửi ngược ‘vì lý do này’

Gần đây, trên trang cộng đồng mạng của Hàn Quốc đã xuất hiện câu chuyện về một cô con dâu mâu thuẫn gay gắt với mẹ chồng vì đứa con trai.

Nàng dâu lên mạng ‘bóc phốt’ mẹ chồng, vừa kể xong đầu đuôi chuyện lại BÀNG HOÀNG thấy dân mạng đồng loạt quay xe chửi không tiếc lời - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) đã sinh cho gia đình chồng một đứa con trai được 37 tháng tuổi. Tuy nhiên, đứa con trai càng lớn càng khác lạ với mọi người với mọi người trong gia đinh, vì vậy mẹ chồng bắt đầu nghi ngờ cô. Mẹ chồng luôn tỏ thái độ ghét cô ra mặt, mỗi lần gặp là bà sẽ chửi rủa cô.

Nhất là khi chồng cô Lee đi ra ngoài, chỉ còn mẹ chồng và cô nhà. Những lúc như thế những lời ác nghiệt nhất sẽ được mẹ chồng trút lên đầu cô Lee: "Sao nhìn cháu trai không giống ba nó tí nào vậy?", "Đẻ ra con của thằng nào mà cái tính mất dạy thế. Chắc chắn thằng bé này không phải là cháu của tao", "Mày bắt con trai tao đổ vỏ cho thằng nào đúng không?".

Mỗi lần nghe thấy những lời ác nghiệt đấy, cô Lee luôn bị tổn thương nặng nề và cắn răng chịu đựng, cô tâm sự: "Chồng tôi vẫn chưa biết gì về tình hình giữa tôi và mẹ chồng. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với nhà chồng."

Lúc đầu, cô Lee đã nhận được rất nhiều sự an ủi và đồng cảm từ cư dân mạng. Nhưng ngày qua ngày, hướng gió đã đổi chiều. Mọi người bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ khó hiểu của cô Lee, ai cũng đều khuyên cô hãy xét nghiệm DNA để chứng minh sự trong sạch nhưng cô nhất quyết từ chối.

Lý do cô Lee đưa ra là: "Theo như tôi thấy, đứa con chính xác là con ruột của chồng tôi. Xét nghiệm DNA rất tốn kém và tôi không muốn rườm rà phiền phức".

Và khi cô Lee nói thêm câu này, cư dân mạng bắt đầu bùng nổ quay lại chỉ trích ngược lại cô: "Tôi nghe nhiều người nói xét nghiệm DNA cũng có thể sai mà."

Nàng dâu lên mạng ‘bóc phốt’ mẹ chồng, vừa kể xong đầu đuôi chuyện lại BÀNG HOÀNG thấy dân mạng đồng loạt quay xe chửi không tiếc lời - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng bắt đầu ‘quay xe’:

"Từ khi tôi đọc thấy cụm từ 'theo như tôi thấy’ thì đã cảm thấy kì kì rồi. Những chuyện như này bạn cần một sự chắc chắn chứ không phải là phỏng đoán kiểu như vậy không đâu"

"Tại sao lại sử dụng cụm từ đoán mò 'theo như tôi thấy' thế? Vậy có nghĩa là ngay cả bạn cũng không thể chắc chắn đứa con là của ai hả?"

"Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ cô rồi đấy"

"Sợ xét nghiệm DNA sai nên khỏi xét nghiệm luôn hả? Suy nghĩ kì lạ vậy?"

"Bạn có biết rằng lời giải thích của bạn là kỳ cục không?"

Tuy nhiên, vẫn có một số người đã bảo vệ cô Lee: "Tôi cũng cảm thấy không cần phải đi làm xét nghiệm DNA, tự bản thân người mẹ đã biết rõ đó là con ai."

Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng: "Chỉ có cô Lee đây mới biết đáp án chính xác cho vấn đề này thôi".

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